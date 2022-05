Hai intenzione di vendere su tutti i canali social media? Se rientri tra queste categorie, potresti farlo dove non c'è concorrenza. Il marketing su Onlyfans è per pochi settori, i quali, possono avere un grande successo. Rientri tra queste categorie? Scopri come vendere dove non c'è concorrenza.

L’applicazione destinata a contenuti di intrattenimento popolare è diventata anche vantaggiosa per settori di nicchia che vogliono aggregarla alle strategie di marketing. Consente la creazione di foto, video e di contenuti vari. Per adulti, è vero, il portale è adatto anche ad altri campi. Per quali settori è più redditizio? Oggi riprendiamo un argomento importante, il marketing su Onlyfans.

Chi può fare marketing Onlyfans? Oggi parliamo di chi può farlo e di tutti i settori a cui conviene. Basata su contenuti sbloccabili con un abbonamento o comunque a pagamento, è molto di più: oggi viene utilizzata anche in alcune categorie di nicchia.

In tanti pensano che non si possano condividere contenuti che non siano per adulti. Il materiale inserito su quest’app può essere pubblicato da tutti. Sebbene ci siano settori a cui non conviene, tuttavia, esistono alcune aree di mercato a cui può essere utile.

Ti starai chiedendo sicuramente “davvero è possibile vendere prodotti o servizi su Onlyfans?. Il marketing su questa piattaforma sta avanzando sempre di più. Lo dimostrano vari settori: il principale è quello del fitness. Scopri tutto!

Durante la lettura di questa guida, verrai a conoscenza di cos’è Onlyfans, come un brand può vendere con Onlyfans, cosa significa fare marketing su Onlyfans, come funziona, come usarlo, per chi è e quali sono i settori più redditizi. Buona continuazione di lettura!

Onlyfans cos’è

Il servizio Onlyfans, lanciato nel 2016, di proprietà della Fenix International Limited, conta oltre ottantacinque milioni di utenti registrati: un milione di questi sono creator professionisti. Due anni fa sono stati generati tantissimi dollari in vendite: ben 2 miliardi.

Si tratta di un social network a tutti gli effetti come Facebook e Instagram. Gli utenti iscritti possono sottoscrivere un abbonamento per seguire i contenuti che gli interessano.

Questo social media ospita un sacco di influencer e celebrities, dai musicisti, agli chef, fino agli esperti di palestra e sport. Diventato famoso per contenuti espliciti, oggi è popolare quanto Tik Tok.

La definizione di Wikipedia è:

OnlyFans è un sito web che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento con sede a Londra, Regno Unito. I creatori di contenuti possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i fan, appunto. OnlyFans è popolare nel settore dell'intrattenimento per adulti, ma ospita anche contenuti di altri generi come esperti di fitness e altri tipi di creatori che pubblicano regolarmente online. Consente ai creatori di contenuti di ricevere finanziamenti direttamente dai loro fan su base mensile

Come un brand può vendere con Onlyfans?

Tra le piattaforme interne più in rapida crescita del momento troviamo Onlyfans con 500.000 utenti al giorno. La maggior parte di questi fanno parte della generazione zeta: un vantaggio. Per non parlare del fatto che i brand testano i loro contenuti su questo portale.

È un mercato non sfruttano e dominato dalla concorrenza. Non c’è barriera d’ingresso, rispetto agli altri canali online. Si tratta di un pubblico coinvolto e le pubblicità potrebbero funzionare in base al settore di riferimento.

Infatti, solo alcuni sono veramente redditizi e possono aggiungerlo nella strategia di marketing digitale. In altre parole, un brand può vendere con Onlyfans, inserendo quest’ultimo in una fase del funnel di vendita.

Marketing Onlyfans: cosa significa

Fare marketing su Onlyfans significa poter usufruire del servizio di abbonamento da parte degli utenti legato ai contenuti postati oppure beneficiare del profilo creator. In quest’ultimo caso si tratta di guadagnare attraverso i fan iscritti.

Per cui, non solo si può avere il vantaggio di guadagnare in entrambi i casi, con utenti interessati ai tuoi contenuti, è possibile anche avere una vetrina di prodotti o servizi che vengono effettivamente consultati da persone veramente interessate.

Il marketing Onlyfans è prettamente di nicchia ma sicuramente funzionale perché solo gli utenti interessati vengono a consultare il profilo veramente e di conseguenza avvengono le conversioni di vendita. Un pubblico esclusivo disposto a pagare.

Potresti decidere di usarlo solo come canale di comunicazione e di vendita e di non fare pagare gli utenti. Ilgiorno.it conferma che la piattaforma ospita anche profili non legati all’intrattenimento, ossia, ci sono contenuti generici, a partire dal settore del fitness.

Onlyfans marketing vuol dire rivolgersi ad un pubblico superiore agli adolescenti. Ecco perché è utile collegare il canale se hai un target del genere. Come fare marketing su Onlyfans? Con un funnel si può!

Onlyfans per il marketing: come funziona?

Per far conoscere il proprio Onlyfans con il marketing si dovranno capire vari aspetti del funzionamento. Sapevi che il prezzo dell’abbonamento li decidi tu? Per fare marketing con Onlyfans è bene promuovere il link del profilo su altri social media e sui canali disponibili online.

Dopo aver pubblicizzato i contenuti potrai parlare con i fan per creare un rapporto basato sulla fiducia. Funziona in maniera semplicissima poiché è una piattaforma molto intuitiva e con un’interfaccia semplice.

I contenuti postati su questa piattaforma devono essere veramente redditizi, come nel caso di quelli aziendali. Conoscere il pubblico è fondamentale per fare marketing su Onlyfans. Un’altra cosa primaria è capire i bisogni delle persone. Come fare?

Il portale e strumento potentissimo di cui parliamo, ha messo a disposizione strumenti efficaci per questo, come, i sondaggi. Scambiare messaggi con la community è essenziale per fare marketing con Onlyfans.

Oltre che collaborare con altri creator e commentare i profili interessanti. Vuoi far crescere il tuo business con Onlyfans? Alcuni settori sono redditizi e il canale è ben collegabile al funnel marketing.

Come fare marketing con Onlyfans

Per fare marketing su Onlyfans e usare questo canale per vendere bisognerà collegarlo ad una strategia funnel di vendita. Focalizzarsi sui contenuti di valore aiuta sicuramente, come anche, sponsorizzare il profilo su altri social media.

Alcuni suggerimenti per usare Onlyfans per il marketing sono i seguenti: interagire con i fan e conoscerli con sondaggi, pianificare i contenuti e impostare la tariffa pertinente. Un altro modo è usare i messaggi Pay Per View.

Ilrestodelcarlino.it ne ha parlato:

Ad usare OnlyFans sono principalmente dilettanti, modelli (e modelle) pornografici professionisti, ma viene sfruttato anche da chef, appassionati di fitness e artisti di vario tipo per vendere contenuti multimediali. L'accesso al sito è gratuito, ossia ci si può iscrivere ed entrare gratis, ma per vedere i post è necessario pagare l'utente che li ha pubblicati.

Si tratta di un canale social molto simile agli altri, per questo potresti unirlo a Twitter o Reddit, ad esempio e promuovere il profilo. Per di più, è sufficiente implementare un collegamento su forum e vari siti per poter ottenere maggiori visualizzazioni.

Comune? È pur sempre un social network. Inoltre, puoi creare pacchetti di offerte personalizzate che piace molto agli utenti. Collaborare con altri content creator ti darà una marcia in più. Inizialmente, perché non lasciare l’account gratuito? Questo dipende dalla notorietà del brand.

Blog.onlyfans.com suggerisce:

Quando promuovi il tuo account OnlyFans, i social media non sono l'unica opzione. Molti creatori hanno avuto successo promuovendo i propri account su forum o siti di discussione come Reddit. Questo può anche funzionare meglio delle piattaforme di social media più generali, perché i forum tendono a essere classificati in base agli interessi, consentendoti di trovare la nicchia esatta che si adatta ai tuoi contenuti. Potresti essere in grado di trovare alcuni fan molto interessati e dedicati in questo modo , al contrario delle piattaforme di social media in cui il numero di spettatori tende ad essere ampio ma ampio.

L’intenzione è avere un profilo vetrina? È un’ottima mossa di marketing. Perfino il blog di Onlyfans fornisce consigli per far crescere l’account. Come? Attraverso linee guide offre supporto sulle promozioni dei siti web, newsletter e social media, su sconti e offerte e tanto altro.

Onlyfans marketing: per chi è

Chi mette in pratica tattiche di vendita sul portale è sicuramente avvantaggiato. I settori più redditizi partono dal fitness, percorrendo i giochi, la cucina, i viaggi, fino al settore della moda. Gli account creator Onlyfans sono per tutti.

Chi ha intenzione di guadagnare con mance, tips, extra, punti, abbonamenti e contenuti Pay per Views può iscriversi su Onlyfans. Il canale digitale può essere utilizzato come vetrina per prodotti e servizi o per postare contenuti di content marketing selezionato.

Ecco un consiglio basato sulle varie caratteristiche di persone differenti, scritto da seobounty.com in una guida su come fare marketing su Onlyfans:

Non posso sottolineare abbastanza che il tuo ambiente deve essere favorevole al tuo successo quando si tratta di affrontare compiti seri come il marketing. Se sei il tipo di persona che può gestire cento cose contemporaneamente, allora benissimo, fai tutto questo nello stesso momento in cui ti destreggi con altre cose. Ma se sei una persona che ha bisogno di calma e tranquillità per portare a termine le attività, assicurati di trovare un punto in cui potrai concentrarti completamente sul tuo marketing.

Chi può fare marketing su Onlyfans? Ecco i settori!

In tanti altri campi si è sviluppato Onlyfans e il marketing sta approdando in molteplici settori. Quelli più popolari e presenti sulla piattaforma per scopi di marketing sono:

coaching

fitness

viaggi

tutorial

fai da te

moda

gaming

ricette

modelissmo

influencer e creator

Il settore della bellezza sta emergendo sul portale. Un’area di contenuti di successo, soprattutto negli ultimi anni, sta diventando sempre più popolare. Facciamo l’esempio del mondo dei bodybuilder: un campo che sta avendo il suo gran successo sul canale. La tua azienda fa parte di una di queste categorie?