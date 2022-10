Quest’anno non è certo stato il migliore per Meta che, per la prima volta nella sua storia, ha dovuto fare i conti con un calo di fatturato, cosa mai successa finora.

Va da sé che il suo fondatore voglia invertire la rotta. Come? Puntando su quella che rappresenta una delle principali fonti di approvvigionamento: la pubblicità.

Meta testa gli annunci nel feed

L’intenzione è quella di aumentare la pubblicità sulle piattaforme di casa Meta tra le quali Instagram.

Instagram è senz’altro uno dei social sui quali Zuckerberg ha scommesso maggiormente e la strategia adottata per far fronte all’attuale calo di fatturato prevede l’incremento degli spazi pubblicitari proprio su Instagram.

L’idea è quella di introdurre gli annunci pubblicitari in più sezioni del social. In particolar modo la pubblicità verrà inserita nel feed Esplora e nel feed dei post del profilo utente.

Le modifiche sono però attualmente in fase di test e non si conosce quindi di preciso la data entro la quale la pubblicità nei feed Instagram diventerà realtà.

Realtà aumentata e personalizzata , ecco come sarà la pubblicità su Instagram

I cambiamenti che Meta prevede di apportare non saranno relativi solo alla quantità degli annunci pubblicitari ma anche alla loro “qualità”.

Se in linea generale gli utenti del social potrebbero non accogliere con particolare entusiasmo l’incremento dei contenuti pubblicitari, dall’altro lato a beneficiarne saranno brand ed aziende - che potranno contare su un'arma in più oltre a quella di Instagram ADS - ma anche gli stessi creators.

Meta prevede infatti di impostare annunci in realtà aumentata nei feed. Che significa questo? Sostanzialmente una modalità pubblicitaria altamente interattiva il che, a ben vedere, potrebbe essere un bene tanto per i brand quanto per gli utenti/consumatori.

Per esempio un marchio di arredamento avrebbe la possibilità di pubblicizzare il suo articolo mostrando, tramite appunto AR, come quell’articolo potrebbe stare nel soggiorno di un’abitazione; oppure vedere un’automobile più da vicino e in maniera più particolareggiata.

Del resto la realtà aumentata viene sfruttata dagli e-commerce più attenti e innovativi già da diverso tempo.

Non solo, i brand che sponsorizzeranno i loro prodotti avranno a disposizione una libreria gratuita di musica da utilizzare come sottofondo negli annunci.

Questi nuovi format pubblicitari molto probabilmente non rimarranno esclusiva di Instagram ma verranno inseriti anche nell’altra celebre piattaforma di casa Meta: Facebook.

Quanto dureranno gli annunci

Per quanto riguarda la durata, gli annunci avranno una lunghezza variabile dai 4 ai 10 secondi, andranno in loop ma sarà possibile ignorarli per evitare che l'esperienza utente venga eccessivamente disturbata.

Infine, il numero degli annunci pubblicati dipenderà molto dalla specifica esperienza di utilizzo dell’utente, ossia varieranno e si adatteranno a quelle che sono le loro preferenza ed in base ai loro collegamenti con gli influencer.