Molte persone realizzano i loro sogni per avere lo stile di vita che desiderano, ma spesso attraversano molti tentativi ed errori. A volte ci riescono, a volte falliscono. Ma nonostante tutto, una cosa rimane la stessa: devi continuare a provare e imparare. Il marketing di affiliazione è uno dei modi in cui puoi fare soldi mentre lo fai. È un ottimo modo per testare le acque perché devi solo investire su te stesso, a differenza di avviare un'attività in proprio.

E con il settore del marketing di affiliazione previsto per un valore di oltre $ 12 miliardi, ce ne sono più che sufficienti opportunità che ti aspettano online.

Tuttavia, può essere ancora difficile trovare il programma giusto. Esistono diversi programmi di marketing di affiliazione a cui aderire, ma non tutti potrebbero essere adatti a te. Può anche essere difficile scegliere tra le centinaia di programmi disponibili.

Ecco perché abbiamo fatto tutto il duro lavoro per te. Questo articolo rivelerà i migliori programmi di marketing di affiliazione del 2022, così potrai vivere la tua vita migliore nel 2022.

Per prima cosa, torniamo alle origini.

Che cos'è un programma di marketing di affiliazione?

Un programma di marketing di affiliazione è un metodo di marketing in cui i commercianti pagano commissioni di affiliazione per invitare i clienti ad acquistare i loro prodotti.

L'affiliato di marketing (tu) promuoverà l'azienda o i prodotti o servizi del commerciante in cambio di una commissione sulle vendite generate. Puoi guadagnare una commissione per referral o per vendita effettuata tramite il tuo link di affiliazione.

I Link di affiliazione tracciano il traffico dal tuo sito web al sito web dell'inserzionista tramite URL esclusivi. Ci sono URL personalizzati assegnati a ciascun affiliato di marketing, contenenti identificatori specifici come numeri e lettere casuali, il tuo nome utente o altri mezzi di identificazione.

Il programma di affiliazione riceve un record ogni volta che un visitatore del sito web fa clic su uno dei tuoi link di affiliazione per monitorare parametri quali clic, vendite e commissioni. Se il visitatore effettua un acquisto, riceverai una commissione, ma ​​potresti anche ricevere una commissione per la generazione di lead.

I programmi di affiliazione tengono traccia delle attività anche utilizzando i cookie insieme all'ID personalizzato nell'URL.

Un piccolo file cookie viene salvato sul computer del lettore quando fa clic sui tuoi link di affiliazione. Se un prodotto viene acquistato entro una finestra di durata del cookie (in genere 30-90 giorni), il cookie registra le azioni dell'utente e accredita la vendita sul tuo account affiliato.

Programmi di affiliazione e reti di affiliazione

I programmi di affiliazione sono una piattaforma interna flessibile che crei tu stesso, in cui gli editori possono promuovere i tuoi prodotti e servizi. Al contrario, reti di affiliazione forniscono mercati online che collegano i marketer affiliati e i commercianti (proprietari di prodotti).

Sebbene sia i programmi di affiliazione che le reti siano strutturati sulle stesse strategie di marketing, la scelta di un programma di marketing di affiliazione non ti farà preoccupare dello sviluppo del prodotto, dei sistemi di pagamento o delle scorte poiché il proprietario del prodotto gestisce tutte queste attività.

Quali sono i migliori programmi di marketing di affiliazione nel 2022?

Classifichiamo le nostre scelte migliori per il miglior programma di marketing di affiliazione nel 2022 in base al settore per aiutarti a prendere una decisione più facilmente. Esistono centinaia di programmi di marketing di affiliazione, ma questi sono i nostri più votati.

Per principianti

Affiliato CJ è presumibilmente il secondo programma di affiliazione più antico utilizzato da diversi grandi marchi per promuovere prodotti e servizi. Come principiante, l'affiliato CJ può essere il punto di partenza della tua carriera nel marketing di affiliazione in quanto presenta un semplice ambiente di registrazione e un processo di approvazione.

Attaccando diverse nicchie come viaggi, tecnologia, viaggi e molto altro, assicurarti l'opportunità di collaborare con il marchio giusto diventa molto più semplice poiché hai un elenco di opzioni da esplorare.

Poiché CJ Affiliate è una rete di affiliazione, la commissione di pagamento dipende dall'offerta promozionale scelta.

Amazon Associate è probabilmente il programma di affiliazione più popolare, affidabile e ampiamente utilizzato a livello globale. Il programma di affiliazione Amazon è un mercato facile da usare (puoi registrarti e iniziare immediatamente), il che lo rende un'eccellente piattaforma per i principianti del marketing di affiliazione per iniziare la loro carriera.

Amazon associate offre diversi prodotti come decorazioni per la casa, cibo e accessori che puoi presentare senza possedere un sito Web o una precedente esperienza di marketing di affiliazione. La commissione di pagamento sugli associati Amazon varia dall'1% al 20% a seconda del prodotto che promuovi.

Il programma di affiliazione Etsy promuove i prodotti artigianali dei commercianti come artigianato e vintage. Sebbene Etsy abbia meno marchi arruolati, è comunque un'eccellente piattaforma di affiliazione per le persone che hanno appena iniziato a fare marketing di affiliazione poiché non ci sono restrizioni all'ingresso.

Significa che puoi iscriverti ovunque a livello globale e continuare a ricevere il pagamento anche se non effettuano acquisti nel tuo paese. La commissione di pagamento su Etsy è di circa il 4% a seconda del prodotto che promuovi.

Programmi di affiliazione di hosting Web

Bluehost, una popolare piattaforma di web hosting che supporta oltre 2 milioni di siti Web in tutto il mondo, offre anche un eccezionale programma di affiliazione per gli imprenditori che intendono monetizzare i propri siti Web. I programmi di affiliazione Bluehost hanno barriere di accesso flessibili e sono liberi di aderire.

Gli affiliati hanno accesso a varie risorse creative e se scegli di promuovere una qualsiasi delle risorse creative tramite banner o link personalizzati sul tuo blog, potresti guadagnare un'ottima commissione che va da $ 65 a $ 130 .

La cosa migliore è che Bluehost fornisce un processo di tracciamento affidabile per assicurarti di ottenere valore per ogni lead che generi per loro.

WordPress, un gigantesco provider di hosting, è presumibilmente il servizio di web hosting più affidabile e veloce a livello globale. WP Engine è specializzato nella vendita di piani di hosting veloce ad aziende e blogger affermati che necessitano di un servizio di hosting affidabile.

WP Engine offre diversi strumenti e opzioni flessibili, come una commissione di $ 200 per vendita o una commissione di $ 35% per un tema StudioPress.

Hostgator è un'altra società di hosting che fornisce servizi di web hosting e crea strumenti per oltre 8 milioni di siti web sul suo server. Questa piattaforma offre un supporto incredibile per le startup di e-commerce con i suoi pacchetti di abbonamento flessibili.

Il programma di affiliazione di Hostgator è uno dei migliori affiliati, con uno schema di pagamento di alto livello. Puoi guadagnare fino a $ 65 se realizzi fino a 5 vendite al mese e questo aumenta esponenzialmente fino a $ 125 se realizzi fino a 21 vendite al mese.

Puoi incorporare un link di tracciamento o un codice coupon personalizzato sul tuo sito ed essere pagato in base alle opzioni di pagamento di Hostgator, che vengono valutate in base al modello di commissione basato sul rendimento o ibrido.

Programmi di affiliazione di siti web

Shopify è uno dei principali negozi di eCommerce utilizzato da oltre 1 milione di aziende in tutto il mondo. Il programma di affiliazione di Shopify è gratuito e non prevede costi mensili nascosti. Shopify paga agli affiliati $ 200 commissioni su ogni vendita riuscita.

Shopify inoltre crea un ambiente flessibile e interattivo per il supporto dei partner tramite chiamate, e-mail, chat dal vivo o il tuo gestore di affiliazione dedicato. I partner hanno anche accesso a strumenti per migliorare la tua attività a un prezzo scontato.

Wix è un importante costruttore di siti Web, che ospita oltre 160 milioni di siti Web in tutto il mondo e fornisce diversi modelli personalizzati per la creazione di negozi e blog eCommerce. Puoi monitorare facilmente le vendite e le promozioni sulla dashboard di Wix. In qualità di affiliato, puoi guadagnare una commissione fino a $ 100 per vendita e scontare fantastici prodotti.

Tra i numerosi siti Web, Site123 è un altro popolare che ti consente di creare siti Web ottimizzati per i dispositivi mobili con molti modelli. Gli affiliati possono guadagnare fino a $ 182 al mese, ma puoi prelevare i tuoi fondi solo dopo aver guadagnato $ 300 in commissioni.

Programmi di affiliazione di crittografia

Nello spazio Crypto, Binance offre uno dei marketing di affiliazione unico programmi. In termini di volume delle attività di trading giornaliere, Binance è la più grande rete di scambio di criptovalute.

In qualità di partner affiliato, guadagni fino al 50% in commissioni sulle operazioni idonee effettuate tramite il tuo link di affiliazione.

Inoltre, puoi ottenere una commissione aggiuntiva del 30% sulle operazioni di futures e sul pool di Binance. È più facile promuovere le criptovalute se prima le conosci, quindi potresti anche volerlo fare qualche ricerca prima di iscriverti.

Trezor è un portafoglio digitale che ti consente di impostare e gestire i tuoi fondi crittografici. In qualità di affiliato di marketing, puoi guadagnare una commissione del 12%-15%, IVA esclusa, per ogni vendita effettuata su questa piattaforma. Puoi anche guadagnare un reddito extra promuovendo prodotti fisici venduti da Trezor.

Coinbase è una piattaforma di criptovaluta digitale che offre a privati ​​e aziende la flessibilità di fare trading e investire in criptovalute.

Coinbase fornisce una commissione fino al 50% per i primi tre mesi su ogni vendita effettuata. Puoi sempre utilizzare gli strumenti di gestione degli affiliati di Coinbase per monitorare i tuoi sforzi.

Programmi di affiliazione di email marketing

Constant contact è una fantastica piattaforma di email marketing che offre modelli unici con cui condividere la tua newsletter condivisa i tuoi iscritti.

Puoi guadagnare una commissione fino a $ 5 per ogni cliente che si iscrive alla prova di 60 giorni utilizzando i tuoi link di affiliazione. Questa commissione aumenta a $ 105 se il cliente segnalato passa a un pacchetto premium.

Aweber è un'altra piattaforma di email marketing con un modello di email unico e caratteristiche di design. È uno dei migliori strumenti di marketing per le piccole e grandi imprese. Con Aweber, puoi guadagnare una commissione ricorrente del 30% su ogni abbonato segnalato che rinnova regolarmente i propri pacchetti.

ConvertKit è una piattaforma di email marketing rivolta alle piccole imprese e ai podcaster. Questo strumento è efficace nel convertire i lead e migliorare le vendite. Avendo una delle commissioni più alte, puoi guadagnare una commissione ricorrente fino al 30% dei ricavi di vendita.

Programmi di affiliazione SaaS

System.io. Offre uno dei migliori programmi di affiliazione con una durata eccezionale del 40% commissione su ogni vendita riuscita.

Tribe è una piattaforma cloud che offre commissioni agli affiliati di marketing che vanno dal 15% al ​​25% delle vendite a seconda del prodotto che promuovi. Tribe i programmi di affiliazione non sono l'ideale per i principianti, poiché forniscono un ambiente adatto solo a esperti esperti di marketing.

Hubspot è una piattaforma di servizi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) personalizzabile che offre commissioni agli affiliati per i servizi promossi.

Hubspot il processo di approvazione può richiedere fino a tre giorni o più. È anche una piattaforma meno flessibile se stai appena iniziando la tua carriera nel marketing di affiliazione. Puoi guadagnare fino a una commissione di pagamento ricorrente del 15% per un anno o una percentuale del 100% per il primo mese.

Programmi di affiliazione di viaggio

Travelpayout è il miglior programma di affiliazione di viaggio che ti offre fino al 25% di incentivi su ogni viaggio- ordine correlato tramite i tuoi link di affiliazione.

Booking.com offre servizi di viaggio e vacanze come la prenotazione di hotel, taxi e molto altro. Puoi guadagnare dal 25% al ​​40% di commissione per prenotazione.

Tripadvisor è senza dubbio uno dei più grandi siti di viaggi al mondo e fornisce commissioni fino al 50% agli affiliati; tuttavia, hai una finestra di riferimento di 14 giorni prima della scadenza dei tuoi cookie.

Programmi di affiliazione educativi

Coursera offre corsi convenienti e rilevanti per il lavoro a oltre 82 milioni di studenti e persone in cerca di carriera in tutto il mondo. Con Coursera puoi ricevere un'istruzione di qualità da qualsiasi università del mondo. Puoi guadagnare una commissione tra il 10% e il 45% su un massimo di 4000 corsi acquistati tramite il tuo link di affiliazione.

Con milioni di studenti attivi e 50.000 istruttori, Udemy è uno degli strumenti di apprendimento online più utilizzati piattaforme in tutto il mondo. Puoi guadagnare denaro extra quando un cliente acquista tramite il tuo link di affiliazione se possiedi un blog educativo. Udemy offre una commissione fino al 15% delle vendite.

Babbel è un'app online che consente l'accesso a diverse persone interessate nell'apprendimento di una nuova lingua. Babble offre agli affiliati un'enorme commissione di $ 32 per vendita.

Quali sono i fattori da considerare quando si sceglie un programma di marketing di affiliazione?

Prima di impegnarti in un programma, devi considerare molti fattori; di conseguenza, potresti trovarti in un dilemma, pensando se stai affrontando l'intero processo nel modo giusto. I seguenti fattori dovrebbero essere presi in considerazione quando si sceglie un programma di affiliazione.

Tasso di commissione

I programmi di affiliazione che offrono commissioni elevate sono probabilmente i più importanti da considerare quando ne scegli uno, soprattutto se il denaro è uno dei tanti motivi per cui vuoi diventare un affiliato di marketing.

Reputazione di mercato

Devi verificare la reputazione di un prodotto sul mercato prima di impegnarti. Non vuoi finire per promuovere un prodotto che rovinerà la tua reputazione.

Metodo di pagamento

Potrebbe essere necessario valutare l'opzione di pagamento prima di impegnarti a promuovere un prodotto o servizio. Alcuni programmi di affiliazione richiedono un pagamento settimanale, mentre altri possono optare per un pagamento mensile.

Devi considerare anche le restrizioni di pagamento. Ad esempio, alcune opzioni di pagamento sono disponibili solo per località e regioni specifiche. Quindi potresti voler verificare se ci sono restrizioni sulle opzioni di pagamento internazionali come PayPal, Payoneer nella tua zona prima di iscriverti a un programma di affiliazione.

Requisiti di vendita

È essenziale sapere quali quote minime o obiettivi di vendita si deve incontrarsi prima di guadagnare commissioni di affiliazione. In tal caso, assicurati di poter soddisfare i loro requisiti prima di registrarti.

Termini e condizioni

Esiste un'ampia varietà di programmi di affiliazione con termini e condizioni variabili. Per prevenire future interruzioni di accordi, è fondamentale leggere attentamente i termini e le condizioni di ciascun programma di affiliazione prima di iscriversi.

Conclusione

Il successo o meno nel marketing di affiliazione dipende in modo significativo dalla tua creatività e dai tuoi sforzi. Tuttavia, devi capire che i clienti potrebbero impiegare del tempo per fidarsi e rispondere a nuovi prodotti e servizi.

Sebbene i programmi di marketing di affiliazione offrano numerosi vantaggi, i visitatori del sito Web faranno clic per allontanarsi da un sito complesso. Pertanto, è meglio assicurarsi di scegliere un programma di affiliazione attraente e facile da navigare.