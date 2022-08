Un blog è oggi uno dei mezzi più efficienti per entrare in contatto con una nicchia di mercato o un pubbico specifico. Oltre 77 milioni di commenti vengono lasciati ogni giorno sotto articoli e post pubblicati su blog aziendali e personali solo su Wordpress.

I motivi per aprire un blog sono diversi, e variano per ciascun obiettivo aziendale o personale. Magari ti piace scrivere contenuti su un tuo hobby o una tua passione, o vorresti mostrare l’expertise della tua azienda nel tuo specifico settore.

Quindi, se stai cercando di avviare il tuo blog e sei sopraffatto dalla miriade di piattaforme di blog tra cui scegliere, sei nel posto giusto. Diamo un'occhiata alle migliori piattaforme di blog in circolazione e alle funzionalità che offrono, così che tu possa scegliere quella più adatta ai tuoi obiettivi.

WordPress: la piattaforma blog più famosa e utilizzata al mondo

Quando si tratta di piattaforme di blogging, WordPress è sicuramente la numero uno. Lanciata nel 2003, WordPress ha preso d'assalto il mondo dei blog e ora alimenta quasi il 40% dei siti Web in tutto il mondo!

La piattaforma ha due versioni, WordPress.org e WordPress.com. È facile confonderli, quindi ecco le principali distinzioni tra i due:

WordPress.org è la versione originale lanciata nell'anno 2003. È un sistema di gestione dei contenuti (CMS) open source e self-hosted. Puoi personalizzare i temi, installare plug-in di terze parti e creare un sito web estremamente performante. Molte aziende e blogger affermati utilizzano questa versione in quanto offre una moltitudine di servizi che WordPress.com non offre.

WordPress.com funziona più come un site builder. Utilizza lo stesso software di WordPress.org, ma ha personalizzazioni limitate con solo plugin e temi integrati. Questa versione è più adatta per i blogger amatoriali, che desiderano muovere i primi passi in questo mondo.

Se stai solo iniziando, quindi, ti consigliamo di fare un giro su WordPress.com. Avrai la possibilità di aprire il tuo blog gratuitamente, personalizzarlo come vuoi e cominciare a farlo girare. In seguito, se fa per te, potrai acquistare il tuo dominio e guadagnare con le ads.

Wix: potentissimo site builder e piattaforma blog tutto in uno

Wix integra i servizi forniti da WordPress.com ed è una delle migliori opzioni per i principianti che desiderano creare una piattaforma di blogging. Questa piattaforma offre anche un site builder Drag and Drop, rendendo semplicissima la personalizzazione del tuo blog o del tuo sito web.

Questa funzione consente ai principianti e alle piccole imprese di creare senza problemi i propri siti web senza la necessità di alcuna conoscenza preliminare!

Wix offre anche l'app Wix Blog, che può essere utilizzata per integrare un blog al tuo sito web. La piattaforma offre agli utenti centinaia di modelli gratuiti per tutti i tipi di blog, utili ad arricchire il tuo sito web.

L’editor drag and drop aiuta i proprietari di siti Web a personalizzare comodamente qualsiasi pagina web sul loro sito, con l'assistenza aggiuntiva di un costruttore di ADI (Artificial Design Intelligence). Questo builder utilizza un questionario utile a valutare le tue risposte e sfrutta l'IA per fornirti tutto l'aiuto necessario per costruire il tuo sito web esattamente come lo vuoi.

Blogger: la piattaforma gratuita perfetta per iniziare

Blogger è una delle prime piattaforme di blog esistenti. Questa piattaforma gratuita è stata acquisita nel 2003 da Google, che l'ha lanciata ufficialmente nel 1999. Dopo aver acquisito Blogger, Google ha riprogettato questa soluzione, rendendola sempre più performante con il passare degli anni.

Blogger è una piattaforma completamente gratuita. Tutto ciò che serve per creare un sito web è un account Google. Si tratta di una piattaforma di blogging particolarmente conveniente per le persone che non hanno alcuna base di programmazione o web building.

Una volta effettuato l'accesso, l'utente dovrà solo scegliere un nome per il proprio dominio.

Blogger offre inoltre agli utenti la possibilità di aggiungere widget al proprio blog e modificare l'HTML, che è un ulteriore vantaggio per i principianti e una funzionalità che molte piattaforme di blog per principianti non offrono.

Poiché questa piattaforma è un servizio di Google, gli utenti hanno anche accesso a molte componenti aggiuntivi di Google per migliorare il proprio sito Web. Tuttavia,

Blogger è però una piattaforma che diventa vecchia molto velocemente: man mano che un utente prende dimestichezza con il mondo del blogging e del web design, preferirà passare a un servizio che offre più funzionalità rispetto a quelle limitate disponibili qui.

Altervista: tutti i servizi di Wordpress, a un prezzo contenuto

Altervista è il sogno di ogni blogger. Questa piattaforma, proprio come Wix, offre funzionalità semplici e intuitive per la creazione di un sito Web. Viene utilizzata principalmente da piccole imprese e nuovi blogger che stanno cercando di stabilire la propria presenza online. Attualmente, Altervista gestisce oltre 2,5 milioni di siti Web!

Altervista dispone di diverse opzioni personalizzabili per il tuo sito web. Inoltre, la piattaforma offre un’esclusiva dashboard di analisi che ti consente di monitorare l'attività del tuo sito Web, dal numero di clic alla provenienza dei tuoi visitatori e alle pagine con cui interagiscono di più.

Altervista funziona su un modello di abbonamento che include due opzioni: piano Hosting Wordpress Gestito e Hosting con File Manager (entrambi a 1,58€ al mese).