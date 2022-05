Sai già come creare frasi di introduzione per catturare l'attenzione dell'utente con un video? Per i contenuti di questo genere, abbiamo descritto 2 passi importanti, ma soprattutto facili e veloci, per un gancio reel Instagram efficace. Attira l'attenzione del pubblico online con delle intro reel Instagram perfette anche tu!

Oggi non hai molto tempo per attirare l’attenzione e catturare l’interesse degli utenti perché è dimostrato che perdono la loro attenzione dopo circa 8 secondi, molto meno di un pesce rosso. Questo che hai appena letto è un esempio di gancio reel Instagram perfetto. Ora ti stai chiedendo: come creare uno efficace?

Ovviamente poi bisogna anche mantenere l’interesse e rispondere alla promessa dell’introduzione. Sei nel posto giusto se hai bisogno di passaggi descrittivi e completi per creare un gancio reel Instagram e delle intro perfette.

Un reel Instagram con un gancio efficace è uno degli elementi fondamentali per renderlo potenzialmente un reel virale. Ogni giorno veniamo sommersi da contenuti di ogni tipo, a partire dalla radio, alla tv, fino ai social media.

I più comuni tipi di gancio reel Instagram sono riferiti al problema/soluzione, ai contenuti di senso logico e quelli emozionali. Continua a leggere per approfondire le tipologie e i passaggi per delle intro perfette. Dire che deve essere solo accattivante è troppo scontato, per questo si dovranno approfondire tutti gli aspetti.

Di seguito che cos’è il gancio reel Instagram, perché l’introduzione è una caratteristica principale e come aiuta a rendere un reel Instagram perfetto. Inoltre, saprai come si fa una intro reel Instagram, delle idee gancio efficaci e i relativi passaggi descrittivi.

Tutorial reel Instagram: cos’è il gancio?

Partiamo dalla definizione di Instagram reel, la funzione più usata del momento per rendere contenuti virali, per poi passare subito al significato di gancio per questo tipo di video.

Il blog ufficiale di IG riporta cos’è il reel di Instagram:

I reel sono video brevi e coinvolgenti su Instagram che ti consentono di esprimere la tua creatività e dare vita al tuo brand. Le persone visitano Reels per partecipare a tendenze culturali, collaborare con la community e scoprire nuove idee. Grazie agli strumenti creativi, come gli effetti AR, la musica e gli overlay di testo, la tua azienda può creare video come tutti.

La parte essenziale, nonché, la prima frase a cui viene a contatto diretto l’utente con il contenuto è il gancio reel Instagram. Che cos’è? La prima riga e la prima frase che attira l’attenzione dell’utente. Si riferisce alla parte iniziale del video che suscita interesse nello spettatore.

Le persone scorrono infinito centinaia e migliaia di contenuti, ecco perché bisogna iniziare il video con qualcosa che attira l’attenzione. Ecco che cos’è il gancio reel Instagram. È una frase che in un paio di secondi deve suscitare interesse e coinvolgere l’utente per la visualizzazione dell’intero video.

Infatti, la piattaforma IG misura il tempo che le persone trascorrono sui tuoi contenuti e analizza le interazioni. Le intro reel Instagram sono veramente essenziali. Strutturare il video in modo che inizi con una intro reel Instagram efficace aiuta a farlo funzionare.

Un esempio lampante è: ecco come ho realizzato questa cosa, ti mostro i passaggi per come farlo anche tu. Breve, chiaro e veritiero, sono le principali caratteristiche di un gancio reel Instagram.

Come fare un reel Instagram perfetto? L'introduzione è un elemento principale!

Per poter fare un contenuto video perfetto e potenzialmente virale è necessario curare l’introduzione reel Instagram.

Per farlo funzionare è necessario utilizzare un gancio reel Instagram interessante, breve, accattivante, coinciso, chiaro, che anticipi il contenuto e che offre la soluzione al problema, il tutto in pochi secondi. Come fare?

A parte evidenziare i trend del momento e centrare l’argomento, di dovrà creare una frase persuasiva iniziale interessante che invoglia l’utente a continuare a guardare. Che sia detta oppure scritta, deve essere posta all’inizio del contenuto video e deve far soffermare la persona a guardare.

Una presentazione? Vediamola così. L’introduzione è uno degli elementi principali di un reel Instagram. Prima di condividere presta attenzione ai test e produci una pubblicazione efficace che riporta la ricerca e l’interesse del target di riferimento. Mai andare fuori luogo: è una regola basilare.

Inoltre, Serverplan fornisce consigli utili per catturare l’attenzione in generale e introduce un suggerimento dove spiega che è bene iniziare con la notizia in modo naturale, pure e semplice e approfondisce così:

In realtà è il classico attacco che prende come riferimento il principio base della comunicazione online e offline: devi dare subito al lettore ciò che interessa. Nel caso di una notizia devi inserire le famose 5W. Parlo di chi, cosa, come, quando e perché. (...) Se si tratta di notificare un evento, un appuntamento o magari una notizia non ti resta che lavorare in questa direzione: lascia prima ciò che serve e poi approfondisci. Così le persone possono scegliere cosa fare.

Intro reel Instagram perfette: come si fa? Ecco 8 idee efficaci!

Per agganciare le persone online si possono usare tantissime tipologie di intro reel Instagram. Ne abbiamo raccolte alcune idee efficaci.

1. Ecco il segreto per

2. Non far partire la giornata senza fare questa cosa

3. 10 strumenti da utilizzare per forza per la tua attività

4. Il dietro le quinte dell’azienda: questa non puoi perderla

5. 3 facili passaggi per

6. Come fare per

7. 2 cose che nessuno ti ha mai detto su

8. Non c’è abbastanza tempo durante la giornata: vero o falso?

1: Scegli la tipologia di gancio reel Instagram: 3 principali intro

Il primo passaggio vede l’introduzione di una tipologia già esistente di gancio d’effetto. Esistono tantissimi tipi di intro reel Instagram I più comunemente usati, sono:

1. Problema o soluzione: si parla del problema che interessa al target introducendo una soluzione al problema. Una sorta di spoiler che attiri l’attenzione iniziale. Ecco degli esempi:

Il tuo negozio è troppo vuoto e vorresti mobili a basso prezzo? Questo è il problema. La soluzione da introdurre immediatamente dopo la frase relativa al problema potrebbe essere: scopri quali sono le tipologie di arredo ecologici ed economici.

2. Logico: una frase di senso compiuto dimostra la validità della tesi, per cui, utilissimo per target di tipo riflessivo o per dibattiti. Esempio? Molte ricerche dimostrano la presenza di piante dentro casa possa migliorare l’umore.

3. Emozionale: le emozioni sono leve psicologiche e persuasive super potenti. Vanno utilizzate con discrezione e sono con argomenti reali e veritieri. Un esempio di frase emozionale è: tutto è iniziato con 2 persone e 10 computer in un garage. Oggi “nome dell’azienda” è il più grande negozio online d’Italia, solo ed esclusivamente grazie a voi.

2: L’introduzione reel Instagram prevede un tema che interessa all’utente!

Hai scritto un copy d’effetto e non hai ancora ideato un gancio che attiri l’attenzione dell’audience? Dopo aver deciso quale tipo di intro reel Instagram dovrai passare al tema d’interesse per il target, ossia, gli utenti a cui ti riferisci.

Le persone tendono ad avere poca attenzione sui social network per queste ragioni è fondamentale attirare l’attenzione nei primi secondi dei contenuti. Per riuscirci si dovrà coinvolgere l’utente. Come?

Comunicando la tematica trattata nel reel Instagram, ovviamente deve essere interessante e di valore per poter catturare l’attenzione. Potrebbe essere un problema? L’importante è che per mantenere l’attenzione dopo il gancio reel Instagram si parla della soluzione.

Come abbiamo ben espresso, un gancio reel Instagram è una porzione di testo che aggancia l’utente, utilizzato anche in formato audio negli Instagram reels. Attirando e agganciando l’utente e la sua attenzione potrai incuriosirlo per tutto il resto del contenuto.

Ulteriori piccoli suggerimenti e conclusioni finali

Per fare delle conclusioni finali ci serviremo di ulteriori altri piccoli suggerimenti che porteranno un quadro più chiaro dei reel Instagram e di come catturare l’attenzione degli utenti attraverso la primissima frase, scritta o sentita che sia, all’interno dei video contenuti inseriti sulle piattaforme di social media e in particolare di IG.

Alcune considerazioni vengono fatte di conseguenza a nozioni importanti che invitano a procedere con maggiore completezza.

Partiamo da una domanda principale: come creare un video per il marketing online? Archimedia.it fornisce la risposta introduttiva:

Fai in modo che sia breve. Ricordati che l’attenzione del visitatore non è infinita. Costruisci un video di massimo 2 minuti poiché, secondo alcuni studi, è la durata ideale per far sì che le persone lo guardino.

Come fare un reel Instagram perfetto a partire dall’introduzione? Qui risponde esaustivamente Francescomenghini.net poiché riportato le migliori leve psicologiche da usare:

Shock/Paura: Inserire un elemento di shock o di paura all’interno del video riuscirà a coinvolgere gli utenti. Puoi provare con la musica, la grafica o tramite immagini sconvolgenti. Simpatia: Lo sappiamo tutti. Uno degli elementi più coinvolgenti mentre si guarda un video è risultare simpatici a chi lo sta guardando. Inoltre, un video divertente è sempre più facile che diventi virale. Mistero: La curiosità e il mistero sono leve motivazionali molto potenti. Il desiderio di sapere e conoscere, coinvolgerà lo spettatore fino al termine del video Autorevolezza: Immagina un video dove il presidente degli Stati Uniti pubblicizza un prodotto che ti cambierà la vita. Lo acquisteresti? Beh, credo proprio di sì! Riconoscimento: parlare direttamente all’utente, guardandolo fisso negli occhi potrebbe essere un’ottima leva motivazionale.

Eureweb.com scrive delle migliori ragioni per usare i video ed avere successo veicolando i propri prodotti o servizi per fini di vendita:

semplicità, è più facile per un utente pigro e sovrastimolato mettersi a guardare un filmato rispetto a leggere un lungo articolo; autorevolezza, metterci la faccia, soprattutto in alcuni settori, aiuta a costruire la fiducia del tuo interlocutore; espressività, usando la musica e il tono della voce puoi evocare certe emozioni e sentimenti che accompagneranno il video in modo subconscio e discreto.

Per fare la frase migliore bisognerà fare test e capire quale tipologia e parole sono state migliori. Partendo da questi suggerimenti e mettendoli in pratica potrai comprendere quale sia il contenuto più efficace per la tua azienda.