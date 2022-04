Conosci le regole di ogni formato Instagram? I post, le stories e i reel hanno vari scopi diversi, sono su canali differenti e occupano dimensioni completamente opporti. Verticali o orizzontali, ecco come usarli bene e soprattutto quando! Scoprirai cosa sono, come applicarli e le finalità. Non solo: scopri tutto!

Il contenuto giusto per l’attività consente di comunicare messaggi idonei agli obiettivi e assolutamente pertinenti. I reel, i caroselli Instagram e le immagini singole hanno modi diversi di catturare l’attenzione e trasmettere valore. Le stories e i post Instagram altrettanto.

Ogni pubblicazione ha un fine: quello di ottenere visibilità, guadagnare e guidare gli utenti verso il risultato vantaggioso per entrambe le parti. Chi comunica il messaggio (brand) e chi lo riceve. Come e quando usare bene i post, stories e reel Instagram?

Oltre a rispondere ai commenti, postare, identificare i trend, ideare strategie, aggiornare i contenuti che funzionano, rispondere ai messaggi, fare il piano editoriale, studiare l’algoritmo e monitorare i risultati, su Instagram è fondamentale usare i giusti formati dei post, delle stories e dei reel applicando il loro vero scopo. In questo modo funzioneranno al meglio!

Scopri quando usare i post e quando le stories e i reel Instagram e soprattutto come usarli bene. Come farlo? Quando? Non leggerai solo questo, anche: cosa sono i formati Instagram, quali sono gli scopi di ogni formato Instagram, come applicare ogni scopo al formato Instagram giusto, quando e come usare bene post, stories e reel Instagram, le dimensioni e delle considerazioni finali per concludere.

Cosa sono i formati Instagram?

I formati Instagram compongono il feed, ossia la homepage del profilo, un layout dove si visualizzano i post, stories e reel su Instagram pubblicati. Cosa sono i formati Instagram? I post, orizzontali, verticali o quadrati e generalmente quadrati, sono il mezzo principale per le foto e i video.

Accompagnano i post delle brevi descrizioni da duemila caratteri e non oltre le centocinquanta parole. Le stories Instagram sono foto o brevi video verticali, di massimo quindici secondi e della durata di ventiquattro ore.

Condivisibili in tempo reale, è possibile aggiungere filtri e gif animate, oltre che testi e call to action. Utili per fare quiz, sondaggi e domande parte. Cosa sono i reel Instagram?

Si tratta di una sorta di novità di video di breve durata in formato esclusivamente verticale. Audio, transizioni, testi e numerose azioni si possono fare con i reel. Sai che ogni formato ha uno scopo ben preciso? Analizziamoli!

Quali sono gli scopi di ogni formato Instagram?

Approfondire il vero scopo dei formati su Instagram ti farà capire cosa postare, quando, dove e come. Il giusto formato per le attività su Instagram ti consente di creare contenuti pertinenti e avere dei risultati per davvero. Quali sono gli scopi di ogni formato Instagram? Nel particolare, eccoli di seguito:

Storie: per la reputazione, la conversione e la conversazione

Reels: visibilità, autenticità e crescita del profilo

Immagini singole: impatto, copertura e informazioni veloci

Caroselli: crescita del profilo. Guidare conversazioni, trasmettere competenze

Dirette: credibilità, conversare e autenticità

Pubblicità a pagamento: visibilità, conversione e copertura

Gli scopi di ogni formato Instagram devono essere rispettati altrimenti si diventa incoerenti. I post, le stories e i reel hanno funzioni differenti come si è ben visto. Come applicare ogni scopo al formato giusto? Vedi di seguito!

Come applicare ogni scopo al formato Instagram giusto

I tipi di contenuti che dovresti postare devono seguire lo scopo del formato Instagram giusto. Come applicarlo? 5 sono le aree: promozione, inspirazione, engagement, educativo e d’intrattenimento. I contenuti promozionali prevalgono le offerte, le reviews dei clienti, i casi studio e i risultati ottenuti.

Invece quelli inspirazionali si basano sui percorsi, la storia del brand, il prima e il dopo, le storie di successo e quelle che creano condivisione. Di tipo engagement trattiamo i quiz, i sondaggi e le domande aperte. Poi ci sono i contenuti educativi che riguardano i consigli, i tutorial, come fare, le guide e checklist.

Infine, quelli di intrattenimento sono legati ai memes, ai trend, al divertimento e ai dietro le quinte. A questo punto sarà necessario sapere nel particolare quando pubblicare post, stores e reel Instagram e soprattutto come usare bene questi modelli.

Quando e come usare bene post, stories e reel Instagram

Come usare bene i formati Instagram è il primo passo verso il successo di questa piattaforma di social network. Tecnicamente, i reel Instagram sono uno strumento di content discovery. Cosa significato? Servono a ricevere visibilità e a farci scoprire da quante più persone possibili.

Per cui, fondamentali per contenuti educativi, intrattenitivi e informativi. Raccontare chi è il brand è condivisibile in un reel. Diversamente, le stories Instagram, sono uno strumento di content consumption. Vuol dire che ci guidano e ci forniscono un modo per abituarci alle persone e voler sapere sempre di più sulle loro pubblicazioni.

La relazione con i follower è però la prima cosa: i post Instagram sono un ottimo modo per averla. Sia i post che le stories e i reel Instagram hanno canali diversi all’interno della piattaforma di social media.

In base ai tuoi insight e alle abitudini e ai comportamenti degli utenti online, ecco quando pubblicare. L’orario migliore per Instagram è dalle 12 alle 15, nella pausa pranzo oppure dopo il lavoro, quindi dalle 19 alle 21.

Questo dipende anche dal pubblico e dagli insight personali. I dati statistici sono sempre da consultare per conoscere i follower. Quando pubblicare su Instagram? Anche dalle 9 alle 11, dipende dai contenuti.

Tutti si collegano dallo smartphone, alcuni vogliono contenuti informativi in orari di concentrazione e altri contenuti intrattenitivi in orari di svago. Ecco perché sarà meglio regolarsi in base anche alla tipologia di contenuto, oltre che allo scopo di ogni formato Instagram.

Dimensioni post, stories e reel Instagram

Le dimensioni delle stories, dei reels e dei video Instagram, sono di 1080 x 1920 pixel, generalmente. Per quanto riguarda i post verticali, le foto portrait, le grafiche e i caroselli: 1080 x 1350. Invece, i post formato quadrato, le foto, le grafiche, il carosello e i video 1080 x 1080. Le dimensioni di un post landscape o delle stories sono di 1080 x 608.

Nello specifico, una foto o un video quadrati di proporzioni 1:1 è di 1080 x 1080 pixel. A seguire quella orizzontale, 1.91:1 con 1080 x 608 px. Poi, quella verticale di 4:5, 1080 x 1350. Le storie Instagram, 9:16 delle dimensioni di 1080 x 1920 pixel. Il reel verticale di 1080 x 1350, mentre il video orizzontale di 1080 x 608 pixel con proporzioni di 1.91:1.

Considerazioni finali e conclusione

Per fare una conclusione, vogliamo approfondire l’aspetto della qualità, da non sottovalutare mai insieme a tutti i fattori elencati in precedenza. Per questo citiamo Hootsuite, che dice:

Usa le Storie. Sono il formato che ormai regna sovrano sui social, non puoi rimanere indietro. Non devi necessariamente realizzare video elaborati fin da subito, puoi iniziare con l’aggiungere un po’ di colore e creatività ai contenuti che pubblicheresti normalmente sul profilo. Vedrai che i risultati saranno garantiti. E poi puoi anche metterle in evidenza, come showcase dei tuoi contenuti migliori.

Un consiglio efficace! Invece, i reel funzionano da mezzi di visibilità. Per i post come funziona? Italiaonline ha scritto dei consigli:

Instagram Reels, infatti, rappresenta un canale di comunicazione diverso da quelli finora tradizionalmente usati dalle aziende, in quanto dà la possibilità di intercettare un target diverso, più giovane, e di comunicare in maniera più creativa, simpatica e divertente con i propri potenziali clienti. Ma come riuscire a farlo? Il primo consiglio per chi vuole integrare Instagram Reels nella propria strategia di Marketing è quello di essere autentici e creare contenuti che mostrino il lato più umano dell’azienda e la sua mission. Allo stesso modo, può rivelarsi molto utile sfruttare i Reels per mostrare brevi tutorial o consigli.

Quale formato funziona di più? In realtà, funzionano tutti allo stesso livello perché hanno potenzialità diverse. Il segreto è riuscire a mixare lo scopo di ogni formato insieme al contenuto, rispettando il tono di voce aziendale e la comunicazione per il target, le dimensioni dei formati e gli orari di pubblicazione.

Come usare un post rispetto ad una storia diversamente da un reel Instagram è prettamente fondamentale per saper usare bene la piattaforma di social media. Per cui chiediti sempre come e quando, includendo un ragionamento sul contenuto e su ogni scopo e finalità di un preciso formato Instagram rispetto ad un altro.

Mi sento di aggiungere anche di considerare le dimensioni, la qualità dei contenuti, in termini di creatività e in termini tecnici di alta risoluzione. Non solo, concluderei con un suggerimento di Coobis.it, nel caso tu voglia postare un video e non sai quale formato scegliere. Ecco su cosa basarti in questo caso:

Divertiti con Storie, IGTV o Reels: Questo tipo di formato richiede contenuti accattivanti per attirare l’attenzione. Ti consigliamo di modificare i video registrati per renderli più interessanti. Tra le tecniche più particolari ci sono quelle di dare consigli rapidi, come tutorial, o informare su guide per determinati prodotti.

Finiamo con una mia personale considerazione: le stories e i reels forniscono diverse forme di comunicazione ma soprattutto un differente tipo di interazione tra un’azienda e un cliente. Ecco, un formato potrebbe mostrare la storia tramite lo storytelling, come i reel, e poi c’è un mezzo che iuta a fidelizzare un pubblico già definito: le stories.

Entrambi della stessa dimensione, il reel Instagram aumenta la visibilità e prende nuovi clienti o utenti, la storia fidelizza il cliente che è già tuo. Per cui, i reel servono per la crescita? Si, ma senza le stories che aiutano a coinvolgere e generare fiducia tra l’utente e il brand, la conversione non avviene.

Per migliorare tutti gli aspetti, ossia, la fase di visibilità che porta alla fase della visite del profilo e poi a quella della conversione, sarà necessario fare un funnel tra i reel e le stories.