Tutti possono diventare un marketer digitale, ma per avere successo sul campo è necessario disporre delle competenze necessarie per affrontare le sfide che si presenteranno nel corso della carriera. Come afferma il portale Ninja Marketing: Il digital marketing è evoluzione. Probabilmente è uno dei settori più innovativi che possiamo trovare nel mondo del lavoro, c'è tanta offerta, ma c'è bisogno di formazione continua. Non è una strada semplice, richiede costanza, impegno e pazienza. La domanda di competenze digitali nel mercato del marketing è alta e se vuoi far risaltare il tuo profilo tra quello degli altri candidati, allora questo è un buon momento per iniziare a formarti e ottenere certificazioni che possano confermare la tua conoscenza nell’ambito del marketing digitale. All’interno di questo articolo approfondiamo quali sono le competenze più richieste nell’ambito delle offerte di lavoro di marketing e quali sono i metodi migliori per apprenderle. Per un ulteriore approfondimento basato su un’esperienza diretta, ti consigliamo la visione di questa intervista pubblicata sul canale YouTube di Federica Mutti: Cosa sono le competenze digitali nel marketing? Le competenze digitali sono ampiamente definite come le competenze necessarie per "utilizzare dispositivi digitali, applicazioni di comunicazione e reti per accedere e gestire le informazioni", dalla ricerca online di base e dall'invio di e-mail alla programmazione fino allo sviluppo di programmi specialistici specifici. Fondamentalmente, queste abilità aiutano le persone a comunicare e collaborare, sviluppare e condividere contenuti digitali, oltre a risolvere problemi in un mondo in cui la tecnologia è sempre più presente in ambito lavorativo. Quali sono le competenze digitali più richieste nel marketing: SEO e advertising La SEO è parte integrante delle campagne di marketing digitale: senza l'ottimizzazione SEO, è difficile eseguire campagne online di successo. Ecco perché le aziende cercano sempre più specialisti SEO qualificati per gestire le loro campagne digitali e ottimizzarle per i motori di ricerca. Diventare un esperto SEO non è così difficile come sembra: tutto quello che devi fare è seguire il giusto piano di formazione per imparare ogni aspetto delle tecniche di ottimizzazione. Le competenze SEO più importanti che devi padroneggiare sono: Competenze tecniche SEO – Avere le conoscenze necessarie per ottimizzare l'aspetto tecnico di un sito web in modo che i motori di ricerca possano eseguire la scansione e l'indicizzazione di un portale senza problemi.





SEO Copywriting Skills – Sapere come ottimizzare il contenuto di una pagina in modo che i motori di ricerca possano capirlo al meglio.





Competenze di link building – Per avere una chiara comprensione di come promuovere efficacemente un sito web su Internet al fine di ottenere backlink da altri portali e migliorare il posizionamento nei motori di ricerca.





– Per avere una chiara comprensione di come promuovere efficacemente un sito web su Internet al fine di ottenere backlink da altri portali e migliorare il posizionamento nei motori di ricerca. Competenze analitiche: essere in grado di utilizzare strumenti come Google Search Console e Google Analytics per misurare l'efficacia delle tue campagne SEO. Quando si parla di pubblicità online, una delle piattaforme più utilizzate è Google Ads. Attraverso Google Ads puoi mostrare i tuoi annunci alle persone che effettuano ricerche su Google, guardano video di YouTube, leggono le loro email in Gmail o navigano in siti web che partecipano a Google AdSense. Per lavorare con Google Ads devi conoscere i dettagli della piattaforma, come: Come funzionano gli annunci Google;





Come impostare i diversi tipi di campagne;





Come ottimizzare la struttura del tuo account e gli annunci;





Come scegliere una struttura di offerta;





Come utilizzare strumenti (come Semrush) per analizzare il tipo di campagne che i tuoi concorrenti stanno eseguendo su Google Ads. Il modo migliore per sviluppare le competenze necessarie è seguire i corsi ufficiali di Google Skillshop. Dopo il completamento del corso, puoi anche superare gli esami richiesti e diventare un professionista certificato Google Ads. Al giorno d'oggi, il marketing digitale è incompleto senza Facebook. Dalle piccole imprese alle grandi aziende, tutti si affidano a Facebook per gestire la maggior parte delle proprie campagne di marketing digitale. Facebook ti offre diversi strumenti e funzionalità pubblicitarie che richiedono abilità speciali da gestire. Per questo le aziende sono sempre alla ricerca di persone qualificate nel marketing di Facebook. Con l'aiuto del marketing di Facebook, non solo raggiungi i consumatori in tutto il mondo, ma ciò ti aiuta anche a raggiungere il tuo specifico pubblico di destinazione. Inoltre, è anche molto conveniente. In qualità di manager del marketing digitale, devi possedere le competenze necessarie per: Creare un account aziendale di Facebook;





Comprendere la differenza tra i vari tipi di campagne a pagamento di Facebook;





Impostare una campagna Facebook, gruppi di inserzioni e inserzioni;





Scoprire come funziona il targeting per pubblico su Facebook;





Creare segmenti di pubblico personalizzati per le campagne di remarketing;





Impostare obiettivi di conversione;





Creare report per monitorare le prestazioni dei tuoi annunci FB. Il modo migliore per migliorare le tue abilità pubblicitarie su Facebook è imparare le basi seguendo una delle certificazioni Facebook Blueprint ufficiali e, naturalmente, esercitarsi impostando e ottimizzando diversi tipi di campagne Facebook. Social media e Content marketing tra le competenze digitali da imparare Non c'è dubbio che il social media marketing sia una forma molto potente di marketing digitale. Quasi tutte le aziende si affidano ai propri account sui social media per raggiungere contemporaneamente il numero massimo di spettatori possibili. Le piattaforme di social media come Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram ti aiutano a connetterti con grandi masse di persone e a diffondere informazioni sul tuo marchio e sui tuoi prodotti. Quasi il 90% del tuo pubblico è disponibile su piattaforme di social media e semplicemente non si può trascurare la necessità del social media marketing. Gestire il social media marketing non significa solo caricare informazioni su Facebook o Instagram. Include molto di più, ecco perché le aziende hanno bisogno dell'aiuto di professionisti qualificati. Le competenze necessarie per un social media marketer sono: Capacità di creare e implementare un calendario dei contenuti dei social media.





Conoscenza su come utilizzare gli strumenti per distribuire contenuti sulle varie piattaforme social.





Competenze creative per creare annunci accattivanti e allettanti per le persone.





Scoprire quali KPI utilizzare per monitorare la portata e le prestazioni delle campagne sui social media. ​​Tutte le campagne di marketing digitale hanno qualcosa in comune e questo non è altro che il contenuto: Per classificarti nelle prime posizioni di Google, hai bisogno di contenuti di alta qualità.

Per ottenere più follower su Facebook, hai bisogno di buone pubblicità.

Per incoraggiare le persone ad acquistare i tuoi prodotti o servizi tramite l'email marketing, hai bisogno di contenuti convincenti. Diventare un content marketer non è facile. È necessario disporre di un insieme diversificato di abilità che includeranno: Abilità di SEO Copywriting – Saper scrivere contenuti per gli utenti in un modo che anche i motori di ricerca possano capirli.





Abilità di scrittura – Scrivere documenti ben strutturati, grammaticalmente corretti e privi di errori di ortografia.





– Scrivere documenti ben strutturati, grammaticalmente corretti e privi di errori di ortografia. Abilità di ricerca - Prima di scrivere un articolo devi prima fare le tue ricerche per assicurarti che ciò che scrivi sia corretto e supportato da scienza, studi o esperienze personali.





Abilità di ricerca - Prima di scrivere un articolo devi prima fare le tue ricerche per assicurarti che ciò che scrivi sia corretto e supportato da scienza, studi o esperienze personali.

Saper promuovere il video sui vari canali sia in modo organico che tramite campagne a pagamento.

Ottimizzare i tuoi canali video in tutte le reti. E-mail marketing, una delle competenze digitali sempre utili L'email marketing è una delle forme più antiche di marketing su Internet, ma è ancora una delle più efficaci. I marchi si affidano all'email marketing per interagire con il proprio pubblico, costruire una community e aumentare le conversioni. Per diventare un esperto di email marketing, sono necessarie le seguenti competenze: Competenze tecniche – Buona conoscenza di come funzionano gli strumenti di email marketing. Ci sono molti strumenti sul mercato come MailChimp, Aweber, ecc.





Competenze tecniche – Buona conoscenza di come funzionano gli strumenti di email marketing. Ci sono molti strumenti sul mercato come MailChimp, Aweber, ecc.





Abilità di marketing : una buona idea di come funzionano le canalizzazioni e-mail e di come implementarle utilizzando uno strumento. Le canalizzazioni e-mail possono essere uno strumento di vendita molto efficace se eseguite correttamente. In breve, un funnel di posta elettronica è costituito da una serie di e-mail inviate a un pubblico predefinito allo scopo di aumentare le vendite.

