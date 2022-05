Il successo di TikTok negli ultimi due anni è innegabile: il “big name” cinese ha preso la Generazione Zeta per i capelli, diventando un ambiente molto fertile per il marketing, se si sa come usarlo. In questo articolo, vedremo come imbastire la strategia di marketing perfetta per il tuo e-commerce su TikTok, e ti daremo qualche consiglio su come farla funzionare al meglio!

Il successo di TikTok negli ultimi due anni è innegabile: il “big name” cinese ha preso la Generazione Zeta per i capelli, diventando un ambiente molto fertile per il marketing, se si sa come usarlo. Con oltre 689 milioni di utenti attivi ogni giorno, c’è spazio per qualsiasi nicchia.

E, nello specifico, qualsiasi e-commerce può avere successo pubblicizzando i propri prodotti sulla piattaforma. Con un pubblico che va principalmente dai 16 ai 24 anni, un variegatissimo insieme di community, e considerando che gli acquisti online aumentano di giorno in giorno, lasciarsi scappare questa opportunità sarebbe davvero un peccato.

In questo articolo, vedremo come imbastire la strategia di marketing perfetta per il tuo e-commerce su TikTok, e ti daremo qualche consiglio su come farla funzionare al meglio!

Cos’è e come si usa TikTok?

TikTok è una vastissima piattaforma di intrattenimento basata sui video brevi. È parte della compagnia cinese ByteDance, ed è stata definita la versione occidentale della popolarissima app cinese Douyin. L’app ha preso terreno nel 2018 dopo la sua fusione con Musical.ly, un’altra app cinese che permetteva agli utenti di creare e condividere clip musicali in playback.

Oggi, TikTok conta oltre un miliardo di utenti, che creano e partecipano a trend e challenges basandosi su nuove e vecchie uscite musicali, creando anche i propri brani ed effetti sonori utilizzabili dagli utenti di tutto il mondo.

Tuttavia, la popolare app cinese è uscita dalla propria fase embrionale, diventando terreno fertile per le campagne di marketing di diverse aziende. Tra le opzioni pubblicitarie, fino alle funzionalità di shopping nativo, su TikTok è possibile davvero fare business.

Quanto costa TikTok per le aziende?

Installare TikTok e creare un account business è gratuito. L’applicazione ha un’opzione pro che può fornirti statistiche dettagliate sui followers, engagement e performance dei contenuti. Puoi anche monitorare la performance delle tue campagne a pagamento e del tuo negozio in app.

La collaborazione di TikTok con Shopify fa sì che sia possibile avere un monitoraggio a 360° sulla performance del tuo e-commerce, ma se vorrai cambiare nuovamente il tuo account business in account privato potrai farlo in qualsiasi momento.

1. Identifica il pubblico che vuoi raggiungere su TikTok

Nello sviluppare la tua strategia di marketing su TikTok, vorrai prima di tutto identificare qual è il pubblico che vorrai raggiungere. A seconda del prodotto o servizio che vendi, dovrai decidere se rivolgerti a una platea più o meno estesa, o direttamente a una nicchia.

Esistono diverse metriche indispensabili da definire in merito al tuo pubblico, incluse l’età, il genere e la loro posizione geografica, gli interessi o la loro posizione lavorativa, il loro stato coniugale e i loro siti web ed app preferite.

Nella tua ricerca di mercato – e nella creazione della tua buyer persona – dovrai integrare al meglio e inserire quali possano essere le motivazioni che spingono il tuo pubblico ad acquistare il tuo prodotto e cosa invece potrebbe fare da deterrente.

Più informazioni includerai, maggiore sarà la precisione delle tue campagne di marketing, specialmente su una piattaforma così vasta come TikTok. Quest’ultima potrà aiutarti a targettare al meglio le persone giuste grazie alle funzioni business e alla pagina dei “Per Te”, che viene modulata a seconda delle preferenze di ciascun utente.

Tieni a mente che, a prescindere dal tipo di business, il tuo pubblico sarà composto principalmente da persone giovani, quindi dovrai modulare la tua strategia per persone nella fascia d’età che va dai 16 ai 24 anni.

Dovrai quindi rivolgere la tua strategia proprio a questo pubblico, magari seguendo i consigli che ti daremo di seguito!

2. Crea contenuti brevi e concisi per il tuo account TikTok

Vorrai incollare gli utenti allo schermo durante i primi tre secondi del video che pubblicherai, mostrandogli il tema del tuo contenuti e perché dovrebbero proseguire la visione. Più i contenuti sono brevi, maggiore è la possibilità che le persone lo guardino fino alla fine.

Al contrario, un contenuto sopra i 50 secondi è difficile da somministrare a un pubblico la cui soglia di attenzione è la più bassa di sempre, ed è quindi quasi impossibile che esso venga guardato più volte o ricondiviso.

Potrai, al bisogno, creare e condividere clip più lunghe quando la tua presenza su TikTok sarà ben consolidata, ma in linea generale, il contenuto dev’essere breve, chiaro e conciso il più possibile, così da far rimanere il tuo messaggio nella memoria degli utenti.

3. Rendi divertenti i tuoi contenuti su TikTok

Il contenuto divertente è un ottimo modo per attirare l’attenzione degli utenti, specialmente su TikTok, dove la risata è quasi obbligatoria. Se riuscirai a far ridere e sorridere il tuo pubblico, esso vorrà saperne di più su di te e sul tuo business.

Un metodo comodo, strautilizzato ma sempre efficace è la “rottura della quarta parete”, in cui parli direttamente al tuo pubblico tramite i tuoi video. È un modo per instaurare una comunicazione più profonda con il tuo pubblico, come se stessi facendo una battuta tra te e l’utente.

4. Sfrutta il potere delle emozioni su TikTok

Se non crei contenuti divertenti o informativi, potresti fare appello alle emozioni delle persone rendendo semplice per il tuo pubblico identificarsi nel tuo contenuto. Magari, mostra come il prodotto o il servizio che vendi sul tuo e-commerce può risolvere un problema.

O magari mostra uno dei tuoi prodotti o servizi in un’ottica dolce e nostalgica.

Lo storytelling è un ottimo strumento per il tuo e-commerce, ma ricorda sempre di essere autentico e trasparente con il tuo pubblico nel raccontare la storia dei tuoi prodotti o servizi.

5. Segui i trends su TikTok

TikTok è basato su trend in continuo cambiamento. Gli ultimi trend musicali, quelli coreografici, di moda, dieta o life hack. Potrai incorporare una qualunque di queste categoria nei tuoi contenuti pubblicati su TikTok, a seconda di ciò che meglio si allinea con il tuo tipo di business.

Il tipo di trend più popolare su TikTok è quello che coinvolge brani musicali. È facilissimo trovare l’ultimo trend, sia sulla pagina dei “Per Te” che nella sezione “Scopri” – meglio quest’ultima perché ti andrà proprio a mostrare i video più popolari. Qui, potrai vedere quali brani ed effetti sonori sovresti incorporare nei video.

Potresti anche effettuare una ricerca su altri trend, magari con hashtag che possono ispirarti a creare contenuti specifici per il pubblico che vuoi raggiungere. Gli hashtag diventano trend a seconda del periodo dell’anno, eventi o episodi popolari di attualità.

Se il contenuto di tendenza è popolare su TikTok, quello virale ha il potenziale di diventare famoso anche al di fuori di TikTok. Potrebbe addirittura diventare popolare su altri canali social e finire sulle news, com’è già successo diverse volte.

Rimanere al top dei contenuti virali su TikTok può essere di beneficio alla tua strategia sul lungo termine. Se riuscirai a sviluppare la tua personalissima tone of voice, il tuo business potrebbe sfondare esattamente come è successo per Ryanair e Duolingo!

Consigli generali per fare marketing su TikTok

Prima di tutto, ricordati di registrare i tuoi video verticalmente. Potrebbe sembrarti ovvio, ma tantissimi sbagliano e devono riadattare un video che perderà di qualità. I video ben inseriti invece hanno una probabilità maggiore del 25% di essere guardati fino alla fine.

Investi in attrezzature adeguate per registrare ed editare i tuoi video, magari acquistando un ring, un microfono e un abbonamento a software di editing come Wondershare Filmora e Adobe Premiere.

Sfrutta le funzioni live per fare unboxing dei tuoi prodotti e rispondere alle domande del pubblico, e ricorda di rispondere ai loro commenti!

Utilizza le funzionalità incluse nell’interfaccia di TikTok, compresi titoli, GIF animate, stickers e gli ultimi filtri più alla moda.

Colllabora con gli influencer più prominenti nel tuo settore, o con brand che si allineano ai valori del tuo

Unisciti alle community attinenti al tuo settore, come ad esempio #BookTok per gli appassionati di libri o #CleanTok per i prodotti di igene della casa.

Come avere più views su TikTok

Prima di tutto, se la tua pagina TikTok è dedicata esclusivamente al tuo e-commerce, dovresti appunto inserire l’indirizzo del tuo negozio online alla homepage del tuo account TikTok. Dovrà essere il primo link che i tuoi utenti vedono quando accedono al tuo account.

Il tuo contenuto dovrebbe sempre includere una CTA – call to action – come ad esempio “Visita il mio link in bio”. Questo permette agli utenti di verificare la tua presenza online e di conoscerti meglio visitando il tuo sito web vero e proprio.

Quanto costano le pubblicità su TikTok?

Tantissimo. Non avrai bisogno di creare pubblicità per pubblicizzare il tuo e-commerce su TikTok, ma puoi sempre tenerla come opzione in futuro, quando avrai un budget consistente da investire su questa piattaforma nell’ambito della tua strategia di marketing.

Se sei appena all’inizio e il tuo business è relativamente piccolo, potrebbe non essere necessario investire così tanto sulle pubblicità a pagamento. Se invece dispone già di un buon budget, allora dai un’occhiata al mio articolo su come fare pubblicità su TikTok!

Conclusioni su TikTok come strumento pubblicitario

TikTok è un’ottima piattaforma per rimanere aggiornati su tutto ciò che è nuovo e popolare. È popolato principalmente dalla Generazione Zeta, ovvero la generazione che viene dopo quella dei millennials.

Questo tipo di pubblico è molto più istruito ed informato rispetto ai suoi predecessori, e pretende quindi autenticità e valori dalle aziende da cui acquista. Su TikTok, avrai la possibilità proprio di far trasparire i tuoi valori, la tua mission e i tuoi obiettivi attraverso un contenuto facilmente consumabile.

Ricorda sempre che i contenuti che crei dovranno evidenziare i benefici, e non le funzionalità dei prodotti che vendi: dovrai vendere un’esperienza, non un prodotto, e dovrai farlo in modo che i tuoi utenti non se ne accorgano.