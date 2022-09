Arrivano buone notizie per tutti gli utenti Instagram che da tempo richiedevano a gran voce l’introduzione di una particolare funzionalità nel social. Sembrerebbe che le richieste non solo siano giunte a destinazione ma che i vertici del popolare social le abbiano anche ascoltate.

Di che si tratta? Della possibilità di verificare in maniera rapida, semplice e veloce se un dato utente ha visualizzato la storia pubblicata.

Ecco come.

La barra di ricerca nelle storie: cosa cambia e quali vantaggi

Dopo il leak trapelato in relazione al repost dei contenuti IG, ad anticipare quest'altra novità è stato il programmatore Alessandro Paluzzi che ha pubblicato un tweet contenente l’anteprima di quella che dovrebbe essere la nuova funzionalità.

Fino ad ora su Instagram è possibile vedere chi ha visualizzato una data storia accedendo alla lista che compare nelle notifiche. A quel punto, però, occorre scorrere tutti i nomi presenti nell’elenco per sapere se una data persona ha visualizzato il nostro contenuto.

Poco male, o tutto sommato nulla di particolarmente seccante, nel caso in cui non si abbiano molti seguaci e la lista è quindi ristretta. Ma se invece si hanno molti follower la cosa diventa, a conti fatti, proibitiva.

Con l’introduzione invece della barra di ricerca IG, il processo diventerà decisamente più veloce.

Da quanto si evince dallo screen pubblicato da Paluzzi, si intuisce che basterà inserire il nome dell’utente per verificare immediatamente se è presente o meno nell’elenco di quanti hanno visualizzato la storia.

La tanto sospirata barra di ricerca Instagram dovrebbe essere presente nella schermata di accesso all’elenco delle visualizzazioni.

Quando uscirà?

E qui casca l’asino. Non si conoscono ancora le date e tempistiche di rilascio della nuova feature. Non essendoci ancora alcun tipo di comunicazione ufficiale non è possibile prevedere quanto tempo dovremo attendere per vedere concretizzata la nuova funzionalità.

Il fatto che la feature sia in fase di test, dovrebbe però far ben sperare ma l’attesa potrebbe comunque durare anche diversi mesi.

Non ci rimane che attendere.