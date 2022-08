Online non è raro sbattere la testa su complessi inglesismi e tra questi troviamo i featured snippets. Scopriamo di che cosa si tratta e perché è importante per ogni sito web.

Nel 2022 tutti i brand vogliono comparire tra i primi risultati dei motori di ricerca. Non tutte le realtà, però, hanno le competenze per permettersi queste prime posizioni. Uno dei tanti elementi importanti per guadagnare la pole position della SERP di Google è l’ottimizzazione Featured Snippet. Ma cosa significa?

Featured Snippet: cos'è sono e perché è importante?

I Featured Snippet sono i risultati di ricerca organici che si trovano nella prima posizione dei motori di ricerca - come Google - all’interno della prima SERP (Search Engine Results Page). Letteralmente, “Featured Snippet” può essere tradotto come “frammento in primo piano”.

I motori di ricerca, infatti, raccolgono le informazioni della pagina di un sito web e, tramite tecnologia e algoritmi, fissano nella prima posizione all’interno di una pagina web un contenuto che meglio risponde ad una domanda degli utenti. Questa posizione in gergo tecnico viene definita “Risultato 0” o “Snippet in primo piano”.

Anche dal punto di vista grafico, il Featured Snippet si differenzia rispetto agli altri risultati, infatti viene proposto con un layout differente e più rilevante.

Perché Google posiziona un Featured Snippet?

Il Featured Snippet è una sorta di “premio” che Google elargisce a un determinato sito per aver alzato qualitativamente il livello dei contenuti in modo rilevante ed aver risposto esaustivamente alle domande degli utenti.

Infatti, solo uno dei tanti risultati web che corrisponde ad una domanda può essere posizionato nella parte più rilevante della SERP. È importante ricordare che un Featured Snippet non è una posizione che si raggiunge a pagamento, ma un contenuto organico, ovvero ha guadagnato di diritto quella posizione in classifica per come è costruito. Ma come fare per raggiungere questa posizione ambita da molti brand?

Il potere delle domande per un Featured Snippet ottimizzato

Grande merito di questa posizione viene raggiunto dalla costruzione di contenuti in ottica SEO. Inoltre, le parole chiave a coda lunga (in inglese long-tail keywords) sono quelle che incentivano i brand alla creazione di contenuti che possono diventare Featured Snippet. Queste domande SEO oriented, iniziano con le seguenti parole chiave:

Chi: ad esempio, Chi è il presidente della repubblica italiana?

Cosa: ad esempio, Cosa fare a Roma in 1 giorno?

Quando: ad esempio, Quando è nato Ronaldo?

Perché: ad esempio, perché la terra gira?

Quali sono i vantaggi del Featured Snippet?

I Feature Snippet regalano un enorme vantaggio: rendono il sito web molto più visitato rispetto agli altri presenti nei motori di ricerca. È stato visto, infatti, che di solito gli utenti si fermano solamente alla prima SERP di Google, senza scandagliare le altre pagine. Essere presenti come Feature Snippet è un modo per portare molto più traffico nel proprio sito, aumentando le entrate, le vendite e le visualizzazioni.

È bene sapere che Featured Snippet non porta solo vantaggi. Esistono dei casi in cui è meno vantaggioso trovarsi nella prima posizione: la risposta già ben visibile alla domanda posta, potrebbe disincentivare a cliccare sul link e approfondire ulteriormente.

Tipologie di Featured Snippet

Le tipologie di layout più utilizzate da Google per la creazione di Featured Snippet sono: