Quella dell’influencer è ormai diventata una vera e propria professione: tantissimi giovani desidererebbero una carriera in questo ambito. In questo articolo, vedremo nel dettaglio quale università rilascia una laurea triennale per la professione di influencer, cosa si studia e quali sono gli eventuali sbocchi lavorativi.

Quella dell’influencer è ormai diventata una vera e propria professione: tantissimi giovani desidererebbero una carriera in questo ambito, ma fino ad oggi il metodo per salire alla ribalta sui social si è sempre basato sull’improvvisazione e sul caso.

Tuttavia, da oggi non sarà più così. Si sa, in Italia siamo conosciuti per i corsi di laurea decisamente arzigogolati e variegati, ma da un paio d’anni a questa parte si è fatto avanti un corso triennale che davvero ha superato tutte le nostre aspettative: quello per diventare influencer.

In questo articolo, vedremo nel dettaglio quale università rilascia una laurea triennale per la professione di influencer, cosa si studia e quali sono gli eventuali sbocchi lavorativi.

Un corso di laurea per diventare influencer

Arriva sempre quel momento in cui, all’avvicinarsi dell’ultimo anno delle superiori, tantissimi giovani si trovano davanti a una pletora di possibilità in materia di corsi universitari, e la scelta è tutt’altro che facile.

Tuttavia, se puoi contare su un’attitudine innata alla socialità, uno spirito intrattenitore e una passione per le luci della ribalta, allora il corso da influencer potrebbe proprio fare al caso tuo. Quella dell’influencer è una professione nata recentemente, che però risulta decisamente interessante sia dal punto di vista monetario che di soddisfazione personale.

Il corso viene erogato esclusivamente dall’Università eCampus, e può essere trovato nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza. Si tratta di un corso triennale offerto a tutti coloro che mostrino una particolare passione per il mondo dei social media – e in generale, del web.

Essendo un vero e proprio corso di laurea, tuttavia, non potrai aspettarti che si studino materie come “la scienza del like” o “sociologia dell’hater”. Si partirà dalla semiotica per arrivare alla filosofia dei linguaggi, nonché tutta un’altra serie di materie che è possibile trovare spesso in un altro corso di scienze della comunicazione.

Tuttavia, esistono anche materie come psicologia e sociologia della moda, estetica della comunicazione e linguaggio dei mezzi audiovisivi, che rendono questo corso unico nel suo genere perché approfondiscono davvero gli aspetti più teorici della professione di influencer.

Proprio come succede per qualsiasi altra università, eCampus – nell’ambito del corso per influencer – offre poi la possibilità di partecipare a laboratori tematici, tirocini formativi nonché un vero e proprio percorso di orientamento verso il mondo del lavoro.

I requisiti per accedere al corso di influencer e i costi

Quello per diventare influencer è un corso di laurea triennale come molti altri: bisognerà quindi essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, e bisognerà effettuare il processo di immatricolazione tramite eCampus per poi sostenere gli esami.

Trattandosi si un’università privata, la retta per il primo anno è di 3.900€ - a cui sarà possibile sottrarre 1.000€ per merito in casa di una votazione superiore al 90 alla maturità – a cui bisognerà però aggiungere 250€ di immatricolazione e 140€ di tasse regionali.

Le materie di studio del corso per diventare influencer

Come già accennato in precedenza, il corso di laurea per diventare influencer dura tre anni. Ogni anno vengono introdotte materie diverse, attraverso le quali sarà più facile comprendere – e in futuro sfruttare – i nuovi media.

Le materie del primo anno saranno:

Semiotica e filosofia dei linguaggi

Informatica

Estetica della comunicazione

Sociologia dei processi economici

Tecnica, storia e linguaggio dei mezzi audiovisivi

Organizzazione aziendale

Le materie durante il secondo anno saranno:

Diritto dell’informazione e della comunicazione

Metodologia della ricerca sociale

Lingua inglese

Sociologia della comunicazione e dell’informazione

Psicologia della moda

Sociologia della moda

Progettazione, processi e comportamenti organizzativi

Le materie del terzo anno, invece:

Linguaggi dei nuovi media

Etica della comunicazione

Social media marketing

Lingua spagnola

Laboratorio di scrittura istituzionale e pubblicitaria

Laboratorio di scrittura

Laboratorio di lettura dell’immagine

Durante il terzo anno, inoltre, lo studente svolgerà tirocini formativi e di orientamento, nonchè la prova finale con la presentazione della tesi alla commissione.

La professione dell’influencer: chi è, cosa fa

Un influencer è una persona di riferimento in un determinato settore, che presenta quindi un buon numero di followers. Le persone gli credono, e quindi le aziende desiderano collaborare con lui per pubblicizzare i propri prodotti.

La domanda di influencer è in netta crescita negli ultimi anni, perché le aziende hanno scoperto le potenzialità dell’endorsement tramite personaggi pubblici.

La fiducia è una componente fondamentale per il marketing oggi: le recensioni positive, le raccomandazioni e qualsiasi altro tipo di promozione di terze parti conta più di qualsiasi altro tipo di pubblicità.

Quindi, quale strumento di marketing migliore di un influencer, che dispone già di questa fiducia da parte dei suoi followers e che può quindi instillarla anche in qualsiasi brand che decidesse di collaborare con lui?

Altri corsi per diventare influencer

Se non credi che l’università faccia per te, e preferisci un approccio più pragmatico per la tua carriera di influencer, allora potresti pensare di seguire dei corsi di formazione online – che ti offriranno comunque nozioni molto valide con certificazione – anche se non è proprio una laurea.

“Diventare un influencer nel tuo settore” – Digital Coach

Il corso per influencer di Digital Coach è erogato da una delle scuole di formazione in ambito di marketing digitale più quotate in Italia. Offre un’opportunità unica a coloro che volessero diventare influencer, monetizzare i propri canali social e farne una carriera.

“Instagram Marketing 2022: Corso Completo Professionale” - Udemy

Questo corso su Udemy è rivolto a tutti I content creator che vorrebbero trasformare il loro talento e la loro passione per I social media in una carriera. Insegna come utilizzarei social in modo professionale, e tutte le opportunità di monetizzazione sulle piattaforme a disposizione oggi.