Una rendita passiva tramite guadagni online è un ottimo modo per avere qualche soldino in più a fine mese senza troppi sforzi. In questo articolo, analizzeremo 5 opportunità semplici e remunerative che puoi sfruttare per ottenere finalmente la tua indipendenza economica.

Che tu abbia un lavoro full time, o che pianifichi di realizzare tanti piccoli introiti per vivere tranquillo in futuro senza bisogno di lavorare, è sempre bene avere due o tre introiti aggiuntivi su cui poter contare.

Inoltre, la rendita passiva può aiutarti a toglierti qualche sfizio in più durante i periodi floridi, e salvarti la vita in periodi in cui invece potresti avere più bisogno. Insomma, non ci sono lati negativi nel vedere qualche centinaio di euro in più ogni mese sul tuo conto in banca!

Inoltre, non devi essere un genio della tecnologia per guadagnare online: in questo articolo, analizzeremo 5 opportunità semplici e remunerative che puoi sfruttare per ottenere finalmente la tua indipendenza economica.

Guadagni online partendo da zero: come fare se non si dispone di un capitale iniziale

Premettendo che tutte le idee che vedremo in seguito richiedono il minimo indispensabile di investimento per partire, proprio perché voglio rivolgermi a coloro che non hanno un capitale gigantesco da investire.

Se deciderai di sceglierne una, tuttavia, dovrai investire un altro tipo di capitale nell’equazione: il tuo tempo. Il che significa che, almeno per i primi periodi, dovrai sacrificare un po’ del tuo tempo libero per partire, perché dovrai concentrarti su:

Aree in cui ti reputi un esperto – che si tratti di un corso online, un ebook o un’app, dovrai conoscere l’ambito principale per poterci basare un business sopra.

Aree che richiedono un investimento di tempo iniziale, e non di soldi – come ad esempio, creare un corso online, scrivere un e-book o diventare influencer

1. Creare un corso: guadagni online insegnando agli altri

Una strategia piuttosto popolare in ambito di rendite passive è la creazione di un corso – solo audio o audiovideo – per poi rilassarsi e vedere i soldi apparire magicamente sul tuo conto in banca una volta che lo avrai caricato su piattaforme come Udemy o LifeLearning.

In alternativa, potresti considerare un modello “freemium” – ovvero il costruire un following offrendo contenuti gratuiti magari sui social o su un blog, per poi fornire contenuti premium su una piattaforma di e-learning.

Tantissimi utilizzano questo modello, specialmente in ambito di marketing digitale. Il contenuto gratuito funziona come un’esca e una dimostrazione del tuo expertise, e servirà ad attrarre coloro che sono interessati ad approfondire.

L’opportunità

Un corso potrebbe portarti a guadagni online decisamente succosi e continuativi, perché dovrai solo investire un po’ del tuo tempo all’inizio per poi goderti una rendita passiva potenzialmente vita natural durante.

Rischio

Per creare un corso di formazione come si deve, bisogna fare le cose per bene e dare il 100%: erogare nozioni sbagliate danneggerebbe la tua reputazione, e inoltre un corso mal strutturato non attrarrebbe nessuno. La competizione è spietata.

2. Scrivere un e-book per guadagni online continuativi

Scrivere un e-book potrebbe risultare un’ottima opportunità per sfruttare i bassissimi costi fi pubblicazione su piattaforme come Amazon ed esporre il proprio lavoro a milioni di persone – è anche una soddisfazione personale!

E inoltre, un e-book non dev’essere neanche lungo 1000 pagine per funzionare: alcuni partono dalle 30 alle 50 pagine, e vengono venduti magari a 2€ l’uno dispensando brevi ma efficaci nozioni utili per qualsiasi campo di expertise.

Per lanciarti in questa opportunità, tuttavia, dovrai individuare un campo di expertise ben preciso, ancor meglio se di nicchia e non trattato da molti. Esistono diverse piattaforme online per creare il layout giusto, quindi non dovrai neanche avere chissà quali competenze grafiche!

Ma proprio come per un corso online – dovrai saper delineare bene i contenuti del tuo e-book, svilupparli al meglio e fare attenzione a non offrire nozioni sbagliate.

L’opportunità

Un e-book potrebbe fungere da rendita passiva a sé, oppure servire come apripista per altri tuoi contenuti, magari proprio un corso online, altri e-book, un blog o un seminario ad accesso esclusivo.

Rischi

Il tuo e-book dovra sapersi distinguere dalla concorrenza, e ti potrebbe aiutare stabilire prima una presenza online consolidata per pubblicizzarlo – o affidarti ad altri esperti del settore che possano sponsorizzarti. Quindi, lo sforzo iniziale è decisamente importante, e potresti anche non realizzare i guadagni che speri se non fai le cose per bene!

Il consiglio è sempre quello di scrivere più di un e-book, così da disporre di più fonti di rendita passiva per incrementare la tua mole di guadagni online.

3. Guadagni online con l’affiliate marketing

Tramite l’affiliate marketing, i proprietari di siti web, gli influencers o i blogger promuovono un prodotto di una terza parte includendone il link sul loro sito web o sui loro account social. Amazon è uno dei migliori siti per l’affiliate marketing, ma anche eBay e AliExpress.

Con il boom delle piattaforme social come Instagram e TikTok, oggi è più semplice che mai creare contenuti e generare il proprio following a cui promuovere prodotti. Potresti anche pensare di sfruttare il tuo blog per creare una lista di e-mail marketing dove promuovere i tuoi link.

L’opportunità

Quando un visitatore sul tuo blog o sui tuoi canali social andrà a cliccare sul link ed acquisterà i prodotti, guadagnerai una commissione. Questa commissione potrebbe andare dal 3% al 7%, quindi avrai bisogno di un traffico stabile per realizzare una buona rendita passiva.

Ma se riuscirai ad incrementare il tuo numero di followers – o a concentrarti su una nicchia estremamente appassionata – allora i guadagni online in questo ambito sono più che succosi, e garantiti!

L’affiliate marketing viene considerate una rendita passiva perché – effettivamente – non dovrai fare altro che aggiungere un link sul tuo blog o ai tuoi social. Tuttavia, dovrai convincere i tuoi followers a cliccarci sopra e ad acquistare il prodotto!

Il rischio

Se sei agli inizi, dovrai prenderti un po’ di tempo per creare contenuti accattivanti ed incrementare il traffico. Potrebbe volerci un bel po’, e dovrai trovare la formula giusta per attrarre il pubblico che ti interessa, un processo che potrebbe richiedere un bel po’ di tempo.

Ancora peggio, potresti scoprire che dopo aver investito tutto questo tempo, il tuoi pubblico preferisca rivolgersi a un influencer più popolare di te. Ma non disperare: esistono tantissime risorse online per evitare che ciò accada!

4. Vendere le proprie fotografie per generare guadagni online

No… non in quel senso!

Vendere fotografie online potrebbe non essere la soluzione più ovvia per i guardagni online, ma in realtà risulta decisamente remunerativa, se sei bravo con la macchina fotografica. Naturalmente, dovrai avere dalla tua originalità e passione, così da fornire scatti sempre nuovi e non banali.

Esistono tantissime piattaforme da cui puoi iniziare: Pexels, Pixabay, Shutterstock, Alamy e tantissime altre. Prima di tutto, dovrai farti approvare dalla piattaforma, dopodichè potrai caricare i tuoi scatti e farti pagare dalla piattaforma ogni volta che qualcuno li usa.

Il modo migliore di avere successo è quello di rivolgersi a una specifica nicchia, o fotografare una determinata scena che in molti chiedono per i loro siti web – ad esempio, una coppia che prende un caffè, qualcuno che mostra un portafoglio vuoto etc.

Puoi vendere scene, ritratti, scenari creativi e molto altro, o farti trovare al posto giusto nel momento giusto quando c’è da documentare un fatto di cronaca o di attualità.

L’opportunità

Una parte del valore che sta nel vendere le proprie foto attraverso una piattaforma come quelle sopracitate è che avrai l’opportunità di incrementare i tuoi guadagni online virtualmente all’infinito, se creerai immagini richiestissime.

Il rischio

Potresti potenzialmente aggiungere centinaia e centinaia di foto al tuo account e non generare i guadagni sperati. Se noti che una particolare foto genera maggiore successo, dovrai focalizzarti su quella e crearne altre simili, quindi dovrai investire molto sulla tua creatività nel rappresentare una determinata cosa il meglio possibile.

Inoltre, dovrai investire un bel po’ del tuo tempo per creare scatti di valore, trovare i modelli e poi editarli per renderli di qualità. Ma se ti impegnerai abbastanza, potrai finalmente ottenere lo scatto giusto che ti porterà a realizzare una buona rendita passiva senza doverti sforzare!

5. Creare un’app per guadagni online su Google Play o App Store

Creare un’app potrebbe essere un modo – per qualcuno che ha già buoni fondamenti di programmazione – di generare profitti passivi investendo un po’ di tempo solo all’inizio. Che si tratti di un gioco o di un’app di produttività, se fatta bene, si tratta di uno dei mezzi più comuni per i guadagni online.

L’opportunità

Un’app ha un grosso potenziale di rendita, se riuscirai a ideare e sviluppare qualcosa che non esiste già o migliorare un modello che già genera un buon numero di download. Dovrai però pensare a come realizzare i guadagni: o rendere l’app a pagamento da subito, oppure inserire pubblicità al suo interno, rischiando però di rovinare l’esperienza utente.

Inoltre, dopo aver pubblicato l’app, dovrai solo poi occuparti di mettere a posto eventuali bug, o aggiungere funzionalità che pensi possano aumentarne il valore.

Il rischio

Il rischio maggiore qui è probabilmente quello di impegnare il proprio tempo considerevolmente senza ottenere i risultati sperati. La soluzione migliore è quella di lanciare prima una versione beta per capire se l’app può generare interesse, e poi rilasciare la versione completa dopo aver visto un po’ di download sugli store.

Il lavoro poi non termina quando lanci l’app: dovrai mantenere interessati gli utenti nel tempo, ed aggiornarla il più possibile per evitare che essi perdano interesse. Si tratta di un lavoro meno dispendioso in termini di tempo, ma che dovrai comunque considerare.

Inoltre, vorrai assicurarti di seguire tutte le leggi in materia di privacy nel caso in cui la tua app richiedesse dati agli utenti, e ogni paese ha il suo metodo.