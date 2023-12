Chi sono i tre nani che cantano su TikTok: i meme sono già virali. Ecco la loro storia

Il fenomeno virale su TikTok è in continua evoluzione e negli ultimi tempi ha visto emergere il meme dei nani che cantano, protagonista dei feed di milioni di utenti italiani e non. Questi tre piccoli artisti sono noti come i Muyun Brothers, tre fratelli di etnia Yi, una delle minoranze riconosciute dal governo cinese. In breve tempo, il loro profilo TikTok è diventato un punto di riferimento, accumulando 5,1 milioni di like e 419.000 follower.

Da dove è partito il fenomeno virale: ecco chi sono i nani che cantano

L'affascinante viaggio dei Muyun Brothers nel mondo di TikTok ha avuto inizio il 2 giugno 2023, quando hanno aperto il loro account sulla piattaforma di condivisione video. La svolta epica, che ha segnato l'inizio della loro ascesa al successo virale, si è verificata il 28 agosto. In quell'occasione, un video carico di talento e autenticità ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico, generando un'incredibile quantità di interazioni: ben 21 milioni di visualizzazioni e un milione di like.

Il brano che ha catalizzato l'attenzione degli utenti e ha trasformato i tre fratelli in autentici fenomeni dei meme si intitola "Ouah Ahh (3 little guys singing)". La trascinante melodia e le note folk con un testo in una lingua orientale hanno contribuito a rendere il brano un successo su TikTok. La loro esibizione, ora disponibile anche su Spotify, ha reso i Muyun Brothers una vera e propria sensazione musicale e un'icona del divertimento digitale.

Il testo e il suo significato

Il testo della canzone, oltre a presentare sonorità folk, mescola parole in una lingua orientale. Le parole esprimono concetti di ambizione e aspirazione, come:

Non c'è modo di vivere una vita che non voglia essere ricca. Non ci sono soldati che non vogliono essere eroi. I pavoni più belli non sono perfetti.

La melodia coinvolgente e il testo intrigante hanno catturato l'attenzione degli utenti, rendendo i Muyun Brothers un fenomeno virale.

La formula del meme

Il fenomeno del meme legato ai Muyun Brothers si fonda su uno schema tanto semplice quanto efficace. Gli utenti, sfruttando il modello CapCut, un'applicazione strettamente legata a TikTok, riescono a inserire le caratteristiche voci dei tre fratelli in contesti comici o problematici. Il processo è intuitivo: gli utenti possono, per esempio, esclamare frasi come "Questo mese risparmio sullo stipendio!" e sovrapporre poi le voci dei Muyun Brothers con situazioni divertenti o impreviste, come "Il cane si ammala", "Si rompono gli occhiali" o "Multa per eccesso di velocità."

Questa creativa sinergia tra le esilaranti esibizioni musicali dei Muyun Brothers e la versatilità del modello CapCut ha dato vita a una miriade di meme irresistibili. Grazie a questo approccio, gli utenti possono personalizzare e adattare le performance dei fratelli alle proprie situazioni quotidiane, creando così contenuti coinvolgenti e condivisibili che hanno contribuito ulteriormente a diffondere il fenomeno virale dei Muyun Brothers su TikTok.

Dal virale ai problemi quotidiani

La magia di questo meme risiede nella capacità di trasformare le preoccupazioni quotidiane in momenti comici. Mentre i Muyun Brothers cantano con passione, i problemi della vita di tutti i giorni diventano irresistibilmente divertenti. La creatività degli utenti nel combinare le voci dei fratelli con situazioni comuni ha contribuito a rendere questo meme uno dei più amati su TikTok.

I Muyun Brothers hanno dimostrato che la musica, la cultura e l'umorismo possono unirsi in un fenomeno virale che coinvolge milioni di persone. Il loro viaggio da artisti emergenti a icone del meme è un esempio di come la creatività possa connettere le persone in modi imprevedibili attraverso piattaforme digitali come TikTok.

