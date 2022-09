Bellissimi, colorati e gioiosi. Così possono essere descritti gli adesivi disponibili da oggi su Instagram. “Io voto” – questo il nome dell’iniziativa promossa dal social – ha come obiettivo quello di sensibilizzare e invogliare i più giovani a recarsi alle urne, in vista dell’importante appuntamento del prossimo 25 settembre.

Ecco di cosa si tratta e da chi sono stati creati.

Gli stickers "Io Voto", la creatività per portare i giovani alle urne

Originale e davvero molto creativo il modo con il quale Instagram prova a combattere l’astensionismo che, stando ad alcuni recenti sondaggi – condotti tra gli altri da Demopolis, Ipsos e altri – potrebbe toccare l’importante percentuale del 35,8%. Alla base una scarsa e generalizzata sfiducia nei confronti dei rappresentanti politici attuali.

Instagram ha lanciato “Io Voto” proprio con la logica di impedire il più possibile che le urne vengano disertate, soprattutto dai più giovani.

Si tratta di tre adesivi che, disponibili da oggi 20 settembre e fino a domenica 25, possono essere condivisi nelle stories. Gli utenti che ci cliccano poi sopra vengono immediatamente reindirizzati al sito del Ministero dell’Interno dove potranno reperire le corrette informazioni in vista del voto di domenica prossima.

“Io voto” è la scritta che appare sui tre adesivi e che lancia un forte segnale visivo di incoraggiamento e foriero di “speranza per il futuro”, come sottolinea l’artista dalla cui matita hanno preso vita i 3 disegni.

Gli adesivi Io Voto su Instagram non rimarranno l’unica iniziativa di Meta per incoraggiare al voto che invierà agli utenti di tutti i social di sua proprietà – ossia Instagram, Facebook e Whatsapp – dei promemoria in vista delle politiche, sempre re-indirizzandoli sul sito del Ministero. Non solo sensibilizzazione ma anche buona informazione e “lotta” alle varie fake news anche attraverso la rimozione di post che incitano all’astensionismo.

Olimpia Zagnoli, l’illustratrice che ha disegnato gli adesivi per Instagram

Olimpia Zagnoli, classe 1984, è un’artista a tutto tondo. Nata a Montecchio Emilia, vive attualmente a Milano e può vantare nel suo curriculum artistico importanti collaborazioni con prestigiose realtà. Le sue illustrazioni e i suoi lavori sono infatti apparsi, tra gli altri, sul New York Times e Vogue Italia.

Su Instagram porta il suo estro creativo con questi meravigliosi stickers con i quali ha voluto dare il suo contributo sia come artista che come cittadina, come lei stessa ha dichiarato:

“Ho contribuito a questo progetto nel tentativo di ricordare a tutti l’importanza del voto e l'ho fatto usando la forma che mi riesce meglio: il disegno. Le immagini che ho scelto sono vivaci e colorate e rappresentano un segno di speranza per il futuro".

