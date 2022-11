Buone notizie per i più attenti alla sicurezza sulle piattaforme social, infatti, anche in Italia arriva la verifica dell’età per tutelare i più piccoli. Di seguito tutte le info sulla nuova introduzione.

Da sempre i social sono un territorio insidioso per gli adulti, figuriamoci per i più piccoli, "colpevoli" di non riuscire a comprendere determinate dinamiche, finendo spesso in trappole pericolose.

A tal proposito, Instagram ha deciso di fare un passo in avanti, introducendo in tutta Europa un’arma per proteggere i minori che si vogliono avventurare su questa piattaforma. Stiamo parlando della verifica dell’età, procedura che può avvenire in diversi modi. Vediamo assieme quali sono e cosa comporta.

Verifica dell’età: le modalità della procedura introdotta da Instagram

Dopo averlo presentato nel corso di quest’estate, Meta introduce anche nel nostro paese - così come in tutta Europa - la verifica dell’età, fondamentale per evitare ai più piccoli di mentire sulla propria, incorrendo spesso in episodi spiacevoli dovuti alla loro ingenuità. Vediamo insieme come funziona.

A proposito del riconoscimento dell’età, Instagram prevede due modalità: la prima, che consiste nel caricare un documento di identità di modo da attestare la maggiore età, mentre il secondo implica l’analisi del volto, un servizio fornito dalla società Yoti.

Tuttavia, è bene ricordare che

non si tratta di una tecnologia di riconoscimento facciale e che se si sceglie di registrare un video selfie, l'immagine viene condivisa con Yoti e con nessun altro: Yoti stima l'età dell'utente in base ai tratti del viso e condivide questa stima con Meta.

Dunque, non si tratta di un sistema che memorizza dati per risalire all’identità del soggetto del video, bensì registra solo l’età della persona in questione, cancellando i dati se la soglia dei 18 anni non è stata raggiunta.

Instragram, d'altronde, sta lavorando molto sul piano sicurezza, anche in relazione a nuove funzionalità per combattere il fenomeno degli haters.

Riconoscimento dell’età: perché è importante e quali sono i rischi che evita

L’età è una problematica che interessa Instagram già dal 2019, quando il social ha iniziato a richiederla di modo da "offrire esperienze adatte ai diversi gruppi di età, in particolare agli adolescenti".

Ovviamente, agli utenti tra i 13 – età minima – e i 17 anni, si offriranno esperienze diverse, in linea con il proposito di Instagram di tutelare i minori, evitando di esporli a contenuti soggetti a limiti di età.

Inoltre, purtroppo i social pullulano di malintenzionati, che non aspettano altro per approfittarsi dei più ingenui per pura soddisfazione personale. Per questo motivo, il meccanismo di riconoscimento dell’età rappresenta una valida soluzione per aiutare i genitori a proteggere i propri figli da tutte le insidie che spesso si nascondono dietro a profili innocenti.