Nel 2018 Musica.ly, la piattaforma per condividere video brevi a tema musicale, fu comprata dal colosso tecnologico cinese Bytedance e assorbita dalla nuova applicazione lanciata da quest’ultimo, ovvero TikTok.

È cominciato tutto da una piattaforma social network dove gli utenti potevano condividere brevissime clip seguendo i trend musicali del momento, tra balletti e playback. Oggi, TikTok è diventato un vero e proprio hub creativo, con contenuti variegatissimi.

Dopo la fusione, il bacino di utenza di TikTok è infatti cresciuto dell’800%, arrivando a raccogliere sotto di sé oltre un miliardo di utenti globali tra utenti e aziende che utilizzano la piattaforma per raggiungere i potenziali clienti Millennial e Gen Z.

In questo articolo, vedremo quali sono le ultime novità in ambito TikTok, e se il marketing su questa piattaforma fa davvero per te.

Dovresti investire su una strategia Social Network su TikTok?

Dall’inizio della sua crescita esponenziale nel 2020, TikTok è diventato uno strumento per il social media marketing piuttosto diffuso tra i brand, specialmente quelli che si rivolgono ai più giovani. Con la crescita del bacino di utenza, si è infatti assistito a una crescita del numero di spot pubblicitari, dal 19% nel 2020 fino al 37% nel 2021.

Un rapporto di Kantar ha rivelato che TikTok si è piazzata al primo posto nella classifica delle piattaforme pubblicitarie con più ROI, superando Amazon, Instagram, Google e Twitter, detenendo questa posizione per due anni consecutivi.

A scapito di queste statistiche, tuttavia, alcuni professionisti sono ancora scettici sull’utilizzo di TikTok per le loro campagne pubblicitarie. Secondo un recente studio, tantissimi marketer vedono la piattaforma come uno strumento ad alto potenziale innovativo, ma ancora incredibilmente volatile.

Come tale, in molti preferiscono continuare a utilizzare piattaforme già sperimentate come Facebook, YouTube e Instagram. Dalla prospettiva del consumatore, su TikTok viene ricercato molto di più il contenuto genuino rispetto alle promozioni.

Secondo uno studio di Nielsen nel 2020 – condotto tramite sondaggi agli utenti di TikTok – il 59% degli intervistati a dichiarato di utilizzare TikTok principalmente per il sentimento di community percepito rispetto alle altre piattaforme. Il che porta l’85% degli utenti a sentirsi attratto da nuovi contenuti ricondivisi sull’app.

Il risultato è che la promozione su TikTok tende ad avere un’attitudine più informale e creativa piuttosto che commerciale. Il 68% degli utenti TikTok trova infatti che le pubblicità sulla piattaforma siano infatti molto diverse da quelle sugli altri Social Network.

Quindi, sebbene TikTok sia un’ottima piattaforma con un bacino di utenza vastissimo, è bene ponderare se la pubblicità su questo social faccia davvero per te. Dovrai analizzare bene gli obiettivi e lo stile del tuo brand, e vedere se si allinea con le linee guida di TikTok.

Nel caso in cui tu fossi ancora deciso a implementare una campagna pubblicitaria su TikTok, ecco le ultime novità che ti permetteranno di rimanere aggiornato e ottenere il massimo dei risultati!

Le storie sui Social Network arrivano anche su TikTok

TikTok sta espandendo la sua offerta di contenuti: oggi, è possibile infatti pubblicare Stories, proprio come su Instagram. Già annunciata nell’estate del 2021, questa nuova funzionalità è stata però introdotta solo recentemente.

Proprio come una Storia su Instagram, le storie su TikTok durano solo 24 ore prima di essere cancellate automaticamente, e possono essere viste sia visitando un profilo specifico che nella pagina dei Per Te.

Come creator, potrai verificare il numero di persone che ha visto la storia, ma non chi l’ha vista. Tuttavia, potrai mettere like a una storia e lasciare un commento pubblico, mentre su Instagram gli utenti possono solo rispondervi per messaggio privato.

Per pubblicare una storia, selezione il bottone “Crea” al centro della barra di navigazione sull’app, per poi dirigerti alla modalità fotocamera che ti permetterà di girare un video sul momento o pubblicarne uno già creato.

Le stories hanno le stesse funzionalità di personalizzazione, e ti permetteranno di rispondere ai commenti, utilizzare filtri e inserire tutte le modifiche possibili con un normale video su TikTok.

Dai Social Network a casa tua: TikTok e le consegne a domicilio

TikTok si sta anche preparando a lanciare un nuovo servizio che renderà i video un mezzo per pubblicizzare prodotti mangerecci da ordinare direttamente a casa. Grazie alla partnership con Virtual Dining Concepts e Grubhub, TikTok aprirà le porte della propria “TikTok Kitchen”.

Per ora il servizio è attivo solo negli Stati Uniti, e permetterà agli utenti di ordinare consegne a domicilio direttamente dall’app e dai video che li sponsorizzano. Ad oggi, circa 300 località americane con 1000 ristoranti stanno già sfruttando il servizio, che se avrà successo verrà espanso presto anche ad altri paesi.

L’idea nasce dal fenomeno attraverso il quale alcuni piatti sono diventati “virali” negli ultimi mesi, come ad esempio la pasta al forno con la feta, il burger vegano e le chip di pasta. Nel 2021 la ricetta del famoso piatto a base di feta è stata la più ricercata su Google dopo il successo su TikTok.

Quindi, la TikTok Kitchen sarà un’ottima occasione per i ristoranti locali di cavalcare l’onda sulla popolare piattaforma cinese, e offrire il proprio personalissimo menù allineandolo a quello dei trend più popolari.

Fondata nel 2018, la Virtual Dining Concepts gestisce diversi canali di consegne a domicilio da ristoranti virtuali con cui ha una partnership, collaborando anche con influencer piuttosto famosi come MrBeast, Guy Fieri, Steve Harvey, Mariah Carey, Tyga e molti altri.

Il che ha attirato l’attenzione di diversi finanziatori, raccogliendo 20 milioni in un singolo anno per implementare nuove tecnologie e fornire un’esperienza sempre più soddisfacente e memorabile ai suoi utenti. Ecco perché TikTok ha deciso di unirsi al trend.

La piattaforma cinese risulta notoriamente famosa anche per i suoi trend in ambito food, e ha contribuito alla popolarizzazione delle ricette in 30 secondi, che vengono ricondivise anche su altre piattaforme come Twitter, Instagram e Facebook.

Quindi, non c’è da stupirsi che il colosso cinese abbia colto la palla al balzo e abbia studiato un metodo per dare ancora più rilevanza ai creators in ambito food e nel contempo collaborare con una fetta di mercato fin’ora sconosciuta, ovvero quella del food delivery.

La tua pubblicità al sicuro su TikTok: il Social Network incrementa i sistemi di sicurezza

Un’altra novità in ambito TikTok è la partnership con Zefr per garantire una maggiore sicurezza ai brand che implementano campagne pubblicitarie sulla piattaforma. Il che significa che TikTok avrà un’arma in più per impedire ai contenuti ritenuti offensivi di monetizzare sulle campagne pubblicitarie.

Utilizzando la dashboard di Zefr messa a disposizione da TikTok, potrai avere accesso alle insights in ambito di Alleanza Globale per l’Utilizzo Responsabile dei Nuovi Media, nello specifico controllare che le tue pubblicità non finiscano su categorie di contenuti ritenute a rischio.

I marketer avranno quindi la certezza che le loro campagne pubblicitarie non vengano associate con contenuti sgradevoli.

“Questa soluzione fornirà ai pubblicitari uno strumento in più per garantire sicurezza alla reputazione del brand durante le campagne su TikTok. Grazie alle insights dedicate, coloro che investiranno in pubblicità su TikTok verranno rassicurati sul fatto che i loro contenuti verranno affiancati a contenuti organici appropriati, andando a proteggere la reputazione e mitigando i rischi derivanti dalla pubblicizzazione su contenuti offensivi” - Kevin Mayer, CEO di TikTok

La tecnologia di Zefr si basa su un’intelligenza artificiale avanzata che analizza nel dettaglio audio, testi e visuali fotogramma per fotogramma, insieme a un’ulteriore verifica da parte di professionisti per determinare se un contenuto è appropriato per la pubblicità o no.

Questo tenendo in considerazione del fatto che alcuni trend e challenge su TikTok spesso si approcciano a un territorio pericoloso in termini di offensività e rischi per la salute. Grazie alle nuove tecnologie per assicurare la sicurezza dei brand che implementano campagne pubblicitarie, il rischio verrà notevolmente mitigato.

Naturalmente le probabilità di successo non si avvicineranno al 100%, perché si tratta comunque di un sistema basato sull’intelligenza artificiale, e come tale potrebbe sbagliare. Ad esempio, una delle challenge più recenti, quella della “Milk Crate”, è cominciata come un trend innocente che però ha poi dato vita a comportamenti estremamente rischiosi e causato diversi incidenti.

Tantissime altre challenge hanno visto una storia simile – ed è proprio per questo motivo che TikTok sta correndo ai ripari andando a stipulare più convenzioni possibili con agenzie di sicurezza come Zefr, che offrono sistemi all’avanguardia.

Si prevede che in futuro, grazie alla sovvenzione di TikTok, il sistema Zefr vedrà implementate funzionalità aggiuntive sempre più performanti per prevenire catastrofi PR prima che succedano, o comunque in un tempo di reazione ragionevole.

Si tratta di un passo avanti significativo, che dimostra la volontà di TikTok di raggiungere livelli di offerta in materia di campagne pubblicitarie sempre più simili a quelle di Instagram e Facebook. Ad oggi, il sistema è già disponibile in Italia!

TikTok e le previsioni per il futuro sul popolare Social Network

TikTok è una piattaforma che ha visto una crescita esponenziale dal 2020 a oggi, e che non accenna a diminuire nel prossimo futuro. Si tratta di un colosso che ha superato in alcune metriche addirittura Facebook e Instagram.

Tuttavia, le funzionalità della piattaforma appaiono ancora rudimentali rispetto a quelle offerte da piattaforme come Meta, ed è per questo motivo che TikTok sta cominciando a sperimentare nuove features atte a distinguersi dai suoi principali competitors e nel contempo continuando ad attrarre sempre più pubblico.

Il successo di TikTok deriva dall’altissimo potenziale di condivisione offerto dal formato dei video brevi, e non c’è da stupirsi che anche Instagram, Facebook e YouTube abbiano implementato nuove funzionalità che permettono di sfruttarlo.

Quindi, è quasi certo che TikTok non sia una meteora come altre piattaforme – ad esempio ClubHouse – e che il colosso cinese sia qui per restare. Se hai intenzione di investire su una strategia social, conviene che tu rimanga sempre aggiornato sulle ultime novità.

