La formazione è la chiave per una carriera di successo: in questo articolo presentiamo i migliori libri sul copywriting, utili non soltanto a chi sta iniziando a mettere mano sui ferri del mestiere, ma anche a chi ha una carriera già avviata. Parliamo di grandi classici, libri più recenti, ma anche trattati ed eserciziari.

Leggere libri sul copywriting è fondamentale non soltanto per chi affronta questa professione per la prima volta, ma anche per chi ha una carriera già avviata. In effetti, il mondo del copywriting, con tutto il suo corollario di regole, è in costante evoluzione.

Per questo motivo un buon copywriter, o un aspirante tale, dovrebbe dedicare una discreta fetta del suo tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale.

In questo articolo, elenchiamo gli articoli che hanno fatto la storia del copywriting, i grandi classici che non dovrebbero mai mancare nella libreria di un copywriter, ma anche libri più moderni e che affrontano il mondo della vendita attraverso la scrittura per il web in modo diverso.

Cominciamo!

Le Armi della persuasione di Robert Cialdini

Cominciamo da un evergreen.

Ci sono alcuni libri che hanno fatto la storia della comunicazione. Dunque, anche se non parlano di copywriting in maniera diretta, sono davvero indispensabili per ogni professionista del settore. Partiamo quindi da uno dei libri sul copywriting più importanti, pilastro per l'arte della comunicazione e della persuasione.

Le Armi della Persuasione: come e perché si finisce con il dire di sì.

Di questo libro già parlammo a proposito di psicologia e copywriting, un binomio che non bisogna mai sottovalutare quando si vuole scrivere un testo efficace.

L'eminente psicologo analizza i 6 pilastri del marketing e che fanno in modo che una persona, in questo caso il nostro lettore, sia spinto all'acquisto.

Naturalmente non ci sono delle formule magiche che permetteranno di scrivere il copy perfetto. Sarà dato molto spazio alla teoria della comunicazione, alla persuasione e ci saranno utili consigli per la scrittura di landing pages ed email di vendita efficaci.

Manuale di copywriting e scrittura per il web di Alfonso Cannavaciuolo

In questo libro della casa editrice Hoepli, è dato grandissimo spazio alla scrittura professionale ed anche al web copywriting. Oltre alla teoria, infatti, l'autore guida i suoi lettori attraverso esempi pratici che toccano diversi ambiti di applicazione della scrittura per il web.

In effetti, in questo manuale sul copywriting, è dato rilievo alla scrittura per le aziende (stesura di comunicati, email, ecc), ma anche scrittura per i social, lettere commerciali e scrittura per spot pubblicitari. Un ulteriore spazio di questo completo manuale è dedicato al copywriting focalizzato sul web, e dunque grande rilevanza è data al mondo della SEO, l'ottimizzazione per i motori di ricerca.

Digital Copywriter – Pensa come un copy, agisci nel digitale di Diego Fontana

Questo libro cerca di esplorare a tutto tondo la figura del copywriter che si dedica al web. Si tratta di uno dei libri immancabili sul copywriting, in quanto analizza non soltanto le tecniche che ci si aspetta da un libro di questo tipo, ma anche le problematiche. Si parla di creatività, ispirazione, e anche di metodo.

La cosa particolare di questo manuale è che affronta molto bene l'importanza della pratica mettendo a disposizione diversi esercizi.

Questo è il manuale fondamentale soprattutto per chi sta cercando di capirne di più sul mestiere della scrittura per il web e desidera averne una panoramica quanto più approfondita anche sulle origini di questa professione, tra sfide vecchie e nuove.

Naturalmente ogni copywriter sa che non è sufficiente saper 'scrivere bene' per essere dei bravi copywriter. Ad ogni modo, un manuale sullo stile di scrittura dovrebbe essere incluso nella formazione di ogni professionista.

Esercizi di stile di di Raymond Queneau

Probabilmente questo libro andrebbe suggerito a chi ha già un po' di esperienza alle spalle.

Si tratta di un manuale ricchissimo di esercizi volti a migliorare la propria proprietà di linguaggio, come se si fosse sottoposti ad una vera e propria ginnastica con le parole.

I giochi di parole, l'uso avvolgente della lingua e gli esercizi di stile che sono presenti all'interno del trattato saranno di vera ispirazione a tutti coloro che utilizzano la scrittura nel loro quotidiano. Dunque, non si tratta di un libro sul copywriting vero e proprio, ma senza dubbio di uno strumento che migliorerà la qualità della propria scrittura.

Keyword research avanzata. Strategie e architetture SEO performanti di Alvise Canal

Anche questo libro non affronta il copywriting in maniera diretta, ma è a dir poco fondamentale per chiunque voglia lavorare nel mondo della scrittura per il web. Tutti i copywriter sanno, infatti, che il proprio lavoro non inizia e finisce quando posano la penna (o la tastiera, più probabilmente). Il loro lavoro inizia invece molto prima e termina molto dopo.

Pur non essendo equivalente a quello di un professionista della SEO, infatti, è importante che un bravo copywriter ne conosca le regole, in modo che possa produrre dei testi che non siano soltanto piacevoli e persuasivi, ma anche siano ancora apprezzabili dai motori di ricerca.

Tramite questo libro sarà possibile approfondire in maniera molto pratica tutto ciò che è il background della scrittura per il web.

Conosci altri libri che possano essere utili a copywriter ed aspiranti tali?

