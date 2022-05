Sai a cosa serve la lead generation? Conosci tutti i vantaggi? E' un processo di vendita di marketing digitale che attira nuovi clienti. Vuoi scoprire come fare? Qui troverai a cosa serve e le funzioni, come generare un lead, i benefici, cosa si intende per lead generation, come funziona un lead, quanto costa, quando un prospect diventa lead.

Non tutti conoscono gli enormi vantaggi della lead generation e a cosa serve. È uno dei processi di vendita di digital marketing efficace, da utilizzare sia gratis che a pagamento.

Dal blog, allo squeeze page, al modulo di contatto per saperne di più in modo organico, alla newsletter, alle campagne di sponsorizzazione con obiettivo lead, diversi sono i metodi di usufruire di questo fantastico processo per generare contatti da convertire in clienti.

Digital4.biz ha scritto in merito:

Le organizzazioni negli ultimi anni si sono attrezzate per mettere in atto strategie che “attirano” letteralmente i prospect verso il loro sito web, fornendo risposte utili e soluzioni concrete ai bisogni dell’acquirente potenziale.

A cosa serve la lead generation? Non solo scoprirai le funzioni e come generare un lead, anche tutti i vantaggi legati. Continua a leggere per sapere cosa si intende per lead generation, come funziona un lead, quanto costa, quando un prospect diventa lead, i vantaggi della lead generation e cosa serve e le funzioni di un lead.

Lead generation: cosa si intende

L’insieme di tecniche e azioni di marketing digitale che permette di generare una lista di potenziali clienti, da convertire, interessati a prodotti o servizi forniti tramite una pubblicità, da un’azienda, è una definizione di lead generation.

Questo metodo per generare contatti e captarli sul web, si riferisce a utenti intenzionati ad acquistare, avere informazioni e saperne di più su un prodotto o servizio, lasciando i loro dati per essere contattati. Si tratta comunque di una modalità calda poiché è l’utente interessato a lasciare i suoi dati.

È un’operazione che permette di trovare in maniera strategica il target preciso di riferimento. In questo modo si ottiene un database di contatti a cui mandare offerte o contattarli per l’interessate mostrato ad un determinato prodotto o servizio, offerta, sconto e quant’altro.

Un modo da usare per generare potenziali clienti, per aumentare il ritorno di investimento, aumentare potenziali clienti, migliorare la reputazione e la fidelizzazione dei clienti attuali. Un annuncio con obiettivo lead generation si presenta come una normale campagna che ha come obiettivo far lasciare i dati dell’utente tramite una call to action.

Cliccando, la persona viene indirizzata verso un modulo di contatto che può compilare. Un sistema di vendita diverso dalle tecniche tradizionali di marketing. Piu che altro prettamente digitale e che si può attuare sui diversi canali online esistenti.

Il significato lo ha definito anche blog.leevia.com, in questo modo:

Quando si parla di lead, si intende un potenziale cliente interessato ad un prodotto/servizio offerto da una determinata azienda. Tutti gli utenti che in qualche modo entrano in contatto con un brand e lasciano i propri dati attraverso la compilazione di un form, l’iscrizione ad una newsletter, la partecipazione ad un contest e così via dicendo, diventano lead da consolidare per poi finalizzare una vendita.

Come funziona un lead?

Il processo di vendita che consiste nell’attrarre strategicamente clienti potenziali e trasformare le captazioni in vendite, è la lead generation. Di conseguenza, un lead è una persona che ha mostrato interesse ad una iniziativa di marketing, che non ha completato nessun acquisto ma che ha lasciato i suoi dati per farlo.

Le informazioni ricevute servono per ricontattare l’utente e per stipulare una vendita. Le iniziative possono essere organiche o a pagamento.

I moduli di contatti posti per vari scopi sui siti web o sui social media, ad esempio, fai una domanda, oppure, compila il modulo per richiedere maggiori informazioni, messi nelle pagine dei siti web o sotto un post organico social, sono ritenuti moduli per lead generation.

Anche una pubblicità a pagamento può avere come obiettivo generare lead e in questo caso si inserisce un modulo di contatto progettato ad hoc con brevi e coincise domande.

Quindi, un lead si può generare sia con la pubblicità online, ossia con campagne sponsorizzate, e sia con moduli posti per vari scopi a livello organico sui vari canali.

Ecco cosa ha riportato tecnologia.libero.it in proposito:

La lead generation è il primo, e probabilmente più importante, passaggio della strategia del funnel di conversione o funnel marketing. Si tratta di un processo che, partendo dalla creazione di contenuti multimediali (testuali, video, grafico o fotografico), porta alla “trasformazione" di un utente in un cliente. Per riuscirci, però, è fondamentale ottenere i contatti dei visitatori, in modo da poter avviare un processo di avvicinamento e di fidelizzazione degli utenti.

Quanto costa fare un lead?

Un lead, come dicevamo, può essere generato anche in organico e quindi gratuitamente. Per le pubblicità ha un costo. Vediamo quale. Il costo di un lead cambia sicuramente da settore a settore e dagli ambiti e dipende da diversi fattori. In media, dovrebbe avere il costo totale del prodotto/servizio.

Nel caso in cui la campagna sia efficace, questo costo dovrebbe ricoprire il ritorno di investimento e generare contatti in più da convertire in guadagni.

Nel caso in cui l’azienda è media, il budget non può sicuramente essere inferiore ai 15/20 euro al giorno, sempre calcolando quanto costa il prodotto o servizio offerto in questione e se c’è un’offerta o uno sconto in corso.

Quanto vale un lead? Si tratta di una domanda comune ma non si può dare una risposta definitiva perché non c’è effettivamente un prezzo standard.

La spesa di un lead si differisce dal settore merceologico, dalla qualità del prodotto o servizio, dalla capacitò di attrarre, dal canale di acquisizione, dalla giusta impostazione del target e della creatività e sicuramente dalla persuasione messa in atto dalla campagna pubblicitaria in azione.

Un lead vale quanto vale il prodotto o servizio, ecco. E non sempre è così! Per capire se stai pagando tanto o poco puoi misurare la metrica di CPL e migliorare di volta in volta la strategia.

È l’unico modo per trovare la strada giusta per la lead generation dell’azienda e pagare sempre meno andando avanti. È importante affidarsi a un professionista se non si conosce a pieno la materia.

Quando un prospect diventa lead?

Il lead rappresenta un potenziale cliente e un’opportunità di vendita, mente il prospect è una persona del tuo target con cui non c’è stata una connessione diretta. Possiamo definirlo un candidato trasformabile in cliente.

Infatti, l’attività di prospecting tratta la ricerca di persone potenzialmente più vicine al target, nonché, un potenziale cliente in prospettiva. Ha manifestato interesse, ma a differenza del lead, che si riferisce all’utente potenzialmente interessato, il prospect rappresenta un utente effettivamente interessato.

Quando un prospect diventa lead? Il primo è realmente interessato, in altre parole, mentre il secondo ha mostrato potenziali interesse.

Infatti, un lead potrebbe essere considerato anche come un utente che vuole saperne di più ma che non è sicuro che è disposto ad acquistare dopo aver ricevuto le informazioni che gli occorrono.

Invece, un prospect diventa lead, nel momento in cui mostra un effettivo interesse e che vuole procedere all’acquisto.

È a tutti gli effetti un potenziale cliente che ha contattato l’azienda in modo diretto. Il lead e il prospect si trovano in due fasi di vendita totalmente differenti. Quando un lead viene ricontatto e risponde positivamente, diventa prospect, nel funnel di vendita.

I 7 vantaggi della lead generation

La lead generation è un processo di marketing veramente vantaggioso. Scopriamo il perché. In primis, è un sistema che richiede il minimo sforzo per l’esecuzione e per la manutenzione, ovviamente, dopo il primo periodo.

Un altro vantaggio di questo sistema è che la lead generation è un procedimento in grado di fornire risultati importanti, come quello di avere i dati dei contatti, come il nome, il numero di telefono, l’e-mail, e via dicendo.

La lead generation è una strategia di marketing digitale improntata sul successo. Dal momento in cui funziona, può captare gli utenti in target, generare parecchi contatti che nelle fasi successive si convertono da lead a clienti.

Fornisce una marcia in più per focalizzare sempre di più il target, poiché nelle fasi della lead generation, conoscerai sempre di più il lead.

Se il sistema è fatto bene, creerà fiducia, e consentirà di avere un posizionamento del business pi+ alto e autorevole.

Nel caso in cui produce risultati attesi e dopo aver controllato e analizzando i dati, si possono alzare i livelli delle proprie campagne marketing.

Il primo periodo di test porterà alla strada per il successo, poiché andando avanti si possono avere ulteriori contatti da convertire in clienti, con il minimo budget possibile.

A cosa serve un lead? Le funzioni

Gli elementi chiave della lead generation sono sicuramente la progettazione efficace di campagna di marketing in sé, con lo studio del target, l’ottimizzazione del budget e la creatività persuasiva.

Oltre alla call to action e al modulo di contatto fatti bene, c’è un'altra caratteristica chiave della lead generation: la landing page a cui atterra l’utente nel caso in cui non è un modulo di contatto con poche e brevi domande preimpostate.

La landing page, ossia, la pagina di atterraggio dovrà essere ordinata, coerente e con obiettivi precisi. Il percorso dell’utente dovrà essere lineare e chiaro. A cosa serve un lead? Le funzioni di un lead servono sostanzialmente a generare clienti tramite un funnel di vendita che prevede diverse fasi.

La prima, è la progettazione della campagna pubblicitaria o della pagina format organico. La seconda fase prevede il completamente della lista dei contatti con tutti i nominativi. Il passaggio seguente è il contatto diretto, che, se si conclude in vendita, viene convertito in cliente.

La lead generation serve a tutti i brand digitali che vogliono generare contatti da chiamare e convertire in clienti. In sostanza, è una strategia di marketing utilissima per avere più clienti, o per fidelizzare quelli attuali con offerte e sconti, con un budget ridotto.

Un professionista di lead generation sarà il miglior alleato di sempre, poiché rende il massimo dei clienti con il minimo del budget.