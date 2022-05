I blog rappresentano un'ottima occasione per condividere con altre persone una passione, un hobby o un semplice interesse. Ad oggi su Internet esistono blog per ogni genere di argomento, in particolare tra i più in voga ci sono i blog di viaggi! In questo articolo ti forniamo una guida completa per aprirne uno con estrema facilità.

Fare blogging è una moda sempre più diffusa, soprattutto tra i più giovani, che colgono questa occasione per impegnare il tempo libero o coltivare la propria passione.

Non a caso, il motivo principale per cui aprire un blog è proprio quello di condividere con altre persone un interesse particolare, un hobby o una professione.

Ad oggi Internet è stracolmo di pagina di ogni genere e per ogni singolo argomento si possono trovare centinaia di proposte differenti.

Questo è sicuramente un incentivo per molte persone che, incuriosite dalla possibilità di fare qualche soldo, si lanciano a capofitto nell’apertura di un blog online.

Non sempre però è facile trovare un concept sul quale realizzare il progetto, così come spesso e volentieri si tende a sottovalutare il lavoro da svolgere.

Un sito web deve essere curato nei minimi dettagli e richiede un impegno a volte paragonabile a quello da impiegare in un vero e proprio lavoro. Per molti, infatti, lo è!

Come abbiamo detto, esistono blog per ogni categoria e argomento: tecnologia, cucina, storia, cultura, politica, fotografia, pubbliche relazioni, etc… insomma, potremmo andare avanti all’infinito.

Oggi però vogliamo parlarvi di una specifica tipologia di blog che sta prendendo piede negli ultimi anni: i blog di viaggi!

Come guadagnare con un blog viaggiando!

Quella dei viaggi è sicuramente una passione comune a molte persone. Siamo certi che sono tantissimi quelli di voi che vorrebbero acquistare un biglietto aereo ogni mese.

Purtroppo, il lavoro, i soldi e i mille impegni della vita quotidiana non sempre ci permettono di farlo.

Questo però non vieta a nessuno di portare avanti un’attività con cui ci si diverte, si passa il tempo e si conoscono altri utenti.

Proprio così! Un blog è anche questo: si tratta infatti di un particolare sito web che permette di creare con i visitatori un’interazione molto più intensa rispetto ad altri canali.

Se poi uniamo tutto ciò al mondo dei viaggi, delle escursioni e di visite in luoghi incredibili, si potrebbe creare il perfetto connubio per una pagina web perfetta.

Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di pensare “se mi pagassero per fare quello che mi piace sarei la persona più felice del mondo”.

Perfetto, noi siamo qui per dirti che effettivamente è possibile!

Viaggiare è sicuramente un qualcosa di piacevole; non crediamo ci siano persone che non vorrebbero essere sempre in vacanza.

Per alcuni, però, questo rappresenta una vera e propria passione che viene utilizzata come una valvola di sfogo dalla vita quotidiana e che porta le persone a voler scoprire sempre qualcosa di nuovo: una città, una lingua, una cultura, etc…

Se queste stesse persone venissero ripagate (economicamente parlando ovviamente) almeno tanto quanto spendono per effettuare ogni singolo spostamento, allora si darebbe il via ad un circolo vizioso che si autoalimenta.

Proprio questo è ciò che potrebbe accadere aprendo un blog di viaggi.

Come? Esattamente in questo modo: durante il viaggio si creano contenuti che successivamente vengono editati, pubblicati e pubblicizzati -> i contenuti vengono visti e condivisi dagli utenti della rete -> le visualizzazioni ed eventuali sponsor creano un guadagno -> i soldi si possono reinvestire in un altro viaggio. E così via.

Gli step per creare il tuo blog di viaggi

Prima ancora di darci dentro con la creazione di contenuti è importante definire tutta la parte tecnica di un blog, ovvero l’apertura della pagina web e tutti i conseguenti passaggi.

Vi assicuriamo che, anche se non siete esperti dell’informatica o non vi siete mai cimentati nella creazione di un sito Internet, seguendo questi passaggi potete farcela senza complicazioni.

Ecco qui di seguito gli step da fare per aprire un blog di viaggi:

1 Scelta dell’hosting

Per chi non lo sapesse, l’hosting è un servizio di rete che permette di sfruttare un server online per ospitare pagine web visibili ad altri utenti.

In breve, si tratta di una componente obbligatoria per chiunque decidesse di aprire un sito web, a prescindere che questo sia un blog o meno.

Esistono tantissimi hosting differenti, i quali variano a seconda dei servizi offerti e soprattutto del prezzo.

Se volete visionare i principali potete collegarvi alla pagina di Siteground, che propone un’offerta di vari hosting, dal più economico al più avanzato.

L’hosting che tratteremo in questa guida è WordPress: un hosting completamente gratuito ma nonostante questo garantisce ottimi risultati.

2 Registrazione del dominio

Una volta scelto l’hosting è necessario registrare il dominio di riferimento del blog di viaggi.

Per chi non lo sapesse, si tratta di quell’insieme di numeri, parole e simboli che compare nella barra di ricerca ogni volta che si accede ad un sito. Per intenderci, la sequenza che inizia con "https://"

Per registrare un dominio possono essere utilizzati differenti programmi: Google, Aruba, GoDaddy e persino lo stesso Siteground citato poco fa.

Nel caso di quest’ultimo quello che dovrete fare è inserire come dominio il nome del vostro blog di viaggi e assicurarvi che non corrisponda a un titolo già esistente.

Tutti i domini, infatti, sono unici e irripetibili.

Una volta che avrete trovato la giusta combinazione potete premere su “Procedi”.

3 Installazione di WordPress

Come vi abbiamo anticipato, in questa guida utilizzeremo WordPress come hosting per creare il blog di viaggi.

Questo perché l’iscrizione base è completamente gratuita e prevede 3 GB di spazio, i quali possono eventualmente essere aumentati attivando un diverso piano d’abbonamento a partire da 4€ al mese con fatturazione annuale.

Una volta che vi trovate dentro al sito premete su “Inizia ora” ed inserite i dati personali richiesti (nome, e-mail e password). Successivamente verranno richieste alcune informazioni aggiuntive inerenti al vostro progetto, ad esempio il titolo del blog, gli argomenti trattati, il dominio registrato, etc…

Vi verrà poi richiesto che tipo di iscrizione effettuare, se gratuita o a pagamento.

4 Creazione del logo

Ora che finalmente abbiamo concluso la parte tecnica e burocratica, possiamo passare al divertimento vero e proprio.

La primissima cosa a cui dovete pensare è ovviamente la parte estetica, perché sarà esattamente questa che catturerà l’attenzione e la curiosità dei vostri lettori.

Consigliamo di puntare su un logo e un banner colorati, accattivanti e ben curati.

Se non siete in grado di provvedere al progetto in autonomia, non dimenticate che ci sono diversi programmi che possono aiutarvi, ad esempio Canva o Fiverr.

5 Impostazione di un calendario editoriale

L’ultimo passaggio da prendere in considerazione è la realizzazione di un piano editoriale preciso e studiato ad hoc.

Uno degli errori che spesso si tende a fare è il sovraffollamento dei contenuti, che rende la pagina estremamente confusa e poco pratica da seguire.

Come per qualsiasi professione, bisogna avere una grande organizzazione e partire già con le idee chiare su cosa si intende pubblicare, come e quando.

Cercate di abituare i vostri lettori ad un determinato ritmo, così che possano sapere sempre quando venirvi a trovare sul vostro sito.

Blog di viaggi: come creare contenuti efficaci

Questo è un argomento estremamente sensibile e che tocca tantissimi protagonisti del mondo della rete: dai blog, alle riviste online, ai canali social.

Tutti vogliono sapere come fare per realizzare contenuti perfetti, efficaci e che possano garantire tante visualizzazioni e, di conseguenza, anche un buon guadagno.

Trattandosi di un blog di viaggi, ci sono diversi segreti che possono essere utili a questo scopo: alcuni morali ed altri prettamente tecnici.

Innanzitutto, come ricordiamo sempre, alla base di qualsiasi cosa c’è la dedizione e l’impegno. Quindi già partendo con queste due componenti si è a metà dell’opera.

Quindi, se un giorno vi sentite controvoglia o non in vena di pubblicare, non dovete farlo per forza! Create contenuti solo quando avete davvero il piacere di farlo e potete trasmettere qualcosa di positivo.

Vi assicuriamo che, come ci si pone nei confronti di un progetto o un lavoro determina almeno per l’80% il risultato finale.

Per quanto riguarda la parte tecnica, vi suggeriamo di munirvi di un buon materiale per la realizzazione delle foto e dei video, i quali sono i protagonisti di un blog di viaggi; quindi, devono essere realizzati in alta definizione e con immagini nitide.

Costi e guadagni di un blog di viaggi

Chiariamo sin da subito che in questo paragrafo non tratteremo tutti i costi previsti per la realizzazione di un contenuto, poiché andrebbero inclusi anche i prezzi del transfer, dell’alloggio e dell’attrezzatura per fare le foto e i video.

Siamo qui per parlare unicamente di quanto si spende e di quanto si guadagna grazie ad un sito web dedicato ad un blog di viaggi.

Partiamo dai costi!

Questi riguardano principalmente l’hosting e il dominio, i quali possono essere o a pagamento o, eventualmente potenziati in futuro. Ad ogni modo il prezzo si aggira intorno ai 60€ all’anno.

In più ci potrebbe essere un eventuale costo del banner o del logo se si sceglie di crearli con programmi a pagamento, ad esempio Canva Pro. In questo caso siamo sui 20/30€.

Per quanto riguarda i guadagni, questi possono variare a seconda del metodo che si mette in pratica.

Gli escamotage principali sono sicuramente l’affiliate marketing e le sponsorizzazioni di prodotti, per i quali il possibile profitto varia a seconda degli accordi presi con l’agenzia di riferimento.

Un altro metodo è la pubblicità tramite inserzioni.

Ad esempio, utilizzando il generatore di annunci Google AdSense, si può arrivare a guadagnare fino a 1€ per ogni click effettuato sul banner.

Alcuni consigli per gli aspiranti blogger

Siamo consapevoli che per tutti coloro che si trovano alle prime armi non è facile prendere il via in questo mondo e mandare avanti un’attività degna di milioni di visualizzazioni.

Non vi neghiamo che da una parte si parla di un investimento con una buona base di rischio. D’altronde come per diverse professioni.

Ecco perché è fondamentale quanto meno sforzarsi di fare un buon lavoro.

A questo scopo consigliamo ai giovani aspiranti blogger ti creare sempre un collegamento tra il blog e i canali social, ad esempio attraverso profili dedicati che possano tenere aggiornati gli utenti su tutti i contenuti.

In secondo luogo, è importante collaborare con altri blogger, creare delle interazioni e dei rapporti che possano portare benefici ad entrambe le parti.

Il supporto reciproco tra persone che svolgono la medesima attività è sempre una cosa positiva e da incoraggiare.

Infine, vi suggeriamo di avere pazienza e di perseverare. Non importa se non otterrete sin da subito i numeri sperati: il successo arriva con il tempo!