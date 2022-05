Stai cercando come istallare Facebook Pixel? Hai trovato il posto giusto per farlo in soli 2 minuti. Continua a leggere per sapere che cos’è Facebook pixel, come funziona, a cosa serve, dove si trova e come istallarlo in 2 minuti. Scopri tutto, dal significato al funzionamento.

Misurare le campagne pubblicitarie è possibile con il pixel di Facebook. Quest’ultimo è un codice che auita ad ottimizzare e definire il pubblico in target. Grazie a questa stringa si possono massimizzare i guadagni sullo strumento pubblicitario del social media in questione, ossia, Facebook Ads.

Questa guida è volta a dare informazioni utili per istallare il codice Facebook Pixel in pochissimi minuti. Definiremo anche le funzionalità e i vantaggi. Stiamo per trattare uno degli strumenti più semplici da usare e più utili per misurare l’andamento e la performance di una campagna pubblicitaria online.

La facilità dell’utilizzo e dell’istallazione la conferma anche wearemarketers.net, così:

A prima vista può sembrare complesso, ma tecnicamente si tratta semplicemente di qualche riga di codice da inserire all’interno del tuo sito web.

Scopri anche tu come istallare Facebook pixel in soli 2 minuti! Continua a leggere per sapere che cos’è Facebook pixel, come funziona, a cosa serve, dove si trova e come istallarlo in 2 minuti.

Facebook pixel: che cos'è

Il pixel di Facebook è uno strumento di raccolta dati statistici che consente di monitorare e misurare le pubblicità messe online sul social network. In più, offre tutto sulle azioni che sono state eseguite dagli utenti e come tenerne traccia per il miglioramento.

Si tratta di un frammento di codice posto nel sito web, da inserire manualmente, che monitora le interazioni del pubblico online svolte sulle pubblicità sviluppate online. Con il Facebook pixel si possono seguire i comportamenti e gli interessi del pubblico e degli utenti che hanno visualizzato gli annunci.

Il tool aiuta a capire meglio come ottimizzare il percorso d’acquisto e come migliorare la strategia pubblicitaria. Raccogliere i dati necessari per poter rilevare gli errori e migliorare la strategia è essenziale. Per questo motivo, il Facebook pixel serve a tutti anche per annunci di retargeting.

Difatti, il blog di Hootsuite, riporta:

I dati di retargeting del pixel di Facebook e gli ads dinamici ti consentono di mostrare annunci personalizzati alle persone che hanno già visitato il tuo sito. E qui puoi essere veramente preciso. Per esempio: puoi mostrare l’annuncio del prodotto specifico che la persona in questione aveva abbandonato nel carrello o aggiunto alla lista dei desideri sul tuo sito web.

Conoscendo i movimenti delle persone si potrà migliorare l’esperienza utente ed ogni potenziale cliente potrebbe convertirsi. Tra l’altro, è l’unico strumento in grado di fornire tali funzioni, non esiste un codice migliore di questo, direttamente offerto in modo gratuito da Facebook per aumentare le conversioni e raggiungere gli obiettivi pubblicitari.

Come funziona il Facebook pixel

Il funzionamento del Facebook pixel è facile. Quando una persona visita il tuo portale e compie qualsiasi tipo di azione, come, un acquisto, il Facebook pixel, attivandosi, rileva e registra l’attività svolta da ogni singolo utente.

Di conseguenza, conoscendo questi movimenti, si possono raggiungere gli utenti più pertinenti e creare un pubblico in target. Il codice incorporato mostra i potenziali clienti e specifica chi ha lasciato il carrello o chi ha aggiunto un prodotto nella lista dei desideri. Funziona proprio così!

A partire dal Facebook pixel si può trovare il target più giusto e pertinente, nonché interessato al prodotto o servizio offerto nell’annuncio pubblicitario. Altre funzionalità che è impossibile non citare, sono: ottimizzazione audience in base al valore, mostrare in automatico annunci a persone pertinenti in base agli acquisiti.

Le informazioni sono il risultato di una campagna più efficace che aumenta le conversioni. Le funzioni hanno dei vantaggi grandissimi: assicurano più visibilità alle inserzioni per le persone giuste, aiutano ad aumentare le vendite e a misurare i risultati.

Madgicx.com spiega:

Il pixel tiene traccia degli URL visitati, dei domini visitati e dei dispositivi utilizzati dai visitatori. (…) Questo ti aiuterà a misurare l'efficacia delle tue campagne pubblicitarie di Facebook, creare segmenti di pubblico personalizzati per il retargeting, impostare campagne pubblicitarie dinamiche e analizzare le canalizzazioni di conversione del tuo sito web.

Non più un pubblico generico ma più specifico e davvero interessato al prodotto o servizio che stai pubblicizzando negli annunci. Questo codice è veramente vantaggioso per qualsiasi azienda stia producendo delle pubblicità online. Ne eri già a conoscenza?

A cosa serve il pixel di Facebook e come si usa?

Chi si occupa di pubblicità online e di marketing deve assolutamente sapere come si usa e a cosa serve il Facebook pixel. Come abbiamo ampiamente anticipato, serve a tracciare tutte le mosse del tuo target per poter migliorare le strategie pubblicitarie. A cosa serve? Risponde in maniera esaustiva adwisely.com:

pubblicizza il tuo prodotto a persone che hanno già visitato il tuo sito web. Questa tattica si chiama Retargeting. indirizzare nuovi clienti che hanno interessi o caratteristiche comuni con i tuoi clienti effettivi: questa tattica è nota come Prospecting ; traccia il comportamento delle persone dopo che hanno visto o interagiscono con il tuo annuncio.

Puoi trovare maggiori informazioni a riguardo nel Centro assistenza Meta, dove sicuramente potrai vedere passo dopo passo tutte le caratteristiche e gli elementi più importanti.

Come si usa il pixel di Facebook? Come si crea? Dal momento in cui disponi di un sito web, servono solo pochi passaggi ed il gioco è fatto.

Accedendo alla tab pixel di Facebook la gestione eventi, bisogna cliccare su crea pixel e poi continuare assegnando un nome al Facebook pixel. Successivamente, bisogna inserire ed aggiungere l’url del sito web, ossia, quello della homepage.

Inoltre, esistono circa una ventina di eventi da monitorare con il Facebook pixel: acquisto, lead, registrazione completa, informazioni di pagamento aggiunte, avvio di pagamento, aggiungete al carrello e alla lista dei desideri, cerca, contenuti visualizzati, contatti, personalizzazione prodotti, posizione trovata, processi iniziati per un periodo di prova, domande inviate e iscrizioni.

Per aggiungerlo occorrono tre modi. Il primo, manualmente, il secondo vede l’utilizzo di una integrazione partner e il terzo di seguire le istruzioni via e-mail. Vediamo successivamente tutti i dettagli! Segui i seguenti procedimenti per poter istallare il pixel di Facebook in 2 minuti esatti.

Dove si trova il pixel di Facebook?

Il Facebook pixel si trova esattamente nel menù di business manager o nell’area gestione inserzioni. In queste pagine potrai trovare tutti i dati associati al tuo account pubblicitario, tra cui, la sezione disponibile per creare il pixel di Facebook.

Il codice di base rimane lo stesso per tutti gli utenti del mondo, quello che cambia è il codice ID. Quest’ultimo identifica il tuo codice Facebook pixel rispetto agli altri. Puoi trovarlo in un batter d’occhio.

Ora ti spiego come, ci vorranno pochi secondi. Dove si trova? Esattamente a sinistra nella pagina gestione eventi, trovi la dicitura pixel Facebook.

Per istallarlo ci vogliono pochi minuti grazie alla guida offerta direttamente dal social media Fb. Si presenta come una procedura veloce e facile, la vedremo di seguito.

Come istallare Facebook pixel? Ecco come farlo in 2 minuti così!

Per configurare e istallare il pixel di Facebook possiamo considerare i suggerimenti e i passaggi seguenti sono forniti direttamente dal social network Meta. Prima di iniziare devi necessariamente avere un sito web aziendale e devi poter avere uno strumento collegato dove poter aggiornare il codice del sito web.

Pronti? Per istallare e configurare il Facebook pixel occorre accedere alla gestione eventi. Dopodiché si dovrà cliccare su “collega le origini dei dati” e seleziona su “web”. In questo momento dovrai selezionare il pixel Facebook e cliccare sul pulsante “collega”.

Inserisci il nome e vai avanti. Dopo il nominativo dovrai inserire l’url esatto del sito web. Dopo aver creato il pixel potrai inserirlo sul sito web in maniera manuale, con un’integrazione e con delle istruzioni.

Nel primo caso bisogna individuare il codice di intestazione del sito e copiare e incollare lì il codice pixel Facebook, attivarlo con il pulsante di attivazione e verificarne il corretto funzionamento cliccando sul bottone “invia traffico di prova”.

L’integrazione partner prevede di accedere alla tab pixel in gestione eventi e configurarlo facendo clicca su “usa una integrazione partner”. Selezionando un partner a tua scelta dalla lista e seguendo le istruzioni di configurazione visualizzate sullo schermo ti porteranno a concludere l’operazione.

La terza soluzione è di seguire le istruzioni passo dopo passo via e-mail, in gestione eventi, nella sezione configura e cliccando su “Invia istruzioni via email”.

Adesso dovrai configurare gli eventi. Come? Potrai farlo anche questa volta con il codice manualmente sul sito web, oppure con lo strumento per la configurazione degli eventi apposito.

Dopo dovrai assolutamente testare il corretto funzionamento del codice inserito. Si consiglia di usare anche l’API Conversions poiché opera in termini di miglioramento del pixel.

Infatti, fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni e sulla misurazione delle campagne pubblicitarie. Instapage.com ha scritto di come assicurarsi il funzionamento del pixel Facebook:

Per essere sicuro che il tuo pixel funzioni, ti consigliamo di installare Pixel Helper di Meta per Chrome. Per farlo, vai al Google Chrome Store e cerca "Meta Pixel Helper". Quindi fai clic su "Aggiungi a Chrome" e "Aggiungi estensione". Ora, quando fai clic sull'icona "Pixel Helper" nella barra degli indirizzi, sarai in grado di vedere se sono presenti pixel sulla pagina e se funzionano correttamente.

Seguendo esattamente la guida di Meta, si può creare, configurare e istallare il pixel Facebook in soli 2 minuti. Sono davvero pochissimi passaggi e tutti di pochi minuti per ciascuno. Istallalo subito anche tu!