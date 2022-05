Aprire un e-commerce significa iniziare un'attività online che richiede un impegno e uno sforzo notevole. Tutti i passaggi devono essere curati nei minimi dettagli, dall'impostazione del sito alle strategie di marketing. Proprio su queste ultime si focalizza oggi la nostra attenzione! In questo articolo vi esponiamo le migliori strategie di digital marketing per uno shop online.

Gestire un e-commerce non è un impegno semplice: richiede pazienza, tempo, soldi, energie e tanta ma tanta dedizione verso ciò che si fa.

Quindi, se si decide di dar vita ad un’attività di questo genere bisogna essere pienamente consapevoli del fatto che i compiti da svolgere sono tanti ed estremamente diversi da quelli richiesti per un’impresa fisica.

Molti commercianti, infatti, fanno l’enorme errore di approcciarsi ad uno shop online come se fosse un negozio su strada.

Sicuramente vi sono dei tratti comuni, ma è altrettanto vero che esistono alcune differenze che non si possono trascurare.

Basti pensare alle azioni richieste per la pubblicazione dei prodotti, al metodo di pagamento, alle modalità di spedizione, etc…

Insomma, si tratta in tutto e per tutto di un mondo a parte. D’altronde, stiamo parlando di Internet e di tutto ciò che concerne il mondo della rete, quindi una realtà differente.

Quelli che invece possiamo definire come punti in comune sono la pubblicità e le strategie di marketing necessarie alla crescita e all’evoluzione dell’azienda.

Qui si apre tutto un altro capitolo, il quale va affrontato con particolare attenzione.

Vi anticipiamo che, trattandosi di digital marketing, sono richieste alcune competenze e skills specifiche; ma non temete, in questo articolo analizzeremo tutto nei dettagli!

E-commerce e digital marketing: accoppiata vincente

Tutte le aziende presenti sul mercato hanno bisogno di fare marketing per poter andare avanti. In particolare, il digital marketing è ormai una prerogativa obbligatoria.

Questo soprattutto a seguito dell’imponente impatto che la tecnologia ha sulle nostre vite.

Ormai siamo abituati a trascorrere gran parte della nostra giornata attaccati allo smartphone o navigando sul web con il computer.

Ogni giorno vengono visualizzate un’infinità di pagine, cliccati milioni di link e condiviso un numero di informazioni veramente impressionante.

Insomma, tutto ciò che non passa in uno schermo digitale sembra quasi non esistere.

Chiaramente gli imprenditori e i commercianti si sono resi conto per tempo di questa grande componente. Ecco perché si sono adattati cercando di sfruttare tutto questo a favore della propria attività.

Se per un negozio fisico la promozione online è importante, per un e-commerce lo è ancora di più: essa, infatti, rappresenta l’unico modo per annunciare la propria presenza e confermarla nel tempo.

Gli shop online, infatti, non hanno modo di essere notati semplicemente camminando per strada. Quindi devono puntare tutto sulla promozione online.

Ovviamente tutto ciò non è di certo un dispiacere per chi opera in questo ambito: la pubblicità su Internet si sta rilevando molto più efficace e promettente di quella fatta ad esempio attraverso tv, radio, spazi pubblicitari, depliant, etc…

Inoltre, un e-commerce si trova già sulla rete, quindi i collegamenti tramite link e pagine subordinate avvengono in maniera molto più diretta e comoda.

Perché un e-commerce deve fare digital marketing?

Se ancora non si fosse capito, il digital marketing è un metodo di comunicazione sicuro e assolutamente infallibile.

Inoltre, potrete vedere i risultati direttamente con i vostri occhi semplicemente osservando i cambiamenti sulle varie piattaforme utilizzate per la vendita e la promozione.

Entriamo ora nel dettaglio e scopriamo quali sono gli effettivi vantaggi apportati dal digital marketing a chi dirige un e-commerce:

Trovare più facilmente il proprio target: grazie all’ampio raggio di diffusione garantito soprattutto dai canali social è molto più semplice per un’impresa individuare il pubblico maggiormente interessato ai prodotti.

Corrispondenza con i clienti più immediata: uno dei benefici migliori è sicuramente il contatto più ravvicinato con i consumatori, con i quali è possibile comunicare più velocemente tramite servizio clienti, e-mail, chat, messaggi, recensioni, commenti, etc…

Story telling: a differenza dei negozi fisici, gli e-commerce hanno la meravigliosa possibilità di inserire all’interno del proprio sito una sezione interamente dedicata all’introduzione dell’azienda, raccontando tutti i progetti e gli obiettivi raggiunti. Lo story telling è fondamentale per ottenere la fiducia da parte del cliente.

Più canali di comunicazione: il digital marketing può coesistere contemporaneamente su diverse piattaforme, anzi è quasi obbligatorio che punti a più canali di diffusione delle notizie. In questo modo, chi non viene raggiunto tramite una piattaforma, quasi sicuramente si ritroverà le info su un’altra.

Miglioramento della brand awareness: qui facciamo riferimento al perfezionamento della conoscenza di un marchio, ovvero la sua notorietà tra il pubblico. A questo scopo Internet rappresenta una vetrina espositiva perfetta.

Monitoraggio dei risultati: su tutte le piattaforme di networking l’analisi dei risultati risulta molto più semplice, proprio perché ogni canale e applicazione ha al suo interno determinati numeri da tenere sotto controllo, ad esempio i follower, i commenti, le condivisioni, i “mi piace”, etc…

Risparmio economico: contrariamente da quanto molti pensano, la pubblicità online è molto più economia di quella realizzata tramite i metodi “classici”. Basti pensare che un adv realizzato con programmi come Google AdSense costa circa 1 o 2 euro, mentre acquistare uno spazio pubblicitario su strada può arrivare fino ai 150€

Strategie di digital marketing per un e-commerce

Ogni tipologia di marketing ha la sua strategia e le sue mosse da compiere per poter svolgere un buon lavoro. Non c’è cosa più sbagliata che pensare di fare movimenti uguali per metodi diversi.

Quindi, così come l’influencer marketing ha il suo metodo, il content marketing ha una sua logica e così via… anche il digital marketing racchiude una serie di tattiche specifiche.

Vediamo qui di seguito 5 strategie per fare digital marketing ad un e-commerce:

Social network

Ovviamente non potevamo che citare al primo posto i canali social: questi rappresentano il metodo più efficace per promuovere un brand o un prodotto specifico.

Quasi tutti ad oggi sono iscritti ad almeno una piattaforma social e sfruttano le potenzialità dell’applicazione principalmente per condividere con i propri amici post, foto e video di interessi comuni.

Tra i tanti motivi per cui vengono utilizzati, uno dei più importanti è proprio lo shopping. Sono centinaia di migliaia le persone che vengono a conoscenza degli shop online grazie a qualche applicazione.

In questo caso i canali principali sono Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.

E-mail marketing

Questa strategia consiste nell’instaurazione di un rapporto solido e duraturo con tutti i clienti, ovvero l’avvio e il mantenimento del processo di fidelizzazione.

In concreto si tratta di informare gli acquirenti di tutti gli aggiornamenti o le novità inerenti all’azienda tramite un messaggio di posta elettronica.

Attenzione! Tutto ciò non significa fare attività di spam, bensì dimostrare la propria presenza in maniera non invadente.

Affiliazioni

L’affiliate marketing favorisce un particolare tipo di collaborazione che vede la presenza di un advertiser, ovvero colui che vuole vendere un prodotto, e un affiliato, ovvero colui che lo promuove al pubblico.

Il compito dell’affiliato è il vero punto cruciale di questa tipologia di marketing, perché è lui che tenta di portare i consumatori a scegliere l’azienda dell’advertiser.

Per fare questo ovviamente può avvalersi di qualsiasi mezzo e canale di comunicazione possibile

Advertising

Gli annunci pubblicitari sono il primo vero biglietto da visita per un e-commerce, poiché operando online deve mostrarsi sempre presente su tutti i principali motori di ricerca.

Ad oggi ci sono diversi programmi che consentono di realizzare ottime inserzioni, ad esempio Google AdSense è uno dei più utilizzati.

Inoltre, le piattaforme social consentono di realizzare contenuti promozionali direttamente all’interno dell’applicazione stessa.

Ottimizzazione del sito

L’ultima strategia che vogliamo proporvi prevede il miglioramento e l’ottimizzazione del sito web dedicato all’e-commerce.

Con questo facciamo riferimento ad un perfezionamento della parte estetica, ma soprattutto alla facilità d’uso!

Una buona interfaccia, ad esempio, è fondamentale per aiutare i clienti a spostarsi all’interno delle varie sezioni così da trovare subito ciò che cercano.

E-commerce e digital marketing: 3 segreti da sapere

Come tutte le attività, anche la gestione di un e-commerce ha i suoi segreti e i piccoli escamotage per svolgere un lavoro eccellente.

In questo paragrafo vedremo 3 semplici chicche per attirare più visitatori sul proprio sito, aumentare i clienti e incrementare le vendite.

Il primo segreto è la cura della scheda prodotto!

Tutti gli articoli pubblicati devono essere associati ad una scheda prodotto efficace nella descrizione e vincente nelle immagini e nei colori.

Come riuscire in questo?

Innanzitutto, è importante cercare e inserire le giuste parole, possibilmente in linea con le tattiche SEO, per riuscire a garantire al catalogo un buon posizionamento online.

Successivamente vanno caricate foto e video conformi e possibilmente in alta definizione.

Il secondo consiglio che vogliamo darvi è di garantire periodicamente sconti, offerte e promozioni a tutti i clienti, soprattutto a quelli fidati.

A questo scopo potrebbe essere utile organizzare una sorta di raccolta punti così che, raggiunto un determinato limite di spesa, le persone possano ottenere dei vantaggi.

Infine, non dimenticate di aggiungere opzioni come la wishlist o le newsletter: due alternative che ad oggi vengono garantite da tutti gli shop online per offrire al cliente un’ottima esperienza d’acquisto.

Le wishlist permettono di creare un reparto “preferiti” personale all’interno del sito web; mentre le newsletter consentono di effettuare un’iscrizione alla piattaforma di e-commerce, così da ricevere info e notizie speciali.

E-commerce e digital marketing: alcuni esempi di successo

Lavorare in questa branchia del commercio non è sicuramente semplice. Soprattutto per chi parte da zero, potrebbe essere difficile agli inizi prendere il via nella direzione corretta.

Ecco perché uno dei primissimi step da fare è quello di dare uno sguardo alla concorrenza, così da capire quali sono le mosse migliori da compiere e quali invece quelle da evitare.

In questo caso i migliori esempi da prendere in considerazione sono sicuramente i colossi economici più famosi, tra cui ad esempio Amazon, eBay, AliExpress, Ibs.

Amazon, ad esempio, rappresenta il caso di successo più conosciuto in assoluto.

Partendo da una semplice libreria online, Jeff Bezos è riuscito a costruire un vero e proprio impero basato sulla fiducia del cliente, sul catalogo ricco di milioni di prodotti, sugli ottimi metodi di spedizione e alternative di pagamento.

Seguendo le orme di giganti come Amazon non si può sicuramente sbagliare: date un occhio all’impostazione del sito, alle sezioni offerte e ai servizi innovativi che si aggiornano di anno in anno.