Se il proprio account IG non funziona può essere questione di un blocco temporaneo imposto dal social media stesso. Sebbene non ci siano molti modi per intervenire e risolvere tempestivamente, ci sono però almeno 3 metodi con cui è possibile evitare che ciò avvenga. In questo articolo, spieghiamo cosa fare se il tuo account Instagram è stato bloccato e soprattutto come fare ad evitarlo.

Quando Instagram non funziona, uno dei motivi più frequenti è riconducibile ad un blocco temporaneo dell'applicazione indotto da IG stessa.

Quando questo avviene, in realtà, non è possibile fare molto, se non attendere che Instagram decida di ripristinare le funzionalità per il nostro account. Quello che però possiamo fare è evitare che il nostro account sia colpito da un blocco temporaneo.

In questo articolo, vedremo quali sono le cause che portano ad un blocco temporaneo dell'account e soprattutto come fare ad evitarlo.

IG non funziona: le cause di un blocco temporaneo dell'account

Per molti utenti, quando l'account business o creator di IG non funziona, si traduce in ingenti danni per la propria strategia.

Quando si ricevono messaggi da parte dell'applicazione che comunicano il blocco di una determinata azione ("Azione bloccata"), oppure che "Il tuo account è stato bloccato temporaneamente" è proprio così: IG non funziona momentaneamente e bisogna solo attendere.

Quali sono le cause?

Principalmente, le cause sono riconducibili ad una violazione dei limiti imposti da Instagram. Il social media, infatti, preme affinché i comportamenti all'interno della piattaforma siano il più naturali possibili.

Esistono quindi dei limiti riguardanti la possibilità di effettuare in un breve arco temporale follow/unfollow, scrivere commenti e mettere likes. Se tale limite viene superato, è assai probabile che il nostro account IG venga bloccato.

Non ci sono dei numeri ufficiali ma, sulla base del comportamento di questi blocchi temporanei, è stata fatta una stima:

Innanzitutto, tra i 50 e i 60 like messi ogni ora.

messi ogni ora. 50/60 commenti fatti ogni ora.

fatti ogni ora. Infine, tra i 50 e i 60 follow/unfollow fatti ogni ora.

Si tratta di azioni che è umanamente parlando è difficile da compiere. Ergo, IG le riconosce come gestite da un bot.

Ci preme far notare che non sono limiti ufficiali e potrebbero variare in qualsiasi momento.

IG non funziona: quanto dura il blocco temporaneo dell'account

Normalmente quando ci si trova ad un blocco temporaneo di Instagram si deve attendere all'incirca 24 ore.

Anche qui, però, non si tratta di dati ufficiali.

Se il proprio profilo Instagram è stato oggetto di più di un blocco temporaneo nel corso del tempo, è assai probabile che anche la durata di suddetti blocchi si faccia più importante: i dati riferiscono di blocchi della durata anche di 48 e persino 72 ore.

Come aggirare il blocco temporaneo o totale di Instagram

Come anticipato, se il proprio account subisce un blocco temporaneo non ci sono molte cose che si possono fare.

Molto spesso è sufficiente attendere il tempo utile affinché il proprio profilo o quella specifica azione vengano ripristinati.

Se però si è davanti ad blocco totale del profilo IG, allora bisognerà rivolgersi all’assistenza di Instagram per procedere alla riattivazione.

Naturalmente, prima di intraprendere qualsiasi azione è bene essere certi che sia stato il social media stesso a bloccare il nostro profilo. Per poterlo capire, bisogna provare a fare login. Se si visualizza un messaggio simile a “Il tuo account è stato disabilitato”, allora il proprio account è stato bloccato da IG.

Se si vuole procedere alla richiesta di riattivazione, sarà necessario accedere al link apposito di Instagram dedicato all'assistenza e seguire il procedimento guidato (il link è in calce all'articolo).

Qui bisognerà compilare il form in tutte le sue parti e spiegare perché si chiede la rimozione del blocco definitivo. A quel punto, bisognerà attendere una notifica da parte del social media che annunci che il proprio profilo IG ora funziona.

Vediamo dunque ora alcuni suggerimenti per poter evitare che IG non funzioni, e dunque come fare ad evitare di incorrere nel blocco temporaneo.

IG non funziona: 3 suggerimenti per evitare il blocco temporaneo

Non essendoci delle regole definite da Instagram stessa, è difficile stabilire con precisione cosa fare per evitare il blocco temporaneo del proprio profilo.

Ecco quelle che noi abbiamo individuato:

evitare di superare i limiti sul numero di likes/commenti e follow/unfollow per ora.

Non si tratta di limiti segnalati da IG stessa, ma un'attività troppo intensa risulta sospetta per l'account, che pensa subito all'utilizzo di un bot.

evitare di superare i limiti, o comunque effettuare troppe azioni, dopo un periodo di inattività dell'account.

Instagram, infatti, riesce a discernere se l'attività di un account sia sospetta o meno. Un account che sia attivo, ma in maniera costante nel tempo, è difficile che venga bloccato temporaneamente.

Se però il proprio account è sempre stato molto tranquillo, ai limiti dell'inattività, troppe azioni nell'arco di un'ora saranno viste come sospette anche se non raggiungono i limiti che abbiamo segnalato.

evitare di utilizzare i bot malevoli.

I bot sono dei software che servono ad automatizzare alcune azioni. Essi infatti operano senza che ci sia necessità di un controllo da parte di un essere umano.

Essi sono molto comodi, ma non piacciono ad Instagram, e nemmeno ai suoi utenti. Da un lato, infatti, i bot non aiutano a convertire perché spesso operano in maniera diversa rispetto alla strategia dell'account; dall'altro lato, non contribuiscono a costruire relazioni veritiere. La propria community, quindi, non ne beneficerà in alcun modo.

Per evitare che il proprio account Instagram venga bloccato, insomma, è necessario evitarne a tutti i costi l'utilizzo.

Se IG non funziona: blocco temporaneo vs shadowban

Ricordiamo infine che un'altra tipologia di blocco in cui è possibile incorrere è denominata shadowban. Si tratta di una sorta di blocco della visibilità imposto dal social media. A differenza di quest'ultimo, lo shadowban è molto più subdolo e non viene notificato dal social media.

Oltretutto, uno shadowban può essere molto più lungo di un blocco temporaneo e causare molti più danni, in termini di visibilità.

Per approfondire, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato a come riconoscere lo shadowban e a come risolvere velocemente.