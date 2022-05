Facebook ha recentemente deciso di cambiare il proprio marchio aziendale in Meta. Allora, cos'è il metaverso? Qual è la strategia del metaverso di Facebook? Continua a leggere per scoprire questo ultimo sviluppo nel mondo della realtà virtuale e cosa significa per noi.

Nel giugno 2021, il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg ha annunciato qualcosa di importante ai suoi dipendenti. Facebook, un'applicazione di social media che aiuta a connettere le persone sui social media, sarebbe ora molto di più.

Ha annunciato che il futuro dell'azienda sarebbe ora un insieme di esperienze interconnesse a 360 gradi noto come metaverse.

Il CEO di Facebook ha definito metaverse come un mondo virtuale in cui le persone potrebbero non solo socializzare, ma anche lavorare e giocare allo stesso tempo.

Cos'è Metaverse?

Il termine “ metaverse ” è stato senza dubbio reso popolare dal CEO di Facebook Mark Zuckerberg, ma lo sapevi che non è stato il primo a pensarci? Molte aziende tecnologiche lavorano da anni per raggiungere questo obiettivo.

Quindi, la vera domanda è: cos'è il metaverse? Come funzionerà la tecnologia?

Devi aver già visto cose del genere in film di fantascienza come Ready Player One e anche nella serie animata del 1964 Jonny Quest.

Attraverso il metaverso, sarai in grado di eseguire vari itinerari delle tue attività quotidiane ma in uno spazio virtuale. Mira anche a creare un economia virtuale.

"Il Metaverse è una vasta rete di mondi e simulazioni 3D persistenti, renderizzati in tempo reale che supportano la continuità di identità, oggetti, cronologia, pagamenti e diritti e può essere sperimentato in modo sincrono da un numero effettivamente illimitato di utenti, ciascuno con un senso di presenza individuale." - Mathew Ball

Inoltre, Facebook potrebbe essere l'unico nome che puoi sentire quando parli di metaverse, ma altre grandi aziende stanno lavorando in tal senso da molto tempo. Ad esempio, un gioco basato su blockchain noto come Decentraland. Incentiva inoltre i suoi utenti ad operare in un mondo virtuale condiviso. Gli utenti di questo gioco possono acquistare proprietà sotto forma di token non fungibili (NFT).

Molti marchi famosi hanno cambiato nome nel corso degli anni. Ma perché Facebook cambia nome così importante? Perché ha creato un tale scalpore in tutto il mondo quando è successo?

Beh, Facebook non ha cambiato nome proprio così. La sua intenzione principale era rinominare se stesso e allineare il suo nome alle idee che si sta sforzando di realizzare. Il nome mostra che Facebook è concentrato sulla costruzione di un metaverso che secondo il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, prima o poi accadrà.

Il cambio del nome è stato anche un grande passo attraverso il quale il fondatore ha cercato di dimostrare che Facebook non è solo una piattaforma di social networking aiuta le persone a connettersi e interagire tra loro, ma anche una piattaforma virtuale che fornisce molti altre opportunità. Quindi la domanda principale che ti viene in mente è: cos'è il cambiamento di Facebook Meterverse?

Beh, la risposta più semplice sarebbe che il metaverse di Facebook creerà un universo virtuale dove gli individui possono avere più identità, possedimenti e anche molti personaggi per interagire con altri utenti. Quindi, la parte principale del metaverse sarebbe senza dubbio la realtà virtuale. Ma il concetto non è così semplice. Non basta rivestire il visore VR e sedersi per giocare. I metaversi non si fermeranno nemmeno per un secondo, ma continueranno a procedere all'infinito.

Come funzionerà il Metaverse di Facebook?

Quando Facebook ha acquistato Oculus nel 2014 per $ 2 miliardi, il CEO Mark Zuckerberg ha previsto che Facebook sarebbe diventata una società metaverse che avrebbe consentito alle persone di condividere momenti, esperienze e avventure con i propri amici online. Quindi cosa farà il metaverse di Facebook? Beh, Zuckerberg ha detto che Meta si sta attualmente concentrando sulla creazione di uno spazio ufficio virtuale in cui le persone che lavorano da casa possono riunirsi, ma avranno un'esperienza 3D.

Non solo, l'azienda sta anche cercando di costruirlo in modo che tu possa essere in grado di assistere a concerti, viaggiare in qualsiasi parte del mondo, andare in città lontane e persino acquistare vestiti e merci virtuali e tutte queste cose esisteranno nel mondo virtuale. Teoricamente parlando, una volta sviluppata la tecnologia, le possibilità sono ampie quanto la nostra immaginazione.

Solo Facebook sta costruendo il Metaverso?

Come accennato in precedenza, devi pensare che Facebook e metaverse sono sinonimi perché è solo Facebook che arriva a la tua mente quando senti il ​​termine “ meta ” o “ metaverse". Ecco alcune delle aziende che stanno cercando di sviluppare altri metaversi:

ROBLOX - Il video piattaforma di gioco, Roblox Corporation, che è diventata pubblica proprio quest'anno, sta cercando di costruire la tecnologia metaverse in modo che possano fornire ai propri utenti un Esperienza 3D per imparare, lavorare, giocare e socializzare. Ha recentemente affermato che la società stava cercando di creare un “metaverse ”. Microsoft possiede anche Xbox e il gioco di costruzione di mondi Minecraft. Il boss di Xbox Phil Spencer ha anche parlato della pianificazione di un "costrutto metaverso o di realtà mista".

NVIDIA – L'azienda produttrice di chip per computer costruisce anche la sua piattaforma Omniverse in modo da poter collegare i mondi 3D a un universo virtuale condiviso.

UNITÀ – Questa azienda di software che sviluppa progetti software per videogiochi sta anche lavorando alla creazione di strumenti o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per costruire il metaverso.

SNAP – Il proprietario di Snapchat Inc costruisce avatar personalizzati da molto tempo ormai. Stanno cercando di creare filtri per sovrapporre le funzionalità digitali nel mondo reale. Nel 2021, questa azienda ha presentato i suoi occhiali per la realtà per consentire agli sviluppatori di sperimentare e creare esperienze diverse.

Programmi XR e fondi di ricerca

Facebook ha anche annunciato il suo Programma XR e fondo di ricerca nel 2021. Questo investimento biennale di 50 milioni di dollari è stato destinato alla ricerca e allo sviluppo per costruire il metaverso in modo responsabile.

È attraverso questo particolare programma e fondo di ricerca che il fondatore di Facebook sta cercando di collaborare con partner industriali, gruppi per i diritti civili, organizzazioni senza scopo di lucro, governi e anche istituzioni accademiche per lavorare allo sviluppo di questa nuova tecnologia.

Questo piano è stato rivelato attraverso un post sul blog dal VP di Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth, e Nick Clegg, VP, Global Affairs. Il blog affermava: “Il metaverse è un prodotto unico che un'azienda può costruire da sola”. Il post prosegue dicendo: “Proprio come Internet, il metaverso esiste indipendentemente dal fatto che Facebook sia presente o meno… Il suo successo dipende dalla creazione di una solida interoperabilità tra i servizi, in modo che le esperienze di diverse aziende possano collaborare.”

Auricolare Oculus per Metaverse

Si prevede che Facebook venderà quasi sette milioni di cuffie per realtà virtuale nel 2022. Le persone stanno acquistando queste cuffie per entrare a far parte di un universo digitale che combina realtà virtuale e fisica.

Infatti, nell'ottobre 2021, Facebook ha annunciato che avrebbe speso 10 miliardi di dollari nei prossimi anni per lo sviluppo di tecnologie relative al metaverso. Anche Apple rilascerà un visore per realtà virtuale mista nei prossimi anni che potrebbe costare fino a $ 3000.

Limiti e sfide

Tutta la tecnologia è sia buona che cattiva. Sulla base di alcuni sondaggi, ecco alcune limitazioni e sfide che sicuramente arriveranno con il metaverso –

Lasciarsi alle spalle la realtà – La principale preoccupazione che la maggior parte delle persone ha riguardo a Metaverse è che, come conseguenza del trascorrere molto tempo nel mondo virtuale, sarà difficile per la maggior parte delle persone venire tornare al mondo reale e affrontare le cose reali. Anche Ready Player One ha mostrato come le persone inizino a dipendere dal mondo virtuale perché a loro sembra migliore. Se le persone possono fare acquisti, lavorare, giocare e divertirsi nel mondo virtuale, è molto probabile che non vogliano più tornare nel mondo reale.

Problemi per la salute – Poiché le persone saranno impegnate a divertirsi nel mondo virtuale e trascorreranno più tempo a concentrarsi sul proprio sé virtuale, è molto probabile che smettano di lavorare sul proprio corpo fisico. Potrebbero solo preoccuparsi di come sono i loro avatar virtuali e non presteranno attenzione ai loro corpi reali. Non perderanno tempo a fare esercizio o mangiare sano.

Fattibilità tecnologica – La creazione di Metaverse non sarà così facile, richiederà uno sviluppo massiccio per creare un universo interconnesso e persistente. È necessario un massiccio aggiornamento tecnologico insieme a molti investimenti affinché il metaverse funzioni correttamente in futuro.

Il metaverso cambierà davvero il mondo intero, ma è anche vero che Zuckerberg potrebbe essere entusiasta del metaverso e di un universo virtuale fine a se stesso. La sua azienda guadagna dalla pubblicità e lo sviluppo di metaverse li aiuterebbe a raccogliere tutta la gamma di informazioni personali che possono utilizzare per la loro attività.

Ma, comunque, se i ricercatori riusciranno a svilupparlo, sarà sicuramente la prossima cosa migliore!