Quali sono le migliori app per fare bei reel su Instagram e Tik Tok? Professionali, gratuite e di alta qualità, si tratta delle più diffuse, famose e popolari per avere funzionalità che si adattano ai social media. Un esempio? I trend, le transizioni, gli effetti, i ganci, i testi, la musica. Scoprile tutte!

Oggi sono i formati interattivi e più in voga del momento a fare la differenza sui social media. Il pubblico online viene spinto a guardare video e ad ascoltare, ed è sempre meno propenso a leggere. Percepisce come interessanti messaggi comunicativi più brevi poiché è sempre più distratto.

Ecco perché i reel sono preferiti dagli utenti iscritti sui social network. Vuoi scoprire come fare reel al top per Instagram e Facebook con le app? Ecco per te le 5 migliori, che tra l’altro, sono tutte gratuite! Importante ricordare che realizzare video stimolanti è sempre più indispensabile. Scopri anche tu le 5 migliori app per fare reel su Instagram e Tik Tok!

Le seguenti app descritte ti forniranno il modo giusto per fare i reel su Instagram e Tik Tok tramite le migliori app, che si differenziano tra varie caratteristiche e funzionalità. Ogni app ha elementi imprescindibili, come ad esempio, i trend, le transizioni, i sottotitoli e via dicendo.

Ecco cosa leggerai: come fare reel di alta qualità con Capcut, come creare bei Reel grazie all’ app InShot, come fare nel 2022 e competere con l’app Efekt di Picsart. Esamineremo Clips, una delle migliori app per reel sia su Instagram che su Tik Tok, per finire con Zoomerang, ideale per i Trend! Scopri le 5 migliori app per reel su Instagram e Tik Tok!

Come fare reel di alta qualità? Usa l’app Capcut: una delle migliori!

Per fare reel di alta qualità è sufficiente utilizzare applicazioni di alto livello e professionali. Una di queste è Capcut.

È una delle migliori applicazioni per fare reel scaricabili sia su Android che su IPhone. Essenzialmente, capcut è prettamente per funzioni di editing.

Per cui, è una app per editare i video: una delle migliori. Non è importante crearlo all’interno dell’applicazione il video poiché con questa piattaforma potrai editare qualsiasi effetto, modificare parti di video, eliminarli, gestire i tempi, la luminosità. Come fare reel di alta qualità?

Aranzulla.it spiega una parte di come editare video da Capcut:

CapCut mette a disposizione davvero una grande quantità di funzioni di editing, tutte molto intuitive: per scoprire come montare un video ti basterà premere il pulsante Modifica (il primo, in corrispondenza del simbolo delle forbici) situato in fondo a sinistra e vedrai che il menu principale verrà sostituito con nuovi strumenti.

Usando l’app Capcut, che tra l’altro è una delle migliori, potrai usufruire di tantissimi elementi per transizioni ed effetti. Aggiungere testo, tagliare, cambiare lo sfondo e non solo: ha tutte le funzioni di un app professionale di editing video.

Si possono fare reel di alta qualità? Una delle parti più importanti dei video sono le introduzioni, i cosiddetti ganci. Quindi, utilizzare una app come capcut per editare tale parte sarebbe un modo per riuscire a catturare l’attenzione del pubblico.

Come creare bei Reel con InShot: è una delle migliori applicazioni per Instagram e Tik Tok!

Un reel, che sia per scopo di intrattenimento o per dare una informazione, per vendere e quant’altro, dovrà avere dei fattori importanti per dominare l’intero social media e diventare virale. In alcuni casi, anche come editi o come crei il reel è fondamentale.

Inshot, è una app tra le migliori in termini di reel a tutti gli effetti. Ideale per editare video verticali per Instagram e Tik Tok, è molto utile per creare bei reel d’effetto.

Questo perché l’applicazione fornisce gli strumenti giusti per i reel. In questa piattaforma potrai editare, modificare e migliorare qualsiasi reel per Instagram e Tik Tok.

Anche marketingperpmi.it, in passato ha parlato dell’importanza di tale app per i video sui social:

Le piattaforme di social media hanno diversi posizionamenti per i nostri video: su Facebook stanno diventando molto popolari i video quadrati (1080×1080 px), su Instagram il formato da utilizzare sono video in 4:5, mentre su Youtube vince ancora il formato orizzontale in 9:16. Tutto questo si traduce nella difficoltà di dare massima diffusione al video nelle varie piattaforme o in costi esorbitanti per girare un video adatto ad ogni formato. L’app InShot ci permette di editare anche questo aspetto, riadattando il video alle giuste proporzioni per ogni posizionamento sui social media.

Sai già come creare bei reel ma vuoi sapere qual è la migliore app per tale finalità che fa per te? Inshot è universale, facile da capire, intuibile e con un’interfaccia super semplice. È molto famosa per essere usata principalmente per fare stories e reel d’effetto.

Con l’app per reel puoi: aggiungere indicatori di beat, tanti effetti, tra cui quello di divisione, gestire il preset della curva di velocità, supporto dal vivo, ecc. Editare reel è facilissimo: aggiungi la musica, gli effetti, gli adesivi, i filtri, i pretagliati, le divisioni, controlla il volume, sostituisci scene, duplica e ritaglia, ruota, inverti, ecc.

Come fare Reel nel 2022? Efekt di Picsart: tra le migliori app per Instagram e Tik Tok

Efekt è una app di video maker direttamente fornito da Picsart. Si presenta come un’applicazione innovativa per fare reel su Instagram e Tik Tok nel 2022. Come usarla e come fare reel su questa app?

È sicuramente tra le migliori più utilizzate e diffuse grazie alle funzionalità, estensioni ed elementi che la differiscono con le altre app di editing. Come fare reel nel 2022? Utilizzando Efekt di Picsart usufruirai di una delle migliori applicazioni per fare reel su Instagram e Tik Tok.

Si tratta di un’innovazione che permette di realizzare video unici con bellissimi effetti sonori. I quali, possono essere reattivi e di movimento passando per varie forme. Avvincente come piattaforma e sicuramente è possibile farsi notare per gli effetti che si possono integrare.

Cosa ne pensano gli altri blog? Thedeadpixelssociety.com ha detto:

D'efekt trasforma i video degli utenti in opere d'arte attraverso reattività audio, rilevamento di oggetti e oggetti interattivi di prim'ordine. Con un solo tocco, gli utenti possono applicare effetti di movimento a una singola persona, più persone o un oggetto, nonché apportare modifiche rigorosamente allo sfondo del video. Questa aggiunta multimediale si basa sulla recente integrazione di PicsArt con la musica generativa AI, che producono colonne sonore audio uniche corrispondenti ai video degli utenti in base al genere, all'umore e altro, ha affermato la società.

Le transizioni saranno super e attirerai subito l’attenzione degli utenti nei tuoi reel su Instagram o su Tik Tok. Utile anche per editare ed aggiungere effetti di qualsiasi tipo. I preferiti sono quelli di movimento ma soprattutto quelli interattivi. Con questa app puoi creare facili e divertenti reel per i principali social media che offrono questo formato video.

Quale migliore app usare per i reels su Instagram e Tik Tok? Clips

Una delle migliori app per fare reels è sicuramente Clips. Ideale per Instagram e Tik Tok, è principalmente usata per memoji. Si classifica tra le migliori non solo per la sua popolarità ma per i suoi aspetti sempre aggiornati. App di alta qualità, direi!

Clips è un’applicazione per reels direttamente sviluppata dalla Apple. Puoi fare video divertenti da condividere oppure reels professionali. Come? In pochissimi click puoi aggiungere effetti, filtri, musica, testi animati, emoji, adesivi e altro.

Realizzare video velocemente è assicurato. Per non parlare degli effetti forniti nella telecamera durante la registrazione del reels. Tanti ne parlano bene, come ad esempio redditview.com dove dice:

L'app elimina i tradizionali strumenti di editing video, come timeline e tracce. Devi solo girare video e foto dal vivo o aggiungerli dalla tua libreria di foto, aggiungere facoltativamente alcuni filtri artistici, fumetti, forme, emoji o persino poster a schermo intero con sfondi animati, creare testo personalizzabile e lasciare che Clips faccia la sua magia.

Aggiungi sottotitoli, testi e poster e ancor di più: adesivi, emoji, stickers, gif, musica. Solo? No! Potresti anche condividere direttamente da lì! Inoltre, potrai importare video in modalità cinematografica: reel da togliere il fiato!

Reel instagram e Tik tok: Tra le migliori applicazioni, ecco Zoomerang per i trend!

Zoomerang, è un’applicazione per fare reel, ideale sia per la piattaforma Instagram che per il portale di Tik Tok. Ma ti dirò di più: è il migliore per riprodurre i trend del momento. Si tratta di una app di video e music editor creativo che ti consente di creare i video con i migliori trend. Non solo: puoi anche riprodurre ed editare.

Tra le migliori applicazioni, non c’è subbio che questa app è indispensabile per fare reel e introdurre le tendenze. È un app super creativa per vari elementi e caratteristiche che possiede. Per creare reel al top e beneficiare delle potenzialità delle tendenze del momento, dovrai affidarti a Zoomerang.

Howtechismade.com ne ha descritto alcune funzionalità:

TUTORIAL: Puoi trovare i tutorial più di tendenza con canzoni famose. Verranno aggiunti regolarmente nuovi tutorial per aiutarti a girare i video più difficili. Scegli il video dalla pagina dei tutorial e ricrea il tuo preferito in pochi secondi. EFFETTI: Troverai oltre 100 effetti speciali collegati a una musica fantastica. Aggiungi il tuo brano preferito al video e lascia che l’app lo analizzi per aggiungere effetti speciali. I video clip con i nostri effetti accattivanti sono sempre in cima ai social network TikTok e Instagram.

Il portale identifica direttamente e in automatico tutti i trend specificando le varie categorie. I reel su Instagram e Tik Tok sono da realizzare, editare e poi postare. Bisogna anche basarsi sui Trend, sulle transizioni, sugli effetti e sugli elementi predominanti dei reel.

Infatti, questa app si classifica tra le migliori anche per offrire Trend di ganci e introduzioni: un aspetto importante di un reel per catturare l’attenzione dell’utente.

Conoscevi o usavi già una di queste 5 app per fare reel? Quale preferisci? Ognuna ha funzioni differenti, a volte vengono utilizzate insieme, altre, separate. Tu, come preferisci usarle?