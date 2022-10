Importante nuova funzionalità per YouTube con l'introduzione degli Handle. Ecco come funzionano e perché sono così importanti per creators e utenti della piattaforma.

Su YouTube novità in arrivo con l’introduzione degli Handle. La nuova funzionalità, che verrà rilasciata in maniera graduale nel corso delle settimane a venire, ha come obbiettivo principale quello di incentivare ed incoraggiare le interazioni e gli scambi tra gli utenti.

Come funzionano gli Handle, la nuova funzionalità di YouTube

Letteralmente tradotto in “maniglia”, il termine Handle definisce qualunque cosa che può essere impugnata, fungendo da aggancio.

Ed è proprio ciò che YouTube vuole offrire ai suoi utenti, siano essi creators o utenti: un aggancio per potersi trovare più facilmente e, quindi, interagire tra loro.

L’Handle è una funzionalità già presente nei social come Facebook, Instagram e Twitter e consente di citare gli altri account nei propri post e, a brevissimo, anche nei video YouTube.

L’Handle corrisponde sostanzialmente allo username riportante il nome utente seguito dal simbolo della chioccola (@nomeutente).

Gli Hanlde saranno disponibili per tutti gli utenti della piattaforma e non solo per i proprietari di canali con un determinato numero di utenti iscritti.

Come scegliere l’Handle su YouTube

La scelta dello specifico Handle avviene più facilmente se si dispone già di un URL personalizzato che può, appunto, essere utilizzato come Handle.

Nel caso in cui invece non si possieda un URL personalizzato si può scegliere il proprio Handle sulla base della disponibilità, esattamente come avviene per esempio quando si sceglie il nome utente durante la creazione di un nuovo indirizzo mail.

Una volta scelto, verrà creato in automatico il corrispettivo URL “youtube.com/@youtubecreators” che, importantissimo, potrà essere utilizzato anche al di fuori della piattaforma indirizzando per esempio gli utenti di altri social sul proprio canale YouTube.

Gli Handle potranno avere un massimo di 30 caratteri e, ovviamente, rispettare le classiche norme della community. Va da sé che dovrà poi rappresentare il più possibile l’identità del canale stesso per poter essere meglio identificato.

Un booster di visibilità e interazioni, ecco cosa cambia per creators ed utenti

Su YouTube fino a questo momento era possibile menzionare e citare altri utenti tramite l’inserimento del link ad uno specifico canale che era consentito solo in casi specifici ossia nei titoli e nelle descrizioni video, nonché nelle chat create per lo streaming live.

Con la nuova funzionalità invece le menzioni potranno essere fatte anche nei commenti e nelle pagine dei canali fornendo un importante booster e un nuovo modo per far crescere il proprio canale YouTube.

Inoltre, l’Handle faciliterà moltissimo la ricerca dei canali in quanto, essendo univoci, il canale potrà essere trovato molto più facilmente, agevolando da un lato tutti gli utenti nella ricerca e, dall’altro, dando ai creators maggiori possibilità di essere trovati.

Infine, la possibilità di linkare al canale anche al di fuori della piattaforma YouTube incrementa notevolmente la possibilità di farsi pubblicità attraverso altri canali come, per esempio, i social networks.

L’introduzione della nuova funzionalità verrà conclusa entro il prossimo 14 novembre e mail e notifiche di avviso stanno già arrivando agli utenti titolari di un canale sulla celebre piattaforma.

