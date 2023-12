Cos'è il fediverso: Threads guida il progetto per collegare i social tra loro

La parola "fediverso" si fa sempre più spazio nell'ambiente digitale: vediamo in cosa consiste questo ambizioso progetto, tornato di moda dopo l'apertura di Threads.

Dopo l'arrivo di Threads, nuovo social di Zuckerberg che vuole prendersi il posto quasi vacante lasciato da Twitter, le novità non sono finite. Si parla già di nuovi e ambiziosi progetti in tema social media.

Torna così in auge l'idea di un fediverso, rete dedicata all'interoperabilità tra piattaforme. Scopriamo cosa significa questa parola nuova e cosa può comportare per il futuro digitale.

Cos'è il fediverso? Ecco cosa significa

Partiamo innanzitutto dal significato della parola, che è stata creata dapprima in inglese con "fediverse" e poi facilmente italianizzata. Si parla di creazione perché, di fatto, non esisteva prima di questo concetto digitale.

Si tratta di una cosiddetta parola macedonia, ossia deriva dall'unione di due parole già esistenti: "Federated" (federato, cioè membro di una federazione, di una unione) e "Universe" (universo).

Il fediverso indica in questo caso una serie di server federati. Si tratterebbe di server indipendenti, ma in grado di comunicare tra di essi grazie a degli specifici protocolli di comunicazione.

Nel caso concreto dobbiamo pensare non a dei server, bensì a dei social. Il fediverso sarebbe allora una rete digitale in grado di collegare social differenti, permettendo agli utenti di effettuare azioni e scambiare informazioni di un social anche se ci si trova su un altro.

Il fediverso non ha niente a che vedere col metaverso. L'assonanza è appunto solo sonora e deriva soltanto dalla presenza della parola universo, che però è stata usata con significati radicalmente differenti.

Come funziona

Il concetto di fediverso era stato pensato e testato già dal 2008. Oggi ne esistono alcuni esempi, ma sono poco conosciuti. Con l'arrivo di Threads di Meta e del suo nuovo funzionamento, si è invece iniziato a parlare di un fediverso dei social.

Grazie ai suoi protocolli di interoperabilità (parola che indica la possibilità di operare in modo incrociato tra le piattaforme), il fediverso si rivelerebbe una sorta di spazio che sta sopra ai social, per dare delle caratteristiche comuni.

Parlando di cose pratiche: se venisse davvero creato un fediverso, sarebbe possibile effettuare delle azioni su un social anche se non ci si è iscritti, usando invece un altro social del fediverso.

Possiamo per esempio immaginare di usare un account Mastodon per seguire i post di un profilo Threads (senza doversi iscrivere a quest'ultimo) oppure di mettere like a una foto su Instagram usando il profilo di Facebook.

Questo aiuterebbe la diffusione di nuovi profili sui social: se un influencer o un content creator opera per esempio su Instagram, col fediverso può farsi seguire facilmente anche da chi non vi è registrato.

I possibili problemi del fediverso

Il fediverso è un progetto ambizioso e promettente, ma non è solo rose e fiori: ci sono diversi ostacoli alla sua composizione e numerosi rischi nel suo utilizzo.

Innanzitutto le piattaforme sono molto differenti. Le diverse big del settore (Google, Microsoft, Meta, ecc.) dovrebbero comunque trovare un punto di accordo comune per realizzare un fediverso che le incroci. E le premesse non sono granché: finora, infatti, si è lavorato in modo abbastanza isolato.

Poi c'è il tema più importante, quello della privacy. Aprendosi a un fediverso, gli utenti di un social renderebbero visibili i propri contenuti anche sulle altre piattaforme. E se questa autopubblicazione fosse indesiderata, o comunque eccessiva? Non sempre gli utenti potrebbero avere il controllo su visualizzazioni e commenti di altri social. Insomma, è un tema sul quale si dovrà porre attenzione massima.

Il capo di Instagram, Adam Mosseri, è colui che maggiormente sta parlando dell'eventualità di un fediverso. Ha dichiarato che gli utenti dovranno acconsentire esplicitamente a mostrare i propri post su altre piattaforme "federate". Speriamo che si segua questa strada.

Altri temi di privacy, sottolinea Mosseri, sono in fase di studio. L'intenzione è dare la possibilità ai content creator di portare con sé i follower su server diversi di altri social. Ma c'è ancora molto da lavorare: il fediverso non arriverà tanto presto e per il momento si vocifera solo di Meta e Mastodon.