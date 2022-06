Sai in cosa consiste il funnel marketing? Soprattutto come fare contenuti TOFU, MOFU, BOFU per la strategia? Ecco 20 esempi pratici da applicare. Di seguito non troverai solamente cosa sono e a cosa servono, anzi, scoprirai esattamente come farli con esempi pratici e completi.

Per impostare una content strategy e una social media strategy vincente nel funnel marketing dovrai immaginare uno schema a piramide rovesciata a forma di imbuto con tre tipi di contenuti, il TOFU per l’attrazione in alto, i contenuti MOFU al centro, volti alla fidelizzazione e i contenuti MOFU in basso, con l’obiettivo di vendita.

Questi tipi di contenuti TOFU, MOFU e BOFU vengono creati e usati insieme poiché si rafforzano a vicenda, anche se hanno tutti degli obiettivi e scopi diversi. I contenuti esclusivi oggigiorno necessitano di questo, ma non tutti te lo dicono, le migliori aziende, infatti, procedono in questo modo.

Ogni vendita inizia da un bisogno: qui entrano in gioco i contenuti TOFU per attirare l’attenzione. Quando gli utenti hanno capito il problema si può passare alle soluzioni: con i contenuti MOFU per la fidelizzazione. Per finire con il verdetto, ossia, il momento in cui gli utenti intendono comprare: qui arrivano i contenuti BOFU per vendere.

Ecco perché di seguito non troverai solamente cosa sono e a cosa servono, anzi, scoprirai esattamente come farli con esempi pratici e completi di contenuti TOFU, MOFU e BOFU. Ti auguro una buona continuazione di lettura, e soprattutto, metticela tutta applicando tutti e 20 gli esempi pratici descritti.

Funnel marketing: ecco esempi di contenuti TOFU per attrarre

Presupponiamo che tu abbia appena aperto un profilo Instagram o sui social media come Facebook per promuovere i tuoi prodotti o servizi o l’azienda, logicamente necessiti di attrarre followers, giusto? Quindi dovresti in questo caso cominciare a partire creando dai contenuti TOFU.

Cosa sono nel funnel marketing? Si presentano come contenuti che attirano l’attenzione. La parola sta per Top Of Funnel, che significa proprio contenuti smart, quindi utili e di tipologia generica, insomma, anche volti all’intrattenimento, realizzati con la finalità di incuriosire il pubblico.

In particolare, gli esempi di contenuti TOFU da applicare nel funnel marketing, pratici e tangibili, sono:

Reels

Tutorial

Stories creative

Suggerimenti e trucchi (cosiddetti tips e tricks)

Infografiche

Ebook

Video educativi

Checklist

I contenuti TOFU nel funnel marketing sono la prima parte della strategia ma non bastano, per questo, per una tattica da poter applicare a lungo termine, serviranno anche i contenuti MOFU e BOFU da creare in contemporanea, proprio per poter poi ottenere anche allo stesso tempo un posizionamento specifico che non ti confonda nella massa e che ti aiuta a vendere.

Precisamente, i contenuti TOFU nel funnel marketing non hanno un pubblico in target e funzionano a breve termine, difatti, la prima fase attrattiva ha lo scopo di trasformare i followers in clienti, per cui si tratta solo della parte alta della piramide a imbuto.

Funnel marketing: esempi pratici di contenuti MOFU per fidelizzare

I contenuti MOFU nel funnel marketing servono per fidelizzare i fan e i clienti attuali e sono accompagnati dai contenuti TOFU e BOFU. Insomma, rafforzano la relazione e danno una marcia in più per arrivare alla fase di vendita, inoltre, informano su temi importanti per i clienti.

I MOFU (Middle of Funnel) non devono contenere per forza informazioni del brand ma anche semplicemente delle soluzioni al problema posti direttamente o indirettamente nei contenuti TOFU.

Gli esempi pratici di contenuti MOFU per fidelizzare nel funnel marketing sono i seguenti:

Caroselli

Casi studio

Guide

Quiz e indovinelli

Contenuti ispirazionali

Lista pro e contro

F.A.Q

Nel funnel marketing, i contenuti MOFU servono anche a regalare spunti al pubblico. All’interno della strategia forniscono un passo avanti per arricchire le conoscenze dei clienti e stimolare il loro interesse per la vendita, e poi, con questo tipo di contenuti il proprio profilo si qualifica in modo professionale e acquisisce maggiore autorevolezza.

Funnel marketing: esempi di contenuti BOFU per vendere

Tramite le leve di persuasione in tutte le fasi dei contenuti volti ad una strategia di funnel marketing, anche per quelli di tipologia BOFU (Bottom of Funnel) con scopi di vendita devono essere organizzati insieme ai contenuti TOFU e MOFU.

Questo perché la tipologia di contenuti BOFU per vendere sono l’ultima parte della piramide a imbuto e hanno proprio scopi diversi dai primi. Ad esempio, i BOFU attraggono nuovi visitatori e intrattengono quelli attuali, accompagnandoli all’acquisto. Per quanto riguarda gli esempi di contenuti BOFU per la strategia di funnel marketing, abbiamo:

Demo

Webinar

Blogpost con storytelling

Videorecensioni

Landing page con call to action

In realtà, è veramente fondamentale usare tutte e tre le tipologie di contenuti per arrivare all’ultima fase di vendita, altrimenti, nessuno è disposto ad acquistare poiché come vedi le persone comprano se si fidano, se vengono attirati e ispirati.

Anche le persone che hanno già una grande interesse nel prodotto o servizio potrebbe preferire la concorrenza poiché fornisce questi tre tipo di contenuti utili per arrivare a vendere, attirando e fidelizzando. Per cui, metti in pratica tutti e 20 gli esempi pratici senza tralasciare nemmeno uno.

