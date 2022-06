Negli ultimi giorni sono state rilasciate importanti novità Instagram sulla durata dei Reels, sugli sticker interattivi e sulla funzione importa il tuo audio. Scopri tutto su come aumentare le interazioni e su come personalizzare i contenuti. Perchè? Le novità Instagram servono ad aumentare la popolarità!

Del gruppo Meta, non solo Facebook è in continua evoluzione. Instagram come Tik Tok vanta di funzioni incredibili che riguardano un formato tanto piaciuto ultimamente. Tra le ultime novità Instagram lanciate, alcune sui Reels, altre sugli adesivi interattivi e altre sull’audio.

Sono stati annunciati nuovi stickers interattivi, opzioni e funzioni per importare un audio personale e cambiamenti sulla durata del formato video verticale permanente. Scopri anche tu le novità delle ultime ore che non riguardano solo l'algoritmo Instagram, il quale, ultimamente è stato aggiornato.

In questa breve news scoprirai di cosa si tratta, tutte sulle nuove funzioni sull’audio, le nuove interazioni sugli sticker interattivi e tutto sulla durata dei Reels. Successivamente, ogni notizia sarà riportata e descritta: non perderti nulla, è tutto così importante per stare a passo con i tempi.

Novità Instagram: di cosa si tratta? Nuove funzioni, interazioni e durata

Le ultime novità di Instagram sono legate a nuove funzioni dell’audio, ai nuovi modi di interagire precisamente sulle storie Instagram tramite gli sticker interattivi e al cambiamento della durata dei Reels.

Più precisamente, Instagram ha lanciato una nuova funzione all’interno dei contenuti dei formati video con il nome “importa il tuo audio”. Invece, per quanto riguarda la durata dei Reels Instagram è cambiata, ora la lunghezza va fino ai 90 secondi. Di cosa si tratta?

In particolare, tutte queste novità Instagram hanno lo scopo di intrattenere gli utenti sulla piattaforma tramite gli sticker interattivi, trasmettere la propria creatività con la propria voce tramite la nuova funzione per importare il proprio audio e riuscire a creare contenuti video verticali permanenti, ossia i Reels, in maniera meno limitata e con la possibilità di arrivare fino a 90 secondi di durata.

Nel dettaglio, i contenuti saranno più completi, più accattivanti e più personali. Ora vediamo proprio tutto nel dettaglio passando per ogni notizia approfondita.

Instagram novità Reels sticker audio: fino a 90 secondi

I Reels Instagram possono essere più lunghi e hanno maggiore durata, questo ormai è ufficiale. Non saranno più solo i classici 15, 30 e 60 secondi. Si tratta di un aumento della lunghezza dei Reels Instagram di ben 90 secondi, molto più di un minuto.

Sempre più come i Reels Tik Tok, saranno più completi e flessibili per i creator di video verticali permanenti. D’altronde si doveva per forza fare questa modifica considerando che sono i formati preferiti dagli utenti. Poi, questo tipo di contenuti è in grado di far rimanere più tempo le persone sul social media.

Di conseguenza c’è più guadagno sia per i profili che per il social network. In questo modo aumenta l’engagement e le interazioni. Non è questo forse lo scopo principale della piattaforma? I test continuando e le modifiche anche.

Sono partiti da 15 secondi, poi 30, 60 e ora 90, sempre più come l’applicazione concorrente. I vantaggi di questa novità sono tanti, ricordiamone alcuni: non è più limitante, contenuto completo, aumenta l’engagement e c’è più tempo per intrattenere il pubblico.

Non solo, i tutorial possono essere più lunghi. Si conferma un arricchimento dell’esperienza con i video brevi, sia per i creatori di contenuti che per gli utenti.

Instagram novità Reels sticker audio: funzione “importa il tuo audio”

Ecco un’altra funzione veramente importante delle ultime ore Instagram, per chi realizza contenuti soprattutto. Il social ha aggiunto nuovi effetti sonori nella raccolta audio, come vari suoni, ossia, quello dei grilli, della batteria e delle trombe d’aria.

In più, è stata aggiunta la funzione “importa audio” che permette di aggiungere audio vocali o rumori di sottofondo direttamente dal cellulare o dal dispositivo in uso.

Come suggerisce il nome stesso della funzione, “importa il tuo audio”, con questo strumento si fornisce la possibilità di importare un proprio audio durante il processo di creazione dei contenuti. Non più solo audio di tendenza, non più tracce limitate esistenti: ora puoi decidere l’audio al di fuori di Instagram.

Non c’è più bisogno di selezionare la musica all’interno della piattaforma poiché l’applicazione offre un modo semplice per inserire un audio direttamente dallo smartphone. I contenuti saranno più personalizzati con le voci fuori campo e altri suoni scaricati online.

Tra l’altro, Meta, aggiunge anche l’opzione “sincronizza audio", dove si può sincronizzare in modo automatico i clip video a ritmo di musica. Notizia fantastica vero?

Instagram novità Reels sticker audio: nuovi sticker interattivi

Nelle ultime ore Instagram, per quanto riguarda le interazioni ha introdotto dei nuovi modi di vedere e interagire con gli sticker interattivi, questa volta per il formato storie e nei Reels. Instagram sta offrendo agli utenti nuovi modi di interagire con i contenuti e nuovi modi per crearli in maniera semplice ed efficace.

Lo scopo di tali novità riguarda proprio l’interazione con il pubblico, attirare l’attenzione ed esprimersi in modo creativo con nuove funzioni in cui trasmettere le proprie creazioni. Attualmente Instagram si rivela uno dei social media più utilizzato del momento.

Questi adesivi e sticker interattivi offrono opportunità per interagire di più con la community. Si presentano come sondaggi, qui e dispositivi di scorrimento emoji. Nel dettaglio, sono emoji con sfondo rotondo che invitano l’utente a toccare e a reagire con tanti emoji.

