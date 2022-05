Sei già a conoscenze delle novità legate agli avatar su Instagram? Qui scoprirai subito di cosa si tratta! Vedremo cosa sono, come funziona, il perché, come usarlo e tutto ciò da sapere. Gli Instagram avatar sono aggiornati e super realistici! Hai già voglia di creare il tuo?

L’obiettivo? Ricreare un mondo in 3 dimensioni come quello fisico. Iniziando proprio dagli avatar tridimensionali su Instagram. Un nuovo modo di rivoluzionare i metodi di comunicazione, dei giochi, ma anche di lavoro online. Un’occasione per il marketing digitale? Sembrerebbe proprio di sì!

Gli Instagram avatar sono in prima linea adesso, ecco perché il loro lancio è importantissimo per l’evoluzione digitale. Il nuovo design degli avatar Instagram sarà differente dai precedenti. Un nuovo modello di identificazione digitale più realistico di sempre.

Infatti, permette di creare un personaggio simile a noi e in più si potranno aggiungere gadget e una serie di partnership uniche all’interno degli accessori e dei vestiti. Grandi novità in vista? Scoprilo subito! Non vedi l’ora di creare il tuo? Ogni utente potrà averne uno che assomiglia di più a sé stesso e che rappresenta noi online.

Personalizzati e disponibili per dare vita ad un personaggio digitale basato sulla nostra immagine. Essi rappresentano il ponte tra noi e il mondo digitale. Come crearne il proprio avatar su Instagram? Utilizzato anche come adesivo, potrebbe anche essere inventato di sana pianta.

Instagram avatar 3d è una funzione che fa da clone virtuale all’interno della piattaforma. Una vera e propria immagine di sé stesso da usare sia nei messaggi diretti che nelle stories. Come anche su WhatsApp, su Instagram da ora in poi sarà sufficiente qualche click per poter creare il proprio avatar in 3d.

Instagram avatar: di cosa si tratta

Arrivano anche su Instagram gli avatar in 3d nelle storie e nei messaggi. Sulla piattaforma sarà possibile pubblicare i propri avatar tridimensionali personalizzati. Come saranno? Di cosa si tratta nello specifico?

I nuovi avatar tridimensionali Instagram danno la possibilità di immedesimarsi in un personaggio virtuale che identifica se stessi.

I nuovi cloni avranno forme viso di ogni tipo, nuovi apparecchi acustici, sedie a rotelle e anche impianti cocleari. Insomma, mezzi che assicurano l’inclusività di tutti gli utenti sul social network. Si tratta di avatar Instagram ancora più completi.

Fanpage.it ha scritto in merito:

Disponibili da tempo su Facebook, ora gli avatar 3D sono sbarcati anche su Instagram, dove è possibile creare un personaggio digitale basato sulla nostra immagine. O inventato di sana pianta. La funzione fa parte di uno sforzo iniziato diversi anni fa da Facebook (quando ancora non si chiamava Meta) e proseguito poi nell'annuncio del Metaverso, dove gli avatar rappresenteranno il ponte tra noi e il mondo virtuale di Zuckerberg.

Sostituiranno i già presenti avatar Facebook ancor più aggiornati. Utilizzabili come adesivi e nel feed ma anche nell’immagine del profilo. Il general manager di meta, Aigerim Shorman, spiega che rappresenteranno un’identità e un passo verso il modo digitale interconnesso che passa dal metaverso alle piattaforme più familiari.

I nuovi cloni digitali Instagram saranno sempre più espressivi e fotorealistici. Infatti, Meta sta prendendo questa strada: quella verso il metaverso. Un vantaggio per il marketing digitale? Scopriamo il funzionamento degli Instagram avatar!

Come funziona Instagram Avatar

Instagram avatar ha un funzionamento semplice. Permette di creare dei personaggi 3d, quindi, tridimensionali, in modo facile e con pochi click sui social media. Per utilizzare questa nuova funzione e novità popolare bastano pochi passaggi.

Anche su Instagram questa novità è piaciuta a tutti. I personaggi virtuali nel digitale ci aiutano a identificarci quando non possiamo farci vedere. Infatti, vengono usati anche nei messaggi diretti. La creazione sarà simile al nostro volto.

Così ha scritto flicktech.com in proposito a cosa sono e alla funzione:

Gli avatar di Instagram sono simili a Bitmoji e, se sei un utente Apple, i simpatici Memoji che hai creato con te stesso quando hai aggiornato il telefono qualche tempo fa. È un personaggio personalizzabile di te stesso in cui puoi modificarlo per assomigliare a come vuoi essere percepito online. Può assomigliare a te, o puoi farlo sembrare come hai sempre voluto assomigliare! Con l'avatar di Instagram, puoi personalizzare quasi tutto ciò che riguarda l'avatar, dagli abiti alle acconciature, alle espressioni.

Occorrono click elementari e veloci con poco sforzo. In pratica, basterà solamente cliccare sull’icona degli ingranaggi nelle impostazioni e nella voce avatar apposita. Cosa si potrà fare? Personalizzare il colore della pelle, i dettagli del volto, i capelli, le espressioni e la personalità di ognuno.

Molto altro oltre ai tratti del viso. È una vera e propria novità quella degli Instagram avatar poiché saranno molto più aggiornati e realistici rispetto a Facebook.

Perché la novità degli avatar su Instagram

Tra la messa a punto dei volti, dell’espressione, dei vari colore della pelle, della sedia a rotelle e degli apparecchi acustici, Instagram si sta occupando anche dei vestiti. Ci potrebbero essere maglie ufficiali di football americani e tanto altro. Perché tutto questo?

La funzione sarà sempre più realistica e il lancio dei nuovi avatar su Instagram non trascurerà nessun particolare rispetto all’inclusività. Per cui, queste novità su Instagram avatar sono legate a tanti aspetti da aggiornare.

Ecco cosa riporta ansa.it:

Dalla modifica del personaggio agli eventuali acquisti digitali effettuati su una piattaforma, tutto si potrà spostare da un luogo all'altro, sincronizzando gli aggiornamenti sui vari social. Sempre in tema metaverso, domani 3 febbraio, Snapchat ospiterà un concerto dal vivo di Jennifer Lopez e il cantante colombiano Maluma, sotto forma di Bitmoji, gli avatar supportati già da varie applicazioni, tra cui WhatsApp.

In questo mondo sempre più virtuale, gli avatar Instagram saranno la nostra personalità digitale. Saremo protagonisti all’interno dei social media, ecco. Saranno molto utili anche nelle esperienze di realtà virtuale in fase di test. Una grande evoluzione già disponibile su Facebook da tempo ma sempre più aggiornata nei nostri giorni.

Come usare avatar Instagram?

Per creare il proprio avatar Instagram, i passaggi saranno simili a quelli di Facebook. In generale, cliccando sull’icona apposita, nella schermata, si possono creare veri e propri personaggi virtuali a proprio piacimento.

Il pulsante da pigiare è “crea il tuo avatar” e qui potrai scegliere tutti i dettagli, come, il colore della pelle, la forma del naso, ecc. L’ avatar diventa una sticker ed è condivisibile con i contatti su Instagram. Un aggiornamento interessante.

Prima di ogni cosa, per usare l’avatar su Instagram dovrai realizzare il tuo alter ego digitale. Come? In pratica personalizzerà il tuo personaggio accedendo allo strumento di creazione all’interno dell’applicazione.

Nell’account, selezionando la sezione dell’avatar, potrai usarlo come vuoi e quando vuoi e soprattutto personalizzarlo una volta averlo completato. Il processo di creazione è velocissimo, basterà solo scegliere i particolari più simili a te. Dopo averlo salvato, sarà disponibile per condividerlo e per eventuali modifiche future.

Anche Today.it rende noto alcuni dettagli:

L'idea di Zuckerberg è quella di consentire agli utenti di utilizzare lo stesso avatar all'interno della galassia Meta, e quindi nella chat di Facebook Messenger, per i messaggi diretti di Instagram e nelle call virtuali su Horizon Worlds (…) Le modifiche al proprio avatar, compresi gli acquisti effettuati su una piattaforma, potranno essere 'spostate' da un luogo virtuale all'altro, sincronizzando gli aggiornamenti tra i vari social della galassia.

Ecco tutto sugli avatar Instagram

Entriamo ancora di più nel merito e vediamo tutto quello che devi sapere anche tu sugli avatar Instagram. Il ceo di Instagram, Adam Mosseri, ha spiegato che gli avatar tridimensionali (3d) sono una rappresentazione di noi stessi nella piattaforma e nel futuro metaverso.

Si tratta di una figura dinamica e visiva e sempre più ad effetto reale. Come crearne il proprio e personalizzarlo? Su Instagram, clicca sul tuo profilo e poi nelle impostazioni apri la voce account e poi avatar.

Iniziando si avvierà il processo e tu dovrai solo selezionare i dettagli e salvare. Una funziona intuitiva! Cosa si può personalizzare?

La carnagione, il taglio e il colore dei capelli, la forma del viso, linee, lentiggini, occhi, trucco, colore, sopracciglia, occhiali, naso, labbra, baffi e non solo. In più, la corporatura, l’outfit, il cappello, gli accessori, gli orecchini e gli apparecchi acustici.

È già disponibile? In Europa ancora no! È possibile utilizzarlo? Dove? Al momento non si può sfruttare ma è in arrivo molto presto anche in Italia. Il luogo ancora ufficiale dove poterne usufruire per adesso è Facebook. Ma la novità è che sta arrivando anche in forma di stickers su Instagram.

Ne parla anche techprincess.it:

A partire da oggi, quindi, gli utenti di Stati Uniti, Canada e Messico appariranno nella loro versione virtuale su adesivi, post, immagini del profilo e molto altro ancora. Più nel dettaglio, gli avatar includeranno nuove forme del viso e dispositivi di assistenza come impianti cocleari, apparecchi acustici e sedie a rotelle. Un dettaglio che li renderà ancora più inclusivi nei confronti degli utenti con disabilità. Andiamo a scoprirne qualcosa di più nel dettaglio.

Per adesso, la procedura è sempre possibile farla su Facebook e Messagger. Non sono stati ancora comunicati i tempi di arrivo degli Instagram avatar in Italia ma è stato confermato e reso noto che sono in arrivo. Non vedi l’ora anche tu di utilizzarli? Saranno una marcia in più per il digital marketing? Lo scopriremo presto!