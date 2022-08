Molti imprenditori si chiedono come poter utilizzare strategie di marketing emozionale per aumentare i profitti aziendali: ecco spiegati alcuni trucchi

Esistono talmente tante sfaccettature del marketing che non basterebbe un’enciclopedia per studiarle tutte.

In questo articolo vediamo cosa significa fare marketing emozionale per impressionare il nostro pubblico di riferimento.

Marketing emozionale: definizione e significato

Tra le tante strategie di marketing efficaci per posizionare un brand, troviamo il marketing emozionale: vediamo subito di cosa si tratta.

Il marketing emozionale, come dice la parola stessa, si serve delle emozioni che suscita il messaggio per sedurre, persuadere e colpire in maniera incisiva il ricevente. Le emozioni possono essere sia positive, come per esempio gioia, felicità, adrenalina, amore, meraviglia, sia negative, come rabbia, paura, disgusto, e molte altre.

Se l’obiettivo di una campagna di marketing è quello di vendere una bevanda energetica, probabilmente è il caso di utilizzare l’aspetto persuasivo positivo di adrenalina che emana quel prodotto o quel brand. Se invece dobbiamo incentivare l’utilizzo del casco come dispositivo di sicurezza all’interno di una pubblicità progresso, è più opportuno focalizzarsi su sentimenti ed emozioni di paura o disgusto.

Siamo tutti costantemente alla ricerca di emozioni, di essere desiderati, di avere successo, di essere liberi e quando il marketing sfrutta ottimamente queste leve, veicola comunicazioni persuasive vincenti.

Quando si struttura una comunicazione che lascia un ricordo impattante nella mente del consumatore, il ricevente ricorda quel brand. Inoltre, le decisioni di acquisto dei consumatori spesso avvengono nel giro di qualche secondo; non a caso vengono chiamati acquisti impulsivi.

Le nostre emozioni sono impulsive e solo con il nostro lato razionale siamo in grado di placarle e tenerle a bada. Il marketing emozionale viene quindi utilizzato in qualsiasi circostanza, con i classici mezzi di comunicazione come stampa, tv e radio, che sollecitano prevalentemente tramite vista e udito, ma anche con innovative strategie di guerrilla marketing, che sfrutta un budget ridotto per colpire il target con azioni di successo nelle strade e nelle piazze più frequentate, utilizzando anche gli altri sensi.

Il marketing emozionale è davvero vincente?

Ogni comunicazione, spot, messaggio o brand che viene ricordato per sempre fa sicuramente leva sulle emozioni suscitate. Per questo si può dire con assoluta certezza che il marketing emozionale è una strategia vincente.

Ma qual è la più famosa arte che utilizza le emozioni? Sicuramente lo storytelling. Lo storytelling, tradotto come “l’arte di raccontare storie” fa uso di emozioni che tengono vivo il racconto, perché tramite questa strategia le persone si immedesimano nei personaggi presenti. Lo storytelling può essere utilizzato per raccontare qualsiasi prodotto, brand o azienda.

Un esempio di marketing emozionale che tutti ricordano e uno degli spot pubblicitari più famosi ed emozionanti di sempre, è sicuramente lo spot dedicato alle mamme, ed intitolato “Il lavoro più duro e difficile del mondo”. Uno spot che parla da solo: mostra, infatti, tutte le attività quotidiane che una mamma svolge nel corso di una giornata e che danno di diritto il primo posto nella classifica dei lavori più importanti al mondo.

Il marketing emozionale consente a chi lo sperimenta di vivere un’esperienza importante: più è intensa, più si consoliderà nella mente del ricevente, con risultati di successo.

Un altro trucco per emozionare e convincere è quello di accostare dei valori ad un brand, un’azienda o un singolo professionista. In questo modo chi viene a contatto con l’emittente della comunicazione si può rispecchiare e può condividere i valori comunicati, con un possibile aumento della fidelizzazione, quindi delle vendite.