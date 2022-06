L'esperta reels Marinela Marku, in esclusiva per Trend Online rilascia una intervista sui reels, andando alla scoperta dei segreti di questo formato. Scoprirai 14 cose che non sai su questa tipologia di contenuti video verticali, fino ad arrivare a quello che non ha mai detto sui reels sul suo profilo.

Tanta esperienza e un cellulare portano la social media manager, esperta di reels e coach, Marinela Marku, ad avere tanto successo con i reels. In questa intervista rilasciata in esclusiva su Trend Online, la social media manager si schiera con questo formato, a patto che sia fatto di preparazione, test e di pratica. Andremo alla scoperta delle 14 cose che non sai sui reels, fino ad arrivare ai segreti dei reels che non ha mai detto sul suo profilo tanto seguito @marinela_socialmedia.

Dalla nascita all’evoluzione dei reels

Da quando è nato il formato reel si è evoluto?

Si, decisamente, penso che stiano avendo veramente una evoluzione, con aspetti negativi e positivi, i reels Instagram stanno diventando sempre di più come i reels su Tik Tok. Per questi non intendo contenuti dove le persone ballano, anzi.

Tempo fa su Instagram andavano tantissimo i video con le transizioni perfette piuttosto che il fatto che le persone cambiavano l’outfit facendo una cosa fighissima, adesso vedo che stanno calando sempre di più questa tipologia di contenuti e la gente sta preferendo i video realistici, di vita reale come Tik Tok.

Vantaggi e caratteristiche reels rispetto ad altri formati

Quali caratteristiche ha un reel rispetto agli altri formati?

In termini di visibilità, un reel si contraddistingue dagli altri formati perché ha più probabilità di andare virale poiché è proprio Instagram in realtà e anche le persone che preferiscono contenuti video o comunque video piuttosto che i post.

Anche io personalmente sono la prima che passa il 90% del tempo nella sezione reels però ad esempio i miei genitori che hanno 50 e 60 anni comunque stanno tutto il tempo a guardare video e nessuno guarda più come prima i post perché ci vuole molta più concentrazione rispetto ai video che invece sono più immediati, semplici, intuitivi.

Dal punto di vista tecnico, le dimensioni sono delle caratteristiche che distinguono i reels dagli altri formati, come nelle stories, ma a differenza di queste non scompaiono dopo un giorno, rimangono nel feed e sono permanenti.

Quali sono i vantaggi?

Ti permettono di arrivare a tante persone. In realtà, anche io, sono la prima che non utilizza quasi mai la pubblicità a pagamento, perché vado soltanto con i reels.

Considerando che il mio profilo ha un traffico di un milione di persone ogni due mesi, quindi, effettivamente, un contenuto video, arriva a tantissime persone in modo organico permettendoti di non pagare per raggiungere milioni di persone e questo non è scontato.

Chi fa una campagna pubblicitaria sa meglio di me quanto costa arrivare a x persone e raggiungere un tot di utenti.

Nella tua strategia sostituisci il reel alla pubblicità? Lo usi come la stessa funzione?

Non hanno la stessa funzione poiché la pubblicità la integro quando faccio delle campagne con obiettivi specifici ma non posso permettermi di investire ogni mese in pubblicità perché hanno un costo importante. Per cui quando non faccio le campagne pubblicitarie, i reels mi permettono comunque di avere lo stesso traffico.

Una cosa importante è che ti consentono di comunicare in maniera incredibile, ti aiutano a fidelizzare le persone, in un modo molto bello, che in un carosello non riesci a fare.

La mia community è molto legata a me anche se non abbiamo mai parlato. Questa tipologia di video che ti permette di mostrare la tua personalità a 360 gradi, cosa che con i post, dove magari sei sempre perfetta e in perfette condizioni, nel posto perfetto, non puoi fare.

Cosa studiare per saper fare un reel

Ci sono degli studi adatti per fare un reel?

Sono dell’idea che quando si tratta dei reels, la parte teorica non è sufficiente perché non è come un carosello o un post che ti dice che ti devi mettere in questa posa e sorridere in questo modo facendo la piega con il braccio.

Nei reels ci sono veramente tante caratteristiche, comunque c’è una evoluzione continua in questo settore, per cui, secondo me è indispensabile avere un supporto costante dopo aver seguito un corso o percorso poiché effettivamente all’Università nessuno ti insegna praticamente a fare un reel.

Credo che sia importante sicuramente studiare la parte teorica ma cosa ancora più fondamentale, quando si passa alla parte concreta e quindi alla realizzazione di un video o di un contenuto e alla creazione dei video, devi assolutamente fare pratica.

La cosa che ti garantisce il successo, lo dico perché tutte le persone che lavorano con me hanno ottenuto risultati pazzeschi, è testare, provando con l’esperienza. Conosco persone che pagano fior di quattrini per 5 post al mese, non è nulla, è ovvio che il profilo non cresce, poi solo su Instagram. Sono giovane, non vedo con gli occhi della preistoria e anche Tik Tok può funzionare davvero, ovviamente dipende dai casi.

Tu per arrivare a fare un buon reel cosa hai studiato?

In realtà ho praticato! Si, è vero, studio comunicazione digitale ma comunque sono dei formati totalmente nuovi per cui non c’è un percorso ufficiale, anzi, nelle Università organizzano eventi con esperti per parlare proprio di questo, in cui mi hanno anche invitata.

La pratica è una cosa che manca in tantissimi percorsi universitari. Si studia sul campo! Facendo un calcolo penso di aver fatto almeno 5.000 reels fino ad oggi, testando, pubblicato, non solo sul mio profilo. I risultati ci sono sia sui reels di Instagram che di Tik Tok. Quest’ultimo è tutta un’altra piattaforma rispetto a Instagram, funziona completamente in modo diverso e anche il mercato a cui ti rivolgi cambia.

Reels Instagram vs Reels Tik Tok

Usi i reels Tik Tok quanto quelli di Instagram?

Di solito, spiego ai miei clienti che Instagram è la tua vetrina o negozio e Tik Tok il magazzino. Questo perché su Tik Tok devi far vedere quello che c’è dietro le quinte, cose in più che su Instagram non funzionano. Sono due mercati diversi, non dico che Tik Tok è solo per ragazzini, ha un pubblico giovane è vero.

Io ho un target di una persona che ha dai 25 ai 35, massimo 45 anni, su Tik Tok ne ha dai 20 a 30 anni massimo. I gusti delle persone sono cambiati, i figli comprano per i genitori, senza dare per scontato nulla. Tik Tok come Instagram nel 2015, ti dà la possibilità di diventare Chiara Ferragni se ti presenti subito. Tik Tok c’è sempre nella nostra strategia nei miei clienti aziendali.

Quando escluderesti un reel su Tik Tok?

Limitare i contenuti solo su Instagram è come chiudersi la porta da soli. Un reel puoi metterlo su entrambi i social, non ti garantisco lo stesso successo, perché lo stesso contenuto non può essere usato su Tik Tok rispetto ad Instagram però comunque può funzionare, non sempre, dipende.

Se una persona non è disposta a fare contenuti che funzionano su Tik Tok è meglio non usarlo proprio dato che su Tik Tok funzionano contenuti leggermente diversi da Instagram.

Linee guida, struttura per reels di successo e tool

Come fare reels di successo? Come si strutturano?

La cosa fondamentale è un contenuto che abbia senso. Di solito, l’errore più comune (non scontato) è fare contenuti che non hanno un senso logico. Ho notato che si fanno questi video oppure usando tutti i trend a caso, no, non va fatto mica così.

Quindi un reel ha una struttura con un contenuto che abbia un senso, comunicato in modo chiaro e semplice. Di solito la gente parla complicato con comunicazione da ingegnere spaziale senza far capire niente al pubblico. Non sono solo le parole ma anche come viene impostato l’intero video.

Esistono linee guida?

Io consiglio un titolo semplice “gli outfit che non ti possono mancare in valigia” non “quali vestiti portare in vacanza se vai al mare o in montagna”.

La durata deve essere di 15-20 secondi massimo senza esagerare con una domanda finale (non sempre ci sta), chiedere un mi piace o un commento. Parti con idea chiara, cerca di farti interpretare dal tuo cliente, musichetta virale a basso volume, il testo ci deve essere sempre.

Quali sono gli strumenti indispensabili per fare un reel?

L’applicazione che uso sempre è Inshot, gratis, il mio must have, a volte anche Capcut, consiglio il primo perché più semplice.

Comuni e diffuse difficoltà dei clienti quando fanno un reel

Quali sono le più comuni e diffuse difficoltà per i tuoi clienti sui reels?

Tutti hanno paura di fare questa tipologia di contenuto perché richiedono di mostrarti in un modo o nell’altro, anche se ci sono contenuti che non hanno bisogno della tua faccia. Il pensiero di farsi vedere è la paura più grande. Di solito consiglio di partire a piccoli passi e bloccare le persone che ci danno fastidio.

Io ho iniziato a 16 anni e in tanti amici mi prendevano in giro con “arriva l’influencer a fare la storia”. Da quando ho aperto @marinela_socialmedia le mie paure le ho bloccate iniziando il percorso da sola.

Dicci quello che non hai mai detto sui reels: i segreti

Cosa non hai mai detto fino ad ora sui reels?

Non ho mai parlato del percorso per arrivare alla grande paura che ha qualsiasi persona prima di iniziare a fare un reel. Andrà tutto in salita: consiglio di partire da un video con la musichetta in cui ti fai vedere in parte da dietro, dopo un mese così potresti prendere più confidenza.

Una volta fatto questo puoi aggiungere la voce, anche questa volta a piccoli passi, solo dire due parole alla fine per iniziare, tipo “Lo sapevi?”. Pian piano aggiungi più parole fino ad arrivare a parlare in tutto il reel. Quando arrivi a questo passaggio puoi quasi dire di avercela fatta e arrivare ai video parlati in prima persona.

Questo secondo me è il percorso da fare. Durante la mia esperienza non c’è stata una persona che non ha detto di aver avuto questo tipo di difficoltà.

Il segreto è nelle grafiche delle copertine reels, che probabilmente tenderanno a sparire andando avanti nel tempo e allo stesso tempo sono tra le cose più importanti adesso.

Il motivo per cui un video non funziona è che il testo non si capisce e non si vede, qualità pessima, dopo aver usato dispositivi Android pieni di bug.

Qual è la cosa più importante di un reel?

Il contenuto e catturare e mantenere l’attenzione dell’utente.