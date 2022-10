Instagram è a lavoro per aumentare il livello di sicurezza e di protezione degli account degli utenti, soprattutto in relazione a chi col social ci lavora: i creators. Ecco di cosa di tratta.

Le nuove funzionalità rappresentano un nuovo e deciso passo avanti nella lotta ad haters e leoni da tastiera che affollano sempre più i social con messaggi offensivi e poco graditi.

Le nuove funzionalità Instagram per proteggere i profili da haters e leoni da tastiera

Il social di proprietà Meta prova a blindare i profili dei suoi iscritti coinvolgendoli in prima persona. Se infatti l’intelligenza artificiale è un’ottima risorsa per l’automatizzazione delle attività di filtraggio e scrematura dei contenuti potenzialmente offensivi è vero anche che non è sufficiente.

La moderazione dei commenti, anche se supportata appunto dall’AI, richiede molto tempo tanto da rendere necessaria in parecchi casi la presenza di una figura specifica e completamente dedicata.

E, mentre c'è grande attesa per l'introduzione della barra di ricerca nelle stories, Meta ha quindi deciso di implementare alcune features già esistenti e di aggiungerne altre nuove di pacca per disincentivare il fenomeno e depotenziare gli account “pericolosi” che gravitano nella piattaforma.

Le novità sono state direttamente presentate a mezzo blog ufficiale e si rivolgono in particolar modo ai content creators.

Eccole nel dettaglio.

Blocco totale degli account Instagram

La prima implementazione è relativa alla possibilità di bloccare completamente tutti gli account collegati ad un profilo/haters considerato molesto.

Lo scorso anno Instagram aveva già introdotto la possibilità di bloccare non solo un dato profilo ma anche tutti i profili che l’utente bloccato avrebbe potuto creare in futuro nonché quelli associati, rendendo di fatto molto più complicato per gli haters proseguire nella loro attività di “disturbo”.

Questa funzionalità verrà adesso estesa anche ai profili creati in passato.

Con questa ulteriore implementazione Instagram, come dichiarato nello stesso blog ufficiale in base ai test effettuati finora, prevede il blocco di circa 4 milioni di account a settimana.

Va da sé che questa nuova feature sarà determinante anche per limitare i bot utilizzati per spam e tentativi di truffa.

Parole Nascosta Instagra, attivazione automatica della funzionalità Hidden words

Con la funzionalità “Parole Nascoste”, introdotta anch’essa lo scorso anno, Instagram forniva a tutti gli utenti la possibilità di nascondere tutti i commenti contenenti specifiche parole ritenute offensive da parte degli utenti.

La funzionalità, sempre da quanto dichiarato da Instagram, ha consentito una riduzione pari al 40% dei commenti sgraditi e dei messaggi spam.

Il social ha quindi iniziato a testare una specifica implementazione: l’attivazione automatica delle Hidden Words che sarà però destinata solamente agli account dei content creators, che sono poi anche quelli più bersagliati da messaggi spam e commenti offensivi.

La funzione sarà inoltre estesa anche ai commenti presenti nelle stories.

In ogni caso, tutti gli utenti anche se non creators, potranno continuare ad utilizzare la funzionalità creando liste personalizzate di parole specifiche da bannare, frasi e anche emoji.

Saranno infine previste notifiche che di “invito alla gentilezza”, un monito per tutti gli utenti che inviano messaggi diretti o che commentano post e stories per ricordare loro di mantenere un tono civile ed educato nell’esprimere e comunicare opinioni e pensieri.