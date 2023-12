Sai come saranno da grandi i figli di William e Kate? L'AI svela il mistero

Come saranno i figli di William e Kate da grandi adolescenti e adulti? Grazie all'intelligenza artificiale lo abbiamo scoperto: le foto dei principini stanno facendo il giro del web.

Come saranno i figli di William e Kate nel 2030? Partiamo per un viaggio nel tempo e andiamo a scoprire cosa succederà a Buckingham Palace tra qualche anno: Harry e William avranno fatto pace? Carlo III sarà ancora sul trono? Harry e Meghan avranno ancora difficoltà economiche?

Grazie all'intelligenza artificiale sono state realizzate delle foto e dei video dei principini George, Charlotte e Louis del futuro: ecco come saranno i figli di William e Kate da grandi.

I figli di William e Kate da grandi, ecco come saranno

La previsione del futuro non è ancora reale, ma grazie ad alcuni software e programmi di intelligenza artificiale possiamo prevedere e immaginare come saranno i figli di William e Kate da grandi, presumibilmente nel 2030.

George, Charlotte e Louis ha rispettivamente 10 anni, 8 anni e 5 anni ad oggi, ma come cambieranno nel tempo?

I principini crescono a vista d'occhio, e sono tra i bambini più amati nel Regno Unito e nel mondo, ma nessuno di noi riuscirebbe a immaginarli nell'adolescenza o in età adulta: ebbene, grazie all'AI possiamo svelare come saranno i figli di William e Kate tra qualche anno.

I video e le foto realizzate dall'AI stanno facendo il giro del web e sono state apprezzatissime dai cittadini del Regno Unito e non solo.

George, Charlotte e Louis da grandi

Così carini ed eleganti, grazie a mamma Kate, ma anche buffi e divertenti nei momenti in cui è richiesto: come saranno George, Charlotte e Louis da grandi?

Il video generato dall'AI ha raccolto da subito milioni di views: si tratta di una serie di ritratti impressionanti e realistici che mostrano la trasformazione degli eredi al trono da adolescenti a giovani adulti.

Nelle immagini generate dall'AI, George indossa l'outfit preferito da papà William: una camicia bianca e un completo blue royale. Ma anche un completo più vacanziero: bermuda e polo, pur sempre eleganti e raffinati.

C'è poi Charlotte, sempre bellissima, con tutta la grazia e l'eleganza della principessa del Galles con vestitini bon ton ma anche blazer, camicia e pantaloni aderenti.

Louis è invece ritratto come un ragazzo semplice e ribelle, meno "impostato" rispetto ai fratelli: nelle immagini lo vediamo con una t-shirt e una giacca di denim.

Sembra incredibile vedere questi volti così cresciuti e maturi, e particolarmente somiglianti alla Royal family: l'AI rispecchierà davvero la realtà? Non ci resta che attende qualche anno per scoprirlo.

Inutile dire che le immagini generate dall'AI sono state apprezzate da quasi tutto il web e hanno raccolto moltissimi commenti su come saranno i figli di William e Kate.

Qualcuno, per esempio, vede in Charlotte "il volto di William e la grazia di Kate" o "un mix tra la regina Elisabetta II e Lady Diana". Mentre è impossibile non essere catturati dal "sorriso furbo" di Louis o dall'eleganza innata dell'erede al trono dopo papà William, George.

"Non importa come sembreranno", scrive ancora un fan, "saranno belli perché hanno dei buoni geni".