Premiati i migliori meme del 2023: un vincitore assoluto e 12 categorie, ecco chi trionfa

Per il secondo anno si è svolto il Festival Memissima a Torino, che ha premiato i migliori profili di meme in ben 12 categorie ed eletto il personaggio più memato dell'anno. Scopriamo chi ha vinto: forse non te lo saresti mai aspettato.

Sta per chiudersi il 2023 e con esso un anno di meme e ironia sul web. Dopo dodici mesi è tempo di scegliere i migliori autori nel campo della memetica. A occuparsene è il festival Memissima, con i suoi già celebri Meme Awards.

Le premiazioni si sono svolte per scegliere i profili social migliori in 12 diverse categorie e per eleggere il meme dell'anno in assoluto: scopriamo tutti i vincitori del 2023.

Quali sono i meme migliori del 2023? Gerry Scotti trionfa su tutti

Il premio più ambito di tutti a questi Meme Awards era quello di "Personaggio più memato del 2023". Ebbene, se per molti può rappresentare una sorpresa, i più social lo potevano già immaginare: Gerry Scotti ha vinto il titolo di Meme dell'anno 2023.

Il celebre presentatore televisivo ha dimostrato di sapersi calare nella parte dei meme, non offendendosi per quelli che venivano fatti col suo aspetto e la sua voce (e un abbondante uso di IA).

Anzi, ha fondato un profilo personale aggiuntivo dedicato solo all'interazione coi meme e col pubblico. Si chiama "Loziogerry" e ha dato il via al cosiddetto Gerryverso. Un'ottima mossa tra l'autoironia e la capacità di muoversi in diverse generazioni.

Taffo vince nella pubblicità, Inchiestagram nel nonsense

La prima categoria a essere premiata è quella di "Memevertising", ossia il meme utilizzato a scopi pubblicitari, all'interno delle strategie social delle attività commerciali. Quasi prevedibile il successo della popolarissima Taffo.

Taffo è un'agenzia di servizi funebri che, ormai da molti anni, fa ingente uso di meme che sfruttano il suo settore di appartenenza per parlare di attualità, notizie, della propria attività o anche semplicemente per far ridere. I suoi meme sono molto apprezzati dal pubblico, che trova brillante l'idea di alleggerire un tema solitamente pesante, come quello dei funerali.

La seconda categoria è invece "Dank, trash e nonsense" e premia appunto i meme più folli e senza senso: qui ha vinto Inchiestagram di Daniele Zinni, i cui meme spaziano tra tutti i generi possibili, dall'attualità alla cultura pop, ma rimanendo sempre bizzarri.

Memissima premia i migliori meme di attualità e politica

Chi mema meglio gli ultimi fatti di cronaca? A Memissima hanno deciso per questi due:

• la categoria Attualità ha visto la vittoria di Filosofia Coatta , seguitissimo profilo su Instagram che trasforma gli avvenimenti in strisce comiche . Su più pannelli viene raccontata una storia , talvolta meme divertente, talvolta pungente, tra la forza della satira e la realizzazione della realtà

• Nella categoria Politica ha vinto il "signor" Giovanni Lindo Memetti, titolo ispirato ai nomi dei personaggi politici italiani di un tempo. Da parte sua, meme sulla Repubblica attuale e passata, ma anche la forte ironia sulle situazioni politiche che si susseguono ogni giorno.

I vincitori di Reels, Video e Every Day e IGP

Un altro pacchetto di premi ha riguardato le composizioni video, sia brevi sia lunghi, e alcune suddivisioni particolari dedicate alla quotidianità e alla regionalità dei meme.

• nella categoria Reels vince il profilo di Dickdidog , con i suoi video brevi a dir poco dissacranti

• nella categoria Video trionfa Il grande flagello , che realizza montaggi su arte, televisione, politica e attualità

• nella categoria Every Day l'oscar del meme va a Madonnafreeda , che mema sull'attualità con un particolare occhio ai temi delle donne e del patriarcato

• per la categoria IGP vince Lo Statale Jonico, specialista della satira sulla Calabria e sui calabresi

Tutti i premiati Memissima di sport, arte, nerd e scuola

Come si può parlare di meme senza i settori che più generano chiacchiere, polemiche e ironia? Memissima ha premiato altre 4 categorie:

• nella categoria Sport vince il profilo Ufficiale , specialista di meme originali sul calcio , in grado di superare le vignette più stantie e di avviare nuove wave memetiche - anche a costo di essere, a volte, semplicemente impietoso

• per la categoria Musica, Arte, Cultura e Spettacolo " ha vinto Memini Biblicamente Accurati , in grado di mescolare i più grandi esempi d'arte con l'ironia e l'attualità

• nella categoria Nerd vince Jinzo Evocato, profilo che prende spunto dal nome di una celebre carta di Yu-Gi-Oh! per realizzare meme dank e al limite dell'assurdo su tutta la cultura pop

• nella categoria Scuola, Università e Lavoro ha vinto Memelinguistics, specialista dell'autoironia sul mondo dell'istruzione.

Molto probabile che tra tutti i vincitori ci sia qualche profilo che seguite: non vi resta che andare a complimentarvi con loro, ma non lamentatevi se poi faranno un meme sul vostro messaggio e lo fisseranno come immagine di copertina. Coi meme va così e bisogna riderci su.