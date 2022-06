Tutte le più recenti news dal mondo di Instagram Reels: dall'aggiornamento dei programmi di monetizzazione, alla durata dei video, all'utilizzo dei modelli, senza contare il Creator Lab di Instagram. Scopri in questo articolo come usare queste novità di Instagram per rendere sempre più virali i tuoi reels.

Il mondo degli Instagram reels riserva ogni settimana novità e sorprese, e non poteva essere diversamente per questo mese di inizio estate.

Instagram, infatti, sta vivendo un tale momento di fama che, come ogni altra età dell'oro, può sempre terminare se Meta non trova il modo di mantenere il social media sulla cresta dell'onda.

Da un lato, infatti, è diventato uno dei poli fondamentali per chi voglia crescere applicando tecniche di Video Marketing e dall'altro è in concorrenza sempre maggiore con TikTok e, in un certo qual modo, con YouTube Shorts Video (per approfondire: Instagram reels o Tiktok? Come fare la scelta giusta).

Insomma, Instagram e il suo frizzante mondo di reels non può certamente esimersi dall'inserire in piattaforma sempre nuove modalità di fruizione e creazione dei contenuti.

Vediamo ora 3 news che sono da poco entrate a far parte dell'universo di Instagram reels e che ti saranno senz'altro utili per rendere più visibili i tuoi contenuti. Iniziamo subito dalla prima: hai mai sentito parlare di reels monetization?

1. Instagram reels monetization: ecco di cosa si tratta

Instagram sta testando un nuovo metodo che potrebbe rendere molto più semplice la monetizzazione attraverso i Reels.

Instagram sta infatti lavorando a un nuovo programma che consentirebbe ai creators di registrarsi per visualizzare annunci in overlay (al di sopra) sui loro Reels.

Il processo consentirebbe di includere annunci pubblicitari nei reels senza che ci sia bisogno di un passaggio in più: i brand, infatti, sarebbero in grado di visualizzare i video ed inserire essi stessi gli annunci che desiderano (se lo desiderano).

In questo modo, si avvantaggiano i creators che potrebbero guadagnare dalla monetizzazione diretta, senza che vi sia la necessità di stipulare grandi accordi con i brand.

In realtà, questo particolare rappresenta un ostacolo per gli artefici di questa Instagram reels news, soprattutto dal momento che devono quotidianamente affrontare la minaccia dovuta alla continua crescita di TikTok e YouTube.

Se ci pensiamo, gli YouTuber devono semplicemente spuntare una casella per entrare a far parte del Programma partner di YouTube, dove possono guadagnare molti più soldi senza dover fare grandi sforzi in più. YouTube infatti tiene traccia delle visualizzazioni dei video e paga in relazione all'esposizione. Più visualizzazioni equivalgono a più guadagni.

Questo invece non è possibile con i reels, motivo per cui questo esperimento è importante: vedere se si riesce ad avviare un percorso di monetizzazione simile a quello avviato da YouTube anche con Instagram.

Inoltre, questo momento è particolarmente interessante perché i creators di TikTok non sono contenti della loro quota di compartecipazione alle entrate e dei pagamenti fluttuanti dal Creator Fund della piattaforma (per approfondire le news di TikTok per i creators: TikTok Branded Mission). Il social media infatti può modificare i parametri in qualsiasi momento e non si conosce mai con precisione il guadagno mensile.

A dispetto di tutte le news mensili, anche Instagram Reels si trova in una situazione simile.

Instagram Reels Monetization infatti potrebbe eliminare gli sforzi di iscrizione richiesti dai diversi programmi di TikTok e permettere finalmente ai creators di generare più entrate dirette.

Costruire processi che rendano il più semplice possibile per i creatori la monetizzazione dei loro contenuti è infatti una sfida fondamentale per tutte le piattaforme social.

2. Instagram Reels sempre più lunghi: ecco cosa cambia

Sulla scia delle ultime novità dal mondo dei social media, anche Instagram ha dovuto adattarsi, e lo ha dovuto fare anche nei riguardi della durata dei reels, di per sé già un adattamento di un altro tipo di contenuti presenti nel social cinese.

Inizialmente, infatti, gli Instagram reels erano lunghi appena 15 secondi. Si trattava di un tempo assai limitato per i creators e, quindi, con il tempo la piattaforma arrivò a consentire reels fino a 30 secondi.

Non è finita qui, però.

L'avvento di TikTok con reels che dai 3 minuti arrivano fino ai 10, e YouTube che spinge verso la creazione di video anche di breve durata, anche il social network di Meta non si è potuto esimere dal cambiamento. La news infatti è che gli Instagram reels ora possono arrivare fino a 90 secondi.

Il risultato della competizione, quella buona, tra piattaforme.

3. L'uso dei Modelli per Instagram reels al passo con i trend del momento

La news che più ha segnato questi ultimi mesi è rappresentata da un'altra funzionalità che da qualche tempo è in via di sperimentazione da parte di Instagram: si tratta dei Modelli di Instagram reels (piuttosto simile a TikTok Stitch).

Ormai siamo abituati a sentire e vedere le challenge che vengono organizzate su TikTok sulla base di trend del momento. Anche per Instagram è venuto il momento di innovarsi e provare a stare al passo con questi trend.

In altre parole, sarà possibile utilizzare i video degli altri Creators come Modelli (o template) per i propri video, sostituendo e modificando le clip del reel già creato con clip proprie.

In questo modo:

Instagram cerca di impedire quel fenomeno di "repost" di video di TikTok all'interno della piattaforma;

quel fenomeno di di video di TikTok all'interno della piattaforma; I creators possono sfruttare i trend del momento per aumentare la visibilità dei propri contenuti;

per aumentare la visibilità dei propri contenuti; Instagram cerca di rendere molto più semplice la creazione dei video in-app senza l'ausilio di piattaforme terze (se ricordate, è uno dei principali motivi per cui tanti creators preferiscono gli strumenti di editing video forniti da TikTok: questo l'articolo per approfondire).

Insomma, grazie a queste funzionalità, Instagram cerca di fare concorrenza a TikTok nella creazione di contenuti Video.

TikTok però, a dispetto di queste news di Instagram reels, offre la possibilità di fare anche Duet (ovvero video di risposta ad altri video di creators), video Reaction. Vedremo se si tratta di funzionalità che verranno prima o poi implementate anche dal social statunitense.

Instagram news VS il lavoro di SMM e creators: nasce Creator Lab

Il mondo dei social media è sicuramente dinamico e riesce a tenere agganciato un pubblico di milioni di persone anche grazie alle costanti novità che vengono quotidianamente proposte.

Instagram e TikTok sono costantemente sulla cresta dell'onda, proponendo novità e aggiornamenti che continuano costantemente a stupire gli utenti.

Cosa ne pensano però social media manager e creators di tutte queste novità?

In realtà, il mondo dei social media, visto da chi è professionista dell'ambito, è particolarmente sfidante e competitivo.

Potrebbe essere interessante sapere che, proprio di recente, Instagram ha introdotto una sorta di laboratorio creativo in cui si possono trovare consigli e suggerimenti pratici, forniti da chi all'interno del social media ha visto crescere il proprio profilo e le proprie competenze.

Si chiama Creator Lab, una sezione del sito del social network dove i creators raccontano la chiave del successo della loro attività attraverso dei brevi video. Qui danno anche istruzioni pratiche e pronte all'uso, ma anche consigli e suggerimenti per riuscire a trasformare il proprio business su Instagram in una realtà di successo.

Sicuramente si tratta di un esperimento innovativo, soprattutto perché si può imparare e migliorarsi guardando proprio chi ha avuto successo all'interno della piattaforma. Si può avere a che fare con comici, ballerini, social media manager, e professionisti in ambiti davvero diversi.

Certamente si tratta di qualcosa di molto più dinamico e coinvolgente rispetto alla lettura delle istruzioni del Centro Assistenza del social media.

Infine, 4 cose da sapere per creare Instagram reels virali nel 2022

Tutte queste news relative al mondo di Instagram reels, spesso non fanno che aumentare la confusione dei creatori di contenuti, che non sanno più di quale suggerimento avvalersi per riuscire a rendere virali i propri contenuti.

Le regole cambiano molto velocemente, e ciò che era in trend fino a ieri, oggi potrebbe non esserlo più. Insomma, crescere in maniera organica all'interno dei social network si sta rivelando un affare sempre più complesso.

Dunque, se sei un social media manager oppure un content creator, cosa dovresti fare nel 2022 per creare Instagram reels che riescano ad andare virali?

Innanzitutto, mantenerti costantemente informato.

La cosa più importante, a maggior ragione in un campo in continua evoluzione come quello dei social media, è assolutamente necessario mantenersi aggiornato sulle ultime novità.

Stampa e blog di settore, gruppi e community all'interno dei social media, podcast e libri manterranno la nostra soglia dell'attenzione sempre ad un giusto livello di allerta.

Sfrutta i trend del momento... prima del momento.

Quando un trend ha già iniziato a spopolare potrebbe essere già tardi per produrre il proprio contenuto.

D'altra parte, però, potrebbe trattarsi del momento giusto se vogliamo dare agli utenti di Instagram una nuova lettura del trend. Bisognerà infatti che quanti più utenti possibili lo conoscano per fare in modo che esso sia letto con la giusta chiave.

Costruire una strategia efficace.

Parlando di digital marketing, abbiamo anche parlato tante volte dell'importanza di costruirsi una strategia.

Bisogna infatti avere chiaramente in mente i propri obiettivi e capire qual è il proprio pubblico. Se partiamo da questi due dati fondamentali per la costruzione dei nostri Instagram reels, allora il successo sarà garantito.

Infatti, e anche questo è uno dei pilastri del marketing, un contenuto prodotto senza una chiara strategia, anche se andasse virale, non raggiungerebbe in ogni caso i risultati che noi ci siamo prefissati.

Analizzare i risultati della propria strategia.

L'ultimo suggerimento che diamo è quello di controllare sempre i risultati della propria strategia.

Ci sono dei risultati che sono più evidenti, ad esempio la crescita del numero dei followers della propria pagina Instagram, ma ce ne saranno altri che lo saranno meno e saranno però ancora più importanti da verificare (per approfondire: Like sui social media: 3 motivi per cui non servono davvero!).