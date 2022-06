Sei uno Youtuber? Allora entra nell'articolo per sapere quali sono le migliori 4 idee per fare soldi e avere successo nel 2022. Le nuove star e celebrità di YouTube sono conosciute anche su tutti gli altri canali digitali e social network esistenti. Sì, perché il canale YouTube è un’ottima fonte di guadagno e non solo di visibilità. Guadagna anche tu così.

Per avere successo nel 2022 uno Youtuber deve puntare all’innovazione, sulle nuove idee ma anche sulle migliori già messe in atto dai migliori marchi. Per fare soldi e guadagnare, la figura dello Youtuber deve pensare in grande e non solo.

Difatti, persone comuni ottengono un grande seguito grazie ai video su Youtube, ai tutorial, all’intrattenimento, basti pensare al settore dei videogiochi ma non solo, il famoso Lyon ha conquistato il cuore di tutta la generazione Z.

Ogni Youtuber ha la sua nicchia e per avere successo nel 2022 e fare soldi servono le migliori idee, solo così si può guadagnare davvero con grandi cifre. Esattamente, il canale permette non solo il successo e la visibilità ma anche il guadagno.

Sei uno Youtuber e vuoi avere successo nel 2022? Sei nel posto giusto per sapere le migliori idee per fare soldi: davvero le migliori per guadagnare. Il canale è una piattaforma piena di opportunità: non farti sfuggire nulla.

Continua a leggere questa breve lettura per sapere come avere successo nel 2022, fare soldi e guadagnare tramite le 4 migliori idee.

1.Youtuber: come avere successo nel 2022 e fare soldi? Aggiungi le pubblicità

Uno Youtuber può diventare partner di Google Adsense e di YouTube e aggiungere le pubblicità all’interno dei propri video o nei video di terzi per poter guadagnare tramite le visualizzazioni di tali annunci.

Questa idea per avere successo nel 2022 e fare soldi porta ad iscriversi al programma e di iniziare a monetizzare con il canale.

La procedura consiste nell’accedere all’account YouTube, cliccando sull’icona nell’angolo in alto a destra pigiando su YouTube Studio, andando nella sezione “monetizzazione” e creando un nuovo account Google Adsense, configurandolo e collegandolo a YouTube.

L’operazione è semplicissima e permette di guadagnare in modo molto redditizio attraverso le pubblicità e gli annunci di Google e YouTube, le migliori piattaforme ufficiali utilizzate dalla maggior parte delle persone nel mondo, non solo in Italia.

2. Youtuber: come fare soldi e avere successo nel 2022? Vendi prodotti

Per fare soldi e avere successo nel 2022, il ruolo dello Youtuber può prendere quello di una sorta di influencer che parla ai propri spettatori dei vantaggi di alcuni prodotti con lo scopo di venderli. Si tratta di una delle migliori idee applicate da molti e con maggiori guadagni.

Si possono vendere qualsiasi tipo di prodotto o servizio in promozione o a prezzo pieno, come gadget, maglie, borse, che sia di un altro brand ma soprattutto tue creazioni. La gestione degli ordini per i clienti può essere agevolata collegando un negozio online e-commerce al canale YouTube.

In questo modo godrai di tutti i benefici mentre fornisci supporto nei video ai clienti. È una delle migliori idee per fare soldi nel 2022 e avere successo come Youtuber; infatti, porta costantemente traffico al negozio grazie ai video contenuti che posterai.

Inoltre, si potrebbe iniziare offrendo alcuni contenuti utili gratuiti per avere la fiducia del pubblico. Che siano prodotti affiliati alle aziende oppure tue creazioni non importa, puoi sempre iniziare a guadagnare con questa super idea.

3. Youtuber: quali sono le migliori idee per il 2022? Usa il finanziamento fan

Un’altra delle migliori idee per fare successo come Youtuber ma soprattutto fare soldi e guadagnare nel 2022 è usare il finanziamento dei fan e sfruttare al meglio questa opzione.

Chiamato anche fan funding, consente di ricevere donazioni dagli spettatori con il fine di fornire comunque dei contenuti di valore e che possano servire davvero. Coinvolgendo i visitatori più fedeli e ricompensandoli per il loro supporto è un metodo assai diffuso ultimamente e che funziona alla grande.

I contenuti posti in video sul canale YouTube dovranno essere così utili per gli spettatori che loro stessi vorranno offrire una piccola quota per poterne vedere altri. Quali sono le funzioni che permettono tale guadagno?

L’acquisto di messaggi Superchat e Super Sticker attuabile durante le live stream, i quali, consentono di realizzare una sorta di barattolo di offerte per i visitatori.

Questi ultimi possono decidere la quantità dei soldi. Patreon è un altro portale da collegare per tale finalità, come anche Tipeee che aiuta a far finanziare i progetti video dai fan dello Youtuber.

4. Youtuber: come guadagnare nel 2022? Concedi l’utilizzo dei contenuti

Concedere l’utilizzo dei tuoi contenuti a terzi è un ottimo modo di guadagnare nel 2022, soprattutto per uno Youtuber. Nel 2022 con questo canale si può diventare famosi solamente creando un video virale: è proprio questo che porterà i guadagni.

Perché? Realizzando un contenuto di questo genere porta a farlo replicare da altre persone. Così facendo puoi concedere la licenza del video solo sotto forma di pagamento e prenderti i diritti d’autore. Facciamo un esempio: ricordate il video della donna che indossava la maschera di Chewbacca?

Ecco, tantissimi media e televisioni hanno richiesto la pubblicazione, pagando una quota allo Youtuber che ha trasmesso il video. Guadagnare nel 2022 come youtuber si può e anche avere successo con una di queste migliori idee per fare soldi. Scopri l’ultima di seguito.

