Tutti i follower persi dalla famiglia Ferragni, uno studio svela i numeri: è crisi?

Non è trascorso neppure un mese da quando è scoppiato lo scandalo del Pandoro Balocco di Chiara Ferragni, ma sui social le novità corrono veloci. E così la celebre influencer si è ritrovata a lasciare per strada un po' del suo seguito.

E non è tutto, l'onda si è espansa anche al marito Fedez e alla sorella Valentina Ferragni. Una recente analisi ha calcolato esattamente quanti follower sono stati persi dalla famiglia Ferragni: scopriamoli subito.

Chiara Ferragni perde più follower di tutti, ecco quanti

Meno di un mese fa è giunta dall'Antitrust la multa a Chiara Ferragni per il pandoro Balocco. La celebre influencer è stata multata di 1 milione di euro per "pratica scorretta", nell'ambito di una donazione all'Ospedale Santa Regina Margherita di Torino finalizzata all'acquisto di un macchinario per le cure terapeutiche di alcuni bambini.

Il motivo è che, a detta dell'Antitrust, l'operazione di marketing induceva i consumatori a credere che il loro acquisto avrebbe contribuito direttamente alla donazione. Al contrario, come illustrano le autorità, la donazione era già stata effettuata ed era fissa:

La donazione, di 50 mila euro, era stata invece già effettuata dalla sola Balocco mesi prima. Le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno incassato dall'iniziativa oltre 1 milione di euro.

A questo punto la reazione di Chiara Ferragni è consistita nella pubblicazione di un video di scuse, in cui appariva particolarmente addolorata e parlava di un errore di comunicazione. Sembra servito a poco, però, in relazione alla fiducia dei consumatori: tantissimi follower, infatti, sono stati delusi da tutta la vicenda.

E così oggi un'approfondita analisi di Arcadia mostra quanti follower sono stati persi per strada. Chiara Ferragni è prevedibilmente al primo posto nelle perdite: ha registrato 216.000 follower in meno rispetto a quanti ne aveva il 14 dicembre, un calo di circa lo 0,7%. Il crollo più intenso si è registrato all'incirca dal 13 al 19 dicembre 2023.

Può sembrare tutto sommato poco, ma va calcolato che i follower degli influencer, in condizioni normali, tendono a crescere. Un calo come questo è rilevante anche pensando a quanti follower non sono stati guadagnati.

Follower persi anche per Fedez e Valentina Ferragni: ecco quanti

La situazione, invece che placarsi, appare essersi acuita nel tempo. Oggi sono a rischio molte collaborazioni di Chiara Ferragni, come nel caso dello spot Coca-Cola sospeso. Inoltre è stata depositata dalla Guardia di Finanza una relazione in Procura sul caso, che potrebbe portare a ulteriori sviluppi.

Sarà anche per l'onda lunga del caso che la perdita di follower non si è fermata all'influencer stessa: sono stati coinvolti anche i familiari a lei più vicini. Secondo l'analisi, il marito Fedez ha perso 108.000 follower dal 12 dicembre all'inizio di gennaio, lo 0,72%. E questo nonostante non abbia interrotto i propri post, come aveva fatto Chiara Ferragni.

Anche la sorella Valentina Ferragni ha perso follower: sono 22.000 in meno rispetto a quelli del 12 dicembre. Numeri più ridotti, certo, ma anche la fanbase era più ridotta, quindi si tratta comunque di un impatto rilevante (0,47%).

Chi si è salvato dallo scandalo, almeno in termini di follower social, è invece l'azienda Balocco. In questo caso, infatti, non sono stati registrati cali. Anzi, gli analisti spiegano che l'account Instagram ha addirittura guadagnato qualche centinaio di nuovi fan.