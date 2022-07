La newsletter è uno degli elementi fondamentali dell’e-mail marketing, che apre spesso la strada a promozioni e offerte più specifiche dopo aver catturato l’attenzione del lettore. Ecco come funziona e come svilupparne una davvero efficace!

Qualsiasi tipo di azienda può beneficiare dell’utilizzo di una newsletter. Dagli e-commerce ai negozi tradizionali, fino alle piccolo e medie imprese e le multinazionali, tutti hanno – con la newsletter – la possibilità di avvicinarsi ai propri clienti dimostrando il proprio expertise.

La newsletter è uno degli elementi fondamentali dell’e-mail marketing, che apre spesso la strada per promozioni e offerte più specifiche dopo aver catturato l’attenzione del lettore. Ma come funziona nello specifico, cosa la distingue da una semplice mail commerciale e come svilupparne una?

Cos’è una newsletter e quali sono i suoi vantaggi

Una newsletter si configura come uno strumento molto efficace per comunicare con i tuoi clienti – o potenziali tali – andando a consegnare messaggi e informazioni che desideri direttamente nella loro cassetta di posta elettronica.

Questi messaggi possono contenere esclusivamente testi – ma è sempre bene integrare con delle immagini e una struttura graficamente piacevole per catturare l’attenzione del lettore.

Una newsletter viene spesso utilizzata da persone che dispongono di un sito web, un blog o un e-commerce per condividere informazioni interessanti con i propri clienti, annunciare un evento o l’ingresso di un nuovo prodotto o per le campagne di remarketing.

Tuttavia, si tratta di un tipo di comunicazione non strettamente promozionale, e nelle prossime sezioni dell’articolo vedremo perché. Gli obiettivi di una newsletter sono infatti:

Mantenere un contatto regolare con i propri clienti e i potenziali tali

Incrementare i visitatori al proprio sito web o e-commerce

Condividere contenuti rilevanti con i propri clienti e potenziali tali così da poter dimostrare il proprio expertise

Creare un’abitudine nel cliente a visitare il sito web regolarmente

Come scrivere una newsletter: tre elementi fondamentali ai quali prestare attenzione

Dopo avere risposta alla domanda relativa a cos'è la newsletter, la seconda questione che viene naturale porsi è come si scrive. Sono principalmente tre gli elementi ai quali prestare attenzione.

Attenzione all' oggetto della mail. Questo è uno degli elementi – se non l’elemento fondamentale per assicurarsi un buon opening rate per le tue newsletter. Ovvero una buona percentuale di apertura dei messaggi senza che essi vengano cestinati direttamente.

Esistono diversi software per sviluppare e strutturare la propria newsletter dei quali il più utilizzato è MailChimp che, tuttavia, non si occuperà degli elementi più importanti per te, quindi dovrai farci attenzione. Ecco come!

Tuttavia, non è semplice creare un oggetto che riesca a catturare l’attenzione, e non esiste una formula magica. Starà alla tua creatività, ma esistono delle linee guida generali a supporto:

Non superare i 60 caratteri

Inserire emoji e lettere maiuscole, ma non esagerare

Evitare parole spam come “scopri di più” o “promozione limitata”

Includere numeri

Personalizzare a seconda del segmento a cui la si invia (vedremo in seguito cosa significa)

Utilizzare i separatori verticali “|” e lettere maiuscole per enfatizzare messaggi precisi

Il contenuto. Cosa scrivere in una newsletter? In materia di contenuti, devi sempre tenere a mente il fatto che – sebbene un utente si sia iscritto volontariamente alla tua newsletter – non l’ha fatto per farsi bombardare di offerte e promozioni ogni momento.

Scegli contenuti che forniscano un valore aggiunto al cliente. Ad esempio, per una pizzeria, potresti pensare di scrivere un breve contenuto sull’importanza del KM0 e su come riconoscere i prodotti migliori, per poi inserire solo alla fine l’invito a prenotare un tavolo.

Il contenuto di una newsletter – a differenza di un’email promozionale – si concentra su nozioni informative ed educative volte a costruire e coltivare connessione ed empatia con i tuoi clienti!

Attenzione qui anche al tone of voice, ovvero il modo in cui comunichi ai tuoi clienti: è importantissimo mantenere lo stesso tono del brand – e non cadere nell’errore di suonare troppo commerciali!

La segmentazione. Tantissime aziende inviano indiscriminatamente newsletter uguali per ogni fascia di pubblico. Specialmente per aziende che si occupano di settori diversi, questa è la cosa più sbagliata da fare. Segmentare il pubblico è la strategia migliore per consegnare i messaggi più rilevanti al pubblico giusto.

Questo è possibile tramite un form di iscrizione alla newsletter che tiene conto di dati essenziali come l’età e gli interessi. Mailchimp offre ad esempio un servizio di form incorporabile sul tuo sito web contenente tutte le informazioni rilevanti per la segmentazione automatica!

Differenza tra newsletter e DEM

Una newsletter, come abbiamo visto fin’ora, è un’email con un tono informativo, non commerciale inviata a coloro che si sono iscritti volontariamente al servizio. Qui, la componente commerciale è molto marginale, perchè l’obiettivo principale è quello di costruire una relazione con il cliente.

Una newsletter è lo strumento perfetto per catturare l’attenzione dei tuoi clienti e potenziali clienti senza bombardarli di promozioni e offerte, ma anzi, fornendo loro un valore aggiunto tramite contenuti che essi avranno voglia di leggere.

Una DEM – Direct Email Marketing – è invece una semplice e-mail promozionale, il cui solo scopo è quello di comunicare a un cliente o potenziale tale la presenza di un nuovo prodotto, un’offerta o un servizio. L’obiettivo qui, a differenza della newsletter, è la conversione pura.