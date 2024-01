Chi potrebbe sostituire Chiara Ferragni? Ecco le tre influencer più seguite sui social

Il caso Pandoro Gate che ha coinvolto Chiara Ferragni e Balocco continua a destare scalpore e costa parecchio alla nota imprenditrici digitale: mentre i suoi followers diminuiscono, ci sono tre influecer tra le più seguite sui social che potrebbero presto "prendere il suo posto", o quasi.

Ecco chi sono le influencer più seguite sui social e perché i loro profili sono da tenere sotto controllo.

Influencer più seguite: chi prenderà il posto della Ferragni?

Il mondo del web è pieno di content creator e influencer che stanno emergendo in moltissimi ambiti e che potrebbero persino prendere il posto di Chiara Ferragni.

L'"impero" dell'imprenditrice digitale è a rischio, soprattutto dopo il calo di followers causato dallo scandalo Balocco, culminato con l'accusa di truffa aggravata per Chiara Ferragni e Alessandra Balocco.

Ma oltre al calo di followers bisogna anche considerare le società a capo della Ferragni: l'influencer è amministratore delegato e fondatore di "TBS Crew srl", oltre a Fenice e il blog personale The Blonde Salad. Il patrimonio di Chiara Ferragni varrebbe quindi 40 milioni di euro.

Ma mentre Chiara Ferragni perde followers e collaborazioni, ci sono almeno tre influencer tra le più seguite sui vari canali social che potrebbero "prendere il suo posto": Elisa Maino, Martina Strazzer e Alessia Lanza.

Elisa Maino, con 6 milioni di followers sui social

Tra le influencer più seguite, e come possibile erede di Chiara Ferragni, c'è Elisa Maino: la giovanissima, ad appena 20 anni, vanta 6 milioni di followers su TikTok e un magnifico attico da 120 metri quadri.

Fidanzata con il cantante Bresh, ha iniziato a costruire il suo "impero" sui social da giovanissima e a 18 anni ha confessato di essere riuscita a comprarsi un meraviglioso attico a Milano grazie ai suoi guadagni.

Secondo i più esperti, i suoi contenuti sono sicuramente da tenere sotto controllo, anche se sarà difficile che riesca a raggiungere il livello della Ferragni.

Martina Strazzer, infleuncer e imprenditrice

Ha solo 23 anni e viene da Modena: Martina Strazzer è un imprenditrice e content creator con 732mila follower su Instagram, 1,5 milioni su TikTok.

Il suo marchio, Amabile Gioielli (d cui è fondatrice e CEO), ha conseguito nel 2020 un fatturato di 65 mila euro, nel 2021 di 350 mila, nel 2022 è arrivata a quasi 4 milioni e nel 2023 si è prefissata il traguardo dei 10 milioni.

Più imprenditrice che creator, ma la strada che ha intrapreso Martina somiglia molto a quella che prese all'epoca Chiara Ferragni.

Alessia Lanza, influencer portata per il palco

Decisamente più portata per stare sotto ai riflettori, Alessia Lanza porta sui social dei contenuti completamente diversi dalle sue colleghe: anche lei ha un buon seguito, con 1.5 milioni di followers su Instagram, e 4.3 su TikTok.

Oltre alle foto e ai video con le amiche. Alessia ha anche un podcast: "Mille Pare con Alessia Lanza", giunto alla seconda stagione. E ancora: un libro dal titolo "Non è come sembra", in cui posa completamente nuda sulla copertina.

Di carattere ne ha da vendere e all'età di 23 anni ha ancora molta strada davanti a sé. Quel che è certo è che nemmeno lei ha le carte in regola per sostituire la Ferragni, perché alla fine - tralasciando le indagini - di donne che hanno rivoluzionato il web (i suoi social sono il punto di forza) e la Tv (con la co-conduzione di Sanremo 2023) ce n'è solo una, Chiara Ferragni.