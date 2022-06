E' ufficiale: i reels Instagram sono più lunghi e durano di più! E' aumentata la durata dei reels Instagram, lunghezza maggiore e più apprezzati dai creator. Vuoi sapere tutto sulla notizia e come sfruttarli bene? Leggi l'articolo per sapere esattamente di cosa si tratta, i benefici e come possono essere sfruttati dai creator nel 2022.

È ufficiale, sono state introdotte importanti novità sulla funzione reels Instagram. Diventa sempre più completa, sempre più avvincente e sempre più efficace. Un 2022 pieno di sorprese da parte di Instagram reels: i formati video verticali sono più lunghi.

La durata è cambiata ma i creator sanno già come sfruttarli bene. La novità sulla lunghezza non è passata inosservata da nessuno. Sai già tutto? Qui abbiamo raccolto tutto ciò che occorre sapere e come sfruttarli nel modo migliore. È il social network che fornisce spunti, consigli e suggerimenti: abbiamo riportato i più importanti qui, in questo articolo.

Fastweb conferma la notizia così:

Meta vuole portare Instagram ad un nuovo livello, annunciando nuove funzionalità pensate nello specifico per i creatori di Reels. Le nuove funzioni dedicate appositamnte ad accrescere la fruibilità dei video brevi di Reels non lasciano dubbi: si tratta della nuova sfida di Instagram a TikTok, che sta attirando sempre più creator grazie alle sue funzionalità avanzate.

Non vedevi l’ora anche tu? Vuoi sapere come sfruttarli bene? Vai avanti per scoprire le novità sui reels Instagram 2022 più lunghi, di cosa si tratta, il perché della durata di 90 secondi, i benefici della lunghezza, cosa devono sapere i creator e come sfruttarli bene. Ti auguro un buon proseguimento di lettura!

Novità Reels Instagram 2022 più lunghi: di cosa si tratta?

Con la novità dei reels Instagram più lunghi tutti hanno avuto reazioni diverse, ma una cosa è certa: i creator hanno ricevuto solo vantaggi. Partiamo dal principio.

Cos’è reels Instagram? Sono dei formati video della durata di 15 secondi dove si possono aggiungere audio, testo, immagini e molto altro. Molto simile ai filmati e trailer dei film di formato verticale.

Instagram ne offre la definizione esatta:

I reel sono video brevi e coinvolgenti su Instagram che ti consentono di esprimere la tua creatività e dare vita al tuo brand. Le persone visitano Reels per partecipare a tendenze culturali, collaborare con la community e scoprire nuove idee. Grazie agli strumenti creativi, come gli effetti AR, la musica e gli overlay di testo, la tua azienda può creare video come tutti.

Tanto preferiti dagli utenti, nel 2022 hanno subito una modifica importante. Di cosa si tratta? Stiamo parlando dell’aumento della durata. Non più solo 15, 30 o 60 secondi. Più lunghi ma non ancora arrivati ai 10 minuti: in tanti lo attendono così. Più flessibile? Più completo? La lunghezza equivale a 90 secondi.

I reels Instagram 2022, i formati preferiti dalle persone, non hanno più una durata molto limitata e sconveniente. Questa notizia ci fa comprendere quanto Instagram sta competendo con Tik Tok. Ci hai pensato anche tu?

Durata reels Instagram: novità lunghezza di 90 secondi! Perché?

I nuovi reels da 90 secondi hanno sorpreso tutti. La durata più lunga ha stravolto soprattutto i creator che ne sono super felici. Infatti, con questa novità si possono condividere contenuti migliori, con maggiore visibilità, più completi e più creativi.

Sì, perché potrai avere più tempo per esprimere ogni cosa. Con dei contenuti accattivanti, idee innovative e in trend, dedicate ad un pubblico specifico, potrai provare anche tu a condividere un buon reels Instagram e sfruttare al massimo il formato con questa importante novità.

Condividere competenze in modo completo? Passioni? Insegnare con tutorial? Hai molti secondi in più da questo momento. Perché questa novità sulla lunghezza dei reels Instagram di 90 secondi?

Più tempo gli utenti rimangono all’interno del reel, quindi, della piattaforma Instagram, più tutti guadagnano: il social media in primis. Non è mica solo per questo! Abbiamo tutti visto che i reels Instagram sono partiti da 15 secondi, arrivando ai 30 per poi passare ai 60 in poco tempo.

Se notiamo anche Tik Tok allungato i video a molti più minuti. È semplicemente una scelta basata sulle preferenze degli utenti e sul mantenere il più possibile questi all’interno del social media.

Igersitalia si esprime in merito:

Dopo l’annuncio della penalizzazione dei TikTok, alias “contenuti non originali” sui Reels, Instagram è tornato sul tema “brevi video” annunciando delle nuove funzionalità. L’annuncio è arrivato sul profilo Twitter ufficiale del social network di Menlo Park. Eccoci qui, quindi, ad approfondire per voi le nuove funzionalità in arrivo sui Reels di Instagram. (…) Sì, se state pensando che la stessa miglioria è avvenuta relativamente poco tempo fa anche su TikTok, avete pensato bene! Nel social asiatico, inoltre, è stata introdotta la possibilità di condividere video con durata massima di tre minuti, sarà questo il prossimo passo di Instagram?

Ecco 5 benefici dei reels Instagram di 90 secondi!

Il tempo dei reels Instagram è stato aumentato da 60 a 90 secondi e questo è più che un bene. Video brevi o lunghi, questo è il dilemma.

Dai secondi stiamo arrivando ai minuti: sembrerebbe un passo al somigliare a quelli di Tik Tok. Ora parliamo dei benefici di questa fantastica novità! La lunghezza maggiore consentita fino a 90 secondi ha i seguenti particolari vantaggi:

non è più limitante a un minuto

contenuto più completo

aumenta engagement (più persone e più tempo sul contenuto)

più tempo per intrattenere il pubblico

tutorial più lunghi

Invece, in generale, possiamo evidenziare la facilità di usare questa magica funzione. Lo conferma anche Wired.it:

In video veritas: l’ultima killer app di Instagram è Reels, la piattaforma video interna all’app che mima lo stile di TikTok. Rispetto alle altre funzioni di Instagram come le Stories, la **Igtv **e i post, i Reel hanno stile e regole proprie. L’editing, rispetto alle storie, per esempio, è più sofisticato: realismo da una parte, effetti speciali dall’altra. E molto contano i filtri, croce e delizia di tutti gli instagrammer. La buona notizia è che fare Reel non è affatto difficile.

Un reels Instagram che funziona e mantiene l’attenzione fino alla fine, quindi fatto bene, dimostra quanto valgono tutti e 90 i secondi. Un bene per i creator?

Durata reels Instagram 2022 per creator: ecco cosa sapere sulla novità

Instagram tenta ancora una volta i creator nel 2022. In arrivo ci sono altre valanghe di novità per i reels. A quanto parte è un momento di cambiamenti. Per quanto riguarda la durata dei reels Instagram 2022, approfondiamo tutto quello che i creator devono sapere a riguardo.

Lo conferma anche la piattaforma: è un arricchimento dell’esperienza dei creator con i video brevi. Infatti, hanno più tempo per intrattenere il pubblico, la possibilità di fare tutorial più lunghi, aumentare l’engagement grazie al mantenimento dell’utente sul contenuto fino alla fine.

In più, possono creare contenuti completi e non più limitati a 60 secondi. Adam Mosseri conferma che stanno riallineando le offerte sui video Instagram con l’obiettivo di migliorare i formati reels Instagram 2022.

Evosmart.it lo aveva anticipato:

Detto, fatto. Qualche mese fa Instagram aveva dichiarato di voler dedicare maggior tempo e risorse ai video, nello specifico ai Reels. Infatti, questo nuovo contenuto, è entrato a far parte della vita quotidiana di ogni utente. La notizia di oggi, infatti, è che Instagram starebbe pensando di aumentare la durata dei Reels a 90 secondi. La notizia arriva direttamente da un leaker che ha condiviso la notizia su Twitter. Ovviamente, non ci sono ancora notizie ufficiali e non sappiamo se questa novità sarà disponibile per tutti. Di sicuro, se così fosse, Tik Tok non sarà contento di questa novità così particolare.

Quale potrebbe essere il passo successivo? Aumentare la durata potrebbe essere un vantaggio? E dare un modo più facile ai creator di non limitare le proprie innovazioni? Sicuramente pochi secondi non sono sempre efficaci ma in alcuni casi specifici funzionano. Questo perchè i video brevi, rispetto ai video lunghi, hanno obiettivi diversi. Si può scegliere, ecco perchè si hanno differenti durate sulla funzione.

In breve, lo scopo successivo è aumentare la lunghezza per facilitare i creator Instagram e non limitare le loro idee a pochi secondi. I video brevi e quelli lunghi hanno finalità diverse: andremo sempre più verso i formati simili a Tik Tok?

Come sfruttare bene i nuovi reels Instagram più lunghi?

Per poter sfruttare bene la lunghezza di 90 secondi dei reels Instagram ci basiamo sulla guida mostrata direttamente dal social network sull’applicazione. Più lunghi e divertenti? Questa novità consente di dar vita al brand su IG.

Uno dei migliori modi per promuovere i prodotti, presentare l’azienda a nuovi clienti e mostrare la creatività per fedelizzare quelli attuali. Per usare i reels Instagram da professionisti nel 2022 e farsi scoprire da nuovi clienti, coinvolgere il pubblico e collaborare con altri creator o aziende, si può procedere in questo modo e con i seguenti suggerimenti:

Filma te stesso, trova le migliori angolazioni e una luce naturale. Migliora la qualità con gli oggetti che hai in casa. Utilizza le foto e crea un fantastico video. Sperimenta transazioni diverse. Usa sempre il testo per comunicare in modo chiaro ed efficace. Il movimento è il re! La musica, la regina dei trend del mondo di Instagram, ti distingue e mantiene l’attenzione fino alla fine: usala. Soprattutto, impara ad utilizzare la voce fuori campo: è essenziale. Usa tutti e 90 i secondi organizzando il contenuto in vari step e studia un numero totale di tempo per ogni passaggio.

In linea generale, è sempre bene considerare anche tutte le altre funzioni di questo formato. Ricordiamone alcune idee da sfruttare attraverso le parole del blog Oberlo.it: