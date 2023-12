Gerry Scotti è il re dei meme: spopola su TikTok e vince il premio "Meme dell'anno"

Non è facile trovare personaggi famosi in grado di districarsi fra le diverse generazioni. Ma Gerry Scotti, già simbolo della TV, ha oggi conquistato anche i giovani, diventando meme dell'anno e spopolando sui social.

In un mondo che ha corso velocemente verso una nuova generazione digitale, non è così semplice spostarsi sui nuovi media, specie per i personaggi famosi che hanno basato il loro successo su quelli vecchi. Ma qualcuno ce la fa.

Gerry Scotti, presentatore-simbolo di almeno due generazioni televisive, re dei game show e dei quiz, ha saputo capire la modernità ed è diventato anche un simbolo social: con la sua simpatia apprezza le parodie, fa autoironia, gioca coi meme e diventa egli stesso il "Meme dell'anno" 2023.

Perché Gerry Scotti è spuntato nei video IA su TikTok

Molti avranno iniziato a esplorare la "memicità" di Gerry Scotti - dominatore dei quiz televisivi da ormai trent'anni - dopo l'apparizione di numerosi video a lui dedicati su TikTok e Instagram. Al loro interno balla e canta canzoni di Mengoni e Lazza, o addirittura pezzi leggendari come The Real Slim Shady di Eminem.

Naturalmente si tratta di video realizzati con l'intelligenza artificiale, i cosiddetti deepfake. Sono realizzati elaborando i suoi tratti visivi e la sua voce fino a ottenere un risultato non così realistico, ma di certo esilarante.

Questi video-meme hanno fatto perno sull'estrema simpatia di Gerry e sulla sua caratteristica parlata, allegra e bonacciona. Hanno riscosso un estremo successo tra i giovani e i meno giovani. In molti però già lo apprezzavano per gesti come la rinuncia alla pensione da parlamentare.

Da qui sono nati tanti trend social in cui si piazzano volto e voce di Gerry su personaggi, frasi di film, canzoni e molto altro. Qualche altro VIP si sarebbe risentito, pensando ai rischi dei fake coi social con l'IA, ma Scotti ha fatto l'esatto contrario, cavalcando l'onda e giocando insieme ai suoi fan più giovani.

Gerry Scotti, l'autoironico: account virale e premio "Meme dell'anno"

L'allegria a cui ci ha abituato Gerry Scotti in TV non si è mai fermata a dietro lo schermo. Ancor prima dei trend di TikTok, il presentatore aveva aperto infatti un profilo social estremamente particolare.

Scotti aveva già un account normale, che continua a utilizzare per i post più istituzionali, seri e composti. Ma ad aprile 2023 ha inaugurato un secondo account chiamato "Loziogerry". E al suo interno ci sono solo meme.

Scotti ha sfruttato questo profilo per postare contenuti social divertenti e non cringe, dimostrando di essere all'avanguardia. "Loziogerry" commenta i meme su di sé, collabora con gli influencer o con altri VIP, realizza video al limite dell'assurdo (dank, direbbero i mematori) e cerca di capire il linguaggio dei giovani. Vederlo urlare "Sium" e "Ziopera" è esilarante e dimostra così di essere pienamente al passo coi tempi.

L'autoironia, gli auto-meme e l'apprezzamento dei meme altrui, la sua generale avanguardia tra un periodo e l'altro, gli sono infine valsi un grande premio. Gerry Scotti ha vinto il titolo di Meme dell'anno 2023, alla seconda edizione dei Meme Awards svoltasi a Torino. "Sono onorato, vuol dire che le persone che mi hanno votato hanno capito il mio divertimento nell’essere memato", ha detto.

Scotti lancia Gerry Christmas, il suo album natalizio con l'IA

Quello che qualcuno nei commenti già chiama Gerryverso è appena cominciato. Scotti non smette di cavalcare l'onda e per questo Natale chiarisce che non c'è bisogno neppure di memarlo: lui, i meme, se li fa pure da solo.

Per Natale 2023, infatti, ha lanciato un CD musicale chiamato Gerry Christmas, Al suo interno 11 tracce classiche natalizie, da Last Christmas a All I Want for Christmas is You, passando per Jingle Bells Rock - tutte interpretate dal caro "zio Gerry".

Le canzoni sono state realizzate utilizzando l'Intelligenza Artificiale - più o meno lo stesso metodo usato dai memer - ma stavolta con l'autorizzazione del cantante. Inoltre, l'IA non fa tutto da sola.

Gerry Scotti, infatti, ha chiarito che l'IA è intervenuta principalmente quando la vocalità del cantante era inadatta al brano. Laddove l'interpretazione gli venisse già bene, invece, il software non ha dovuto fare quasi nulla. Un bel mix che non mancherà di portare la simpatia e la modernità del presentatore, perfino sotto l'albero.