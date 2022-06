In cosa consiste il lead management e chi è il lead generation specialist? In questo articolo, parleremo di una delle professioni più importanti all'interno di un'azienda nell'ambito del digital marketing. Parleremo di prospect, di clienti e di lead e ci concentreremo sul capire come i lead siano un così fondamentale patrimonio per ogni brand.

Il Lead Management è uno dei più importanti processi da gestire all'interno di un'azienda: pertanto anche il lead generation specialist è una delle figure professionali più interessanti da tenere d'occhio nell'ambito del marketing.

Potrebbe non essere un ruolo professionale attualmente molto conosciuto, ma se pensiamo all'importanza dell'acquisizione dei "lead" in qualsiasi strategia di marketing, allora forse inizieremo a capire anche la grande rilevanza del ruolo assunto da questa figura.

In questo articolo, quindi, cercheremo di comprendere che cosa sia il lead management, quali siano i compiti del lead generation specialist e come fare a diventarlo.

Dopotutto, abbiamo annunciato nel titolo che si tratta di una professione altamente remunerativa.

Lead management: perché è una professione chiave per ogni brand

Cosa si intende nello specifico con lead management?

Lo dice OpenSymbols: "è il processo che accompagna un lead a diventare un cliente".

Insomma, decisamente un'attività rilevante per ogni brand. Per scendere nello specifico, si tratta di un processo che, dopo l'acquisizione di un lead (che dopo vedremo cos'è esattamente), permette di raccogliere diverse informazioni sul suo conto, in modo da coinvolgerlo fino al momento in cui sarà convertito.

Naturalmente il processo è ben più complesso di così, ed inizia ben prima del momento di acquisizione del lead, e non termina soltanto con la prima conversione.

Ciò che è importante capire è che è un processo di acquisizione di dati. Una volta che si ricevono questi contatti, tramite le cosiddette campagne di lead generation, è compito del lead generation specialist e del suo team tracciarne i comportamenti.

In effetti, tutte le volte che abbiamo parlato di strategie di marketing, abbiamo sempre ribadito una questione fondamentale. Il punto di partenza di ogni strategia è la conoscenza del proprio target. Più informazioni avremo a disposizione e più sarà facile fare in modo che i nostri contatti si trasformino in clienti.

Insomma, per rispondere alla nostra domanda: perché è una professione chiave per ogni brand? Perché sarà proprio quella che darà sostegno all'azienda acquisendo sempre nuovi clienti.

Scendiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire meglio chi siano i lead.

Contatto VS Lead VS cliente: perché non sono la stessa cosa

Entrare nel mondo del lead management significa che la fondamentale differenza tra contatti, lead e clienti è cosa, letteralmente, acquisita.

Iniziamo con ordine.

Cosa sono i contatti nel marketing? Si tratta di qualcuno che si può raggiungere in caso di necessità.

Potrebbe essere anche un semplice fornitore e potrebbe non diventare mai cliente. La cosa importante è che si deve disporre di tutti i suoi contatti.

Che cosa sono i lead? Sono i potenziali clienti.

In altre parole, sono persone che hanno già manifestato un interesse nei confronti del nostro brand e del nostro lavoro. In questo modo, un lead non è un utente generico ma un utente che ha già compiuto un primo passo verso l'azienda.

Nella maggior parte dei casi ha quindi già fornito dei dati per essere ricontattato o per essere inserito all'interno di qualche campagna marketing (anche una semplice e-mail).

Dunque un lead non è ancora un cliente, ma rientra nel target dell'azienda avendo già manifestato interesse nei suoi prodotti o nella sua filosofia. Un'azienda, è chiaro, ha tutto l'interesse a tenere stretti i contatti dei propri lead e a cercare di fare in modo di trasformarli in clienti. A tal proposito saranno utili i database dei CRM, i Customer Relationship Management.

Non tutti i lead però sono uguali. Vediamo insieme le tre tipologie in cui si distinguono.

Lead management: le 3 tipologie di lead da conoscere

Non tutti i potenziali clienti sono tra loro uguali. Essi differiscono tra di loro in base alla propria propensione all'acquisto (e quindi, a diventare clienti).

Molto spesso abbiamo parlato di marketing funnel, ricordate?

Un modello ad imbuto, con una base larga in cima che via via si restringe verso il fondo, che descrive il comportamento di clienti, e potenziali tali, durante il loro processo di acquisto di un bene oppure di un servizio.

Insomma, per riuscire a identificare i lead dobbiamo partire proprio da questo modello ad imbuto e ne possiamo trovare di 3 tipologie.

Lead Freddi: sono i più lontani dal momento di conversione. Sono ancora all'inizio del nostro modello ad imbuto e si stanno semplicemente informando (e probabilmente non soltanto presso la nostra azienda). Lead Tiepidi: sono quelli a metà strada. Anziché semplicemente informarsi, hanno svolto una serie di azioni che fanno intendere all'azienda come essi siano sempre più interessati e pronti alla fase finale del processo di acquisto. Lead Caldi: ovvero quelli che stanno per essere convertiti in clienti. Sono quelli che conoscono il brand, lo apprezzano e sono pronti a rispondere alla chiamata all'azione finale.

Insomma, già semplicemente analizzando i lead abbiamo compreso come il lead management sia una professione dalle ampie sfaccettature e dagli importantissimi risvolti. Vediamo nella pratica in che cosa consiste questo mestiere.

Cosa significa fare lead management? Le 5 attività chiave

La maggioranza delle aziende non ha ancora sviluppato dei processi automatizzati per l'acquisizione e la gestione dei lead. In generale, però, ecco in cosa consiste un processo di lead management in 6 attività chiave.

Fase 1. Riconoscere i propri lead.

In altre parole, si tratta del momento in cui è necessario identificare le proprie buyer personas nel modo più preciso possibile. Dove vivono, di cosa si occupano, quali sono i loro problemi, come si stanno avvicinando all'azienda, come si esprimono. Più informazioni si riescono ad ottenere e più sarà semplice arrivare in fondo al processo di conversione.

Fase 2. Automatizzare i processi di conversione e seguire il comportamento dei lead.

Abbiamo parlato poco fa dei CRM, ma non sono i soli alleati di un lead generation specialist. In effetti, attraverso l'automatizzazione dei processi di conversione, un manager è in grado di capire cosa funziona e che cosa no all'interno del meccanismo, semplicemente analizzando i dati.

Si verificheranno che le landing pages siano d'effetto, in quale fase i potenziali clienti lasciano i loro dati, ecc. Insomma, si osserverà il comportamento dei propri lead e si riuscirà ad identificare il momento preciso in cui il processo di conversione non è andato a buon fine.

Questo naturalmente porta ad una serie di azioni successive. Una mail di follow-up, ad esempio?

Fase 3. La qualificazione dei lead.

Anche questa è una delle funzioni che può essere assegnata ai CRM. Si tratta di capire se valga la pena proseguire con un lead oppure no.

Ci sono infatti lead che sono molto interessati al prodotto, che continuano a leggere assiduamente ogni tipo di informativa e che non smettono di frequentare siti web e social, ma non finalizzano il proprio processo d'acquisto.

In questo caso, si assegna una sorta di punteggio ad ogni lead in base alla probabilità di trasformazione dell'utente in cliente.

Fase 4. Prendersi cura dei propri potenziali clienti.

Ci sono alcuni lead che anche se non comprano subito, potrebbero comprare tra alcuni mesi, o addirittura tra anni. Insomma, non è detto che il processo di conversione sia sempre breve. Ecco perché questa fase 4 è molto importante.

Si tratta di riuscire a tenere alto l'interesse intorno al brand e, anzi, far loro capire che tutti i dubbi che hanno in proposito sono facilmente fugabili. Si tratta di accompagnarli con più cura verso la fase finale del nostro imbuto.

Fase 5. Dal marketing alla vendita.

Una volta che il lead è pronto va trasferito al team di vendite. Anche qui, naturalmente, se c'è una strategia basata su azioni automatizzate, il processo di conversione potrà essere attuato in tempi assai più brevi rispetto alla singola azione ad personam.

Come dedicarsi al Lead Management? Il Lead Generation specialist

Come abbiamo visto, dedicarsi al Lead Management è una professione assai complessa, in cui entrano in gioco una molteplicità di competenze.

Riuscire infatti ad incanalare un utente da un generale interesse ad un momento in cui viene finalizzata la vendita richiede una complessità di azioni per le quali è necessario essere esperti in diversi ambiti.

Ecco quello che un lead generation specialist dovrebbe conoscere:

SEO , Search Engine Optimization, per riuscire a trovare i clienti nel web in maniera organica , rispondendo ai loro bisogni.

, Search Engine Optimization, per riuscire a trovare i clienti nel web in , rispondendo ai loro bisogni. SEA , Search Engine Advertising, ovvero la pubblicità a pagamento di articoli e pagine all'interno dei motori di ricerca.

, Search Engine Advertising, ovvero la di articoli e pagine all'interno dei motori di ricerca. Campagne marketing pay per click , ovvero le pubblicità in cui l'inserzionista paga soltanto il numero di click effettuati da clienti, o potenziali tali, sull'annuncio.

, ovvero le pubblicità in cui l'inserzionista effettuati da clienti, o potenziali tali, sull'annuncio. In generale, l'inbound marketing, ovvero quell'insieme di strategie di marketing che dovrebbero riuscire a portare un utente a diventare lead e, infine, cliente.

Insomma, nel 2022, questi sono gli strumenti principali utilizzati dai lead generation specialist per riuscire ad attrarre un numero sempre maggiore di utenti nel web.

Al giorno d'oggi, non c'è nessun brand e nessun settore che sfugga dalla necessità di strutturazione di strategie di lead management. Non importa che l'azienda sia piccola o grande. Se si cureranno i propri lead al meglio, sarà possibile riuscire a crescere.

Nel web sono presenti decine e decine di corsi che permettono non soltanto di apprendere le competenze relative alla SEO, SEA, campagne PPC, ecc, ma anche corsi per riuscire a rendere il lead management un mestiere davvero remunerativo.

Dobbiamo aspettarci che il lead generation specialist sarà nei prossimi anni una professione sempre più richiesta e sempre più pagata. Abbiamo parlato in apertura che si può arrivare a percepire fino a 57 mila euro annui. In realtà, per alcune aziende può essere una cifra rivista al rialzo. In alcuni casi, si parla anche di 70 mila euro annui.

E non potrebbe essere diversamente, vista l'enorme importanza dei lead all'interno di un processo di continuo sviluppo di aziende e brand.