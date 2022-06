Sai come guadagnare soldi con AdSense Google? Puoi farlo fino a 10.000€. Alcuni settori sono più redditizi questo si sa. Cosa aspetti? Vorresti scoprire come fare? Leggi tutto per sapere come funziona, perchè conviene, quanto guadagnare per 1000 visite, per ogni click, come arrivare all'importo di 10.000€ con il metodo ufficiale di Google AdSense e non solo. Scopri anche i dettagli sui pagamenti.

Senza investire un euro, AdSense Google permette di fare soldi e guadagnare fino a 10.000€. Uno strumento completamente facile da usare che consente di generare entrare tramite degli annunci pubblicitari online posti all’interno del proprio sito web. Spoiler? È gratis!

In tanti lo stanno utilizzando e in molti riescono ad arrivare a grandi cifre. Hai le stesse intenzioni? Continua a leggere per scoprire come fare attraverso ai metodi offerti dalla fonte ufficiale Google.

Questa guida spiega passo dopo passo come funziona guadagnare con Google AdSense, perché conviene e altro ancora. Risponderemo alle seguenti domande: Quanto paga AdSense Google per 1000 visite? Quanto paga Google AdSense per ogni click?

Poi, vedremo i guadagni di AdSense Google fino a 10.000€ e come arrivarci. Approfondiremo tutto su come fare soldi con Google AdSense attraverso il metodo ufficiale. Per finire con tutti i dettagli sui pagamenti.

Guadagnare Google AdSense come funziona, perché conviene: non solo perché gratis

Il funzionamento di AdSense Google è facile e intuitivo, creato appositamente per tutti. Lo strumento fornisce agli inserzionisti tutto l’occorrente per guadagnare con contenuti posti negli annunci sul web.

Abbinando annunci al sito potrai ottenere click, di conseguenza, una somma di denaro legata ad ogni visita. Si tratta di campagne volte e a pubblicizzare un brand, prodotto o servizio, all’interno di portali sotto forma di annunci pagati da Google AdSense.

I guadagni possono variare in base alla categoria. Infatti, i prezzi sono diversi anche a seconda del tipo di annuncio. Sono solo 3 i passaggi per poter fare soldi con AdSense Google. Il primo è rendere disponibili diversi spazi pubblicitari sul sito.

Il passaggio successivo prevede che Google Ads pubblica sul sito gli annunci più redditizi e remunerativi. Il terzo e ultimo passo è la ricezione del pagamento. Si presenta come uno strumento online facile da usare e soprattutto gratuito per guadagnare con gli annunci online.

I più pertinenti e coinvolgenti vengono scelti da AdSense Google ma anche tu potresti decidere manualmente quali annunci sono migliori per il tuo portale. Personalizzarli? Anche! Insomma, permette di guadagnare con una registrazione gratis.

I tipi di annunci disponibili da AdSense Google sono: di testo, display, reattivi, video e non solo. Non conviene solo perché è gratis ma anche per altri motivi. Gli utenti, visitando il sito web o cliccando sugli annunci, generano pagamenti.

Conviene perché è una soluzione vera per guadagnare online senza investire denaro. Tantissimi blogger utilizzano questo metodo per monetizzare online poiché semplice ed efficace.

Ecco cosa riporta Italiaonline.it su come funziona:

Google utilizza un sistema d’asta per determinare gli annunci da pubblicare sulle varie pagine. Gli inserzionisti fanno la loro offerta per pubblicare i loro annunci sui siti dei publisher AdSense, indicando il prezzo che sono disposti a pagare. Questo meccanismo d’asta serve a selezionare gli annunci da pubblicare sulle pagine ma anche a determinare le entrate per i publisher.

L’inserzionista è colui che sviluppa l’annuncio, ossia l’azienda, mentre il publisher è il luogo dove viene mostrato questo annuncio, ossia, tu e il tuo sito web.

Quanto paga AdSense Google per 1000 visite?

Le entrate per 1000 impression sono stimate e non sono effettive e non si possono definire poiché il saldo varia dalla categoria fino al modo in cui hai considerato l’esperienza dell’utente per l’annuncio. Quanto paga AdSense Google per 1000 visite non si può dire per certo.

Diversamente, si può sapere l’RPM. Il calcolo si effettuato avviene dividendo le entrate stimate per il numero di visualizzazione di una determinata pagina, impression, query ricevute. Il risultato deve essere moltiplicato per 1000.

La formula esatta per calcolare l’RPM è: entrate stimate diviso il numero di visualizzazione di pagina per 1000. Facciamo degli esempi stimati ma tutto dipende da diversi casi, come la categoria di appartenenza dell’annuncio e altri fattori. Hai ottenuto entrate pari a 15 centesimi da 25 pagine?

L’RPM è pari al seguente calcolo: 15 centesimi diviso 25, il risultato per 1000. Il pagamento sarà uguale a 6 euro circa. Aumentando questi numeri in proporzione aumentano i guadagni. Da sottolineare che l’RPM è un valore, ossia, possiamo definirlo simile ad una unità di misura.

Quanto paga Google AdSense per ogni click?

Non è facile stimare un guadagno effettivo con Google AdSense perché le entrate dipendo dalla quantità di traffico ricevuto sul portale, il tipo di contenuto offerto ma anche la località in cui è posizionato.

Da considerare che per sapere quanto paga Google AdSense per ogni click si deve anche guardare il modo in cui imposti gli annunci e l’esperienza utente. Come ottenere una stima del pagamento di AdSense Google per ogni click? Esiste il calcolatore ufficiale che si basa sulle categorie di contenuti.

Ad esempio, l’arte ha un costo diversamente dalla categoria finanza, intrattenimento, animali e via dicendo. Da evidenziare che l’area geografica porta un numero diverso di visitatori.

Dopo essersi registrati a AdSense Google si può provare in prima persona a ricevere pagamenti per ogni visita e click da parte degli utenti sugli annunci posti sul sito web o su YouTube.

Quanto si guadagna? I publisher possono ottenere l’importo per diversi valori: 68% per click e 51% per il formato ricerca.

Gli importi da ricevere cambiano anche in base alla concorrenza. Per ogni click si può variare dai 20 centesimi ai 3 euro a persona. Alcune nicchie sono veramente redditizie altre non offrono forti guadagni: questo è da precisare.

Guadagni AdSense Google fino a 10.000€: scopri qui come arrivarci

Come abbiamo già detto, usufruire del servizio AdSense Google non ha costi: è gratis. Anzi, è lo strumento che paga per click o per visite sugli annunci pubblicati da terzi sul tuo sito web.

Basandoci sulle stime effettuate dal calcolatore di AdSense Google ufficiale, notiamo le seguenti cifre per una nicchia potentissima in termini di guadagno. Per calcolare quante entrate generano gli annunci di terzi che inserirai sul sito web, ci baseremo sul modello offerto da Google Ads.

In base ai contenuti e alla posizione del sito web vediamo quale nicchia guadagna fino a 10.899€ all'anno.

Selezionando l’area geografica dell’Europa e inserendo la categoria finanza, scopriamo che AdSense Google stima per 50.000 visite mensili, un valore di entrate potenziali annuali di 11.682 dollari, l’equivalenza di 10.899 euro. La stima è un riferimento possibile.

L’importo non viene promesso o garantito da AdSense Google, d’altro canto, lo strumento fornisce delle linee guida per poter arrivare a questa somma.

I fattori da considerare sono anche: la domanda degli inserzionisti, la posizione, il dispositivo degli utenti, la stagione, la dimensione e ilo formato degli annunci e i tassi di cambio.

È possibile ottimizzare il tutto in diversi modi. In primis, bisogna posizionare gli annunci Google Ads di terzi in spazi strategici. L’above the fold, la prima schermata vista dall’utente, sarebbe l’ideale.

I formati migliori sono quelli riferiti alla ricerca e ai video: questa è una premessa. Poi, dovrai creare contenuti unici e di qualità, ossia, di valore per gli utenti.

Rendere attrattivo il sito web è obbligatorio. Fornire più canali per ritornare al sito è essenziale per i visitatori. Soprattutto, ottimizzare l’esperienza utente aiuterà ad arrivare alla somma più alta possibile. Di seguito e il metodo fornito da Google Ads e tutti i dettagli.

Come fare soldi con Google AdSense? Guadagna così: ecco i consigli!

Per fare soldi con AdSense Google dovrai sicuramente avere un sito web o un canale YouTube. Che sia un blog, un sito o un forum, ecco cosa ha scritto Jack Herrick, il fondatore e CEO di WikiHow a riguardo ad una testimonianza scritta sul sito di Google AdSense:

“Non devi fare altro che inserire il breve codice AdSense nel tuo sito web: inizierà a funzionare immediatamente”.

Inoltre, posizionare bene i banner nell’above the fold in maniera visibile è già un vantaggio. Dopo aver creato il sito web ideale per mantenere in vita Google AdSense, come un blog, un sito di notizie, forum o un social network di nicchia, potrai utilizzare differenti tipi di pubblicità, le quali, fanno la differenza in termini di guadagno.

Poi, ogni azienda dovrà usare tipi di annunci e stili diversi per la propria. I formati cambiamo le entrate, come posizioni gli annunci e come abbiamo detto, anche l’esperienza utente del portale. Ecco perché inizialmente è meglio utilizzare gli annunci standard per poi implementare quelli personalizzati.

Collegando YouTube puoi ottenere maggiori guadagni. Un altro consiglio importante è quello di non usare categorie non pertinenti al sito e di trovare gli spazi giusti in base allo sguardo dell’utente.

Per cui, immedesimati nel tuo visitatore tipo per comprendere dove posizionare gli annunci e quali tipologie sono più pertinenti. L’ultimo suggerimento è di pensare anche in base al traffico poiché questo è il re, nonché il pilastro, che muove tutti i guadagni.

AdSense Google pagamenti: tutti i dettagli

Per quanto riguarda i pagamenti, AdSense Google procede in maniera mensile. Completando i primi passaggi per ricevere i pagamenti, potrai verificare tutto nella pagina riferita alle transazioni.

La finestra che notifica che il pagamento è in corso vuol dire che il procedimento di verifica di identità è andato a buon fine. Puoi tenere sottomano tutto nella sezione cronologia dei pagamenti ogni mese. I bonifici bancari possono includere fino a 15 giorni di accreditamento, mentre i pagamenti tramite ETF, dai 4 ai 10 giorni.

Inoltre, non bisogna mandare la fattura perché è tutto automatico. Difatti, Google AdSense calcola il guadagno. Alcuni si chiedono se per ricevere i pagamenti mediante bonifico bancario, si deve verificare il conto con un bonifico di prova. Anche in questo caso Google AdSense risponde che non è necessario effettuare la verifica dell’account.

Concludiamo con una nota del blog di Semrush.com: