Instagram rinnova la sua brand identity. Oltre al logo Instagram più luminoso dai colori smaglianti e accesi, il cambiamento si nota anche sul sistema tipografico, nonché, sul font, ossia il carattere del nome dell’applicazione.

Sono cambiati anche alcuni aspetti del layout. Apprendiamo in questo articolo tutto sul nuovo logo Instagram e perché ha cambiato il colore.

Dal 2010 ad oggi, il restyling del logo Instagram ha cambiato forma e colore fino a diventare molto più luminoso. Oltre al font Instagram, anche il marchio ha subito dei cambiamenti grafici che non sono passati inosservati.

Lo conferma creativebloq.com:

Proprio la scorsa settimana, gli utenti di Instagram hanno notato che l'icona dell'app era diventata casualmente molto più luminosa. Bene, ora sappiamo perché: fa tutto parte del più grande rebranding di Instagram degli ultimi anni. Ma sembra che Internet sia lacerato dal nuovo look della piattaforma. Instagram di proprietà di Meta ha rivelato una nuova identità visiva composta da un nuovissimo carattere tipografico su misura e dal suddetto logo più luminoso.

Instagram rende il suo logo più luminoso e il cambiamento non è per niente passato in osservato dagli utenti. Qual è il tuo parere sul restyling e la nuova grafica colorata?

Tratteremo cos’è il nuovo logo Instagram più luminoso, i nuovi colori del restyling, perché ha cambiato colore, il significato del nuovo design fino alla storia del logo Instagram.

Nuovo logo Instagram 2022 più luminoso: di cosa si tratta?

La piattaforma ha annunciato la sua nuova identità del marchio. Le aree progettate e cambiate, cioè, gli aggiornamenti, riguardano i colori del logo Instagram e non solo. Un nuovo modo di vedere IG con lo scopo di mettere la community come focus del social media.

Di cosa si tratta? Nello specifico, il nuovo logo Instagram vede la presenza di un nuovo carattere tipografico, progettato secondo le preferenze degli utenti. Oltre al logo Instagram, notiamo un nuovo font chiamato Instagram sans.

La finalità è quella di dare un mezzo di espressione globale funzionale. Pianificato per adattarsi a tutte le culture del mondo. Cos’altro? Nel logo Instagram c’è un nuovo gradiente che non passa inosservato. Cosa sarà mai? Progettato con tecnologia modellazione 3D, appare più luminoso e vibrante allo stesso tempo.

Blog.etinet.it ha specificato:

l nuovo logo ricorda la forma della macchina fotografica vintage, ma diventa futuristico, essenziale e moderno. Il vecchio arcobaleno viene ripreso come sfondo dell’intero logo, per un immagine fresca e colorata. (…) Un trend minimal che evita ornamenti e profondità per assicurare visibilità e versatilità su ogni tipo di dispositivo, indipendentemente dai pixel a disposizione.

Molto più visibile su tutti i touch point posti sul web. La sensazione da trasmettere è quella della scoperta. E’ mutato anche il layout oltre al nuovo logo Instagram. Si focalizza sul senso di “espressione in se”. Molto semplice: è proprio il suo punto di forza, la semplicità.

Restyling logo Instagram: i nuovi colori

Rimasto estremamente minimalista e stilizzato, quello che è cambiato è il gradiente cromatico. La vivacità e la semplicità vanno a pari passo in questo nuovo logo Instagram. E’ stato definito con un processo di modellazione 3D.

Il restyling del logo Instagram riguarda la luminosità dei colori. La variazione, seppur minima, si nota subito a vista d’occhio. Infatti, rende il logo Instagram più dinamico. Dal nuovo layout del feed più semplice e trasparente al nuovo font Instagram sans, fino al nuovo logo Instagram più luminoso.

Visibilissimo, difatti, non passa mica inosservato. Gli utenti se ne sono accorti prima che arrivasse la prima notizia. Un caso? Il test ha funzionato.

Che aspetto ha il nuovo marchio luminoso? Yourdigitalresource.com ha ufficializzato:

Da una dettagliata fotocamera polaroid che fluttua su uno sfondo bianco, il nuovo logo di Instagram è ora piatto, minimalista e segue le ultime tendenze del design grafico. Presenta anche una sfumatura a tre colori che utilizza i colori rosa, viola e giallo.

Il nuovo logo Instagram è più visibile e in questo modo unico, posto nei vari touchpoint. Ti sei chiesto perché ha cambiato colore? La sfida sarà differenziarsi da Tik Tok? Oppure ci sono altre motivazioni? Continua a leggere per scoprirlo.

Il nuovo design del logo Instagram ha un significato: ecco quale!

Per darne un significato specifico, ripercorriamo un concetto che salta all’occhio. Tra i vari mockup e prototipi che si possono scaricare sul web, vi sono alcune immagini del nuovo logo Instagram. Lo vediamo in contesti prettamente di campagne Out-Of-Home.

Vediamo subito il significato per poi passare immediatamente alle ragioni e motivazioni. Il rinnovo del visual potrebbe essere la base di nuove strategie di marketing? Tra cui quelle che vediamo nelle attività online? Molti pensano questo e potrebbe essere.

Il logo Instagram luminoso ha colori accesi e vivi. Possiamo paragonare gli stessi colori accesi ai trend del momento? Sicuramente dietro la progettazione sono state considerate anche le tendenze e le preferenze degli utenti che vi sono sul social media.

La community del social network è al centro di ogni strategia, questo è sicuro. Si parla di aggiornamento visivo, ma qual è il vero significato del nuovissimo design del logo Instagram? L’inclusività, la vivacità e la semplicità sono parole chiave in questa risposta.

Per rendere il social network un posto più comprensibile per tutti, il nuovo logo Instagram vuole essere più semplice e chiaro possibile. Ecco qual è il vero significato: Il social media vuole essere un luogo virtuale comprensibile per tutto il mondo intero.

Importante quanto ha annunciato techcrunch.com:

Instagram sta lanciando un "aggiornamento visivo" per il suo marchio questa settimana, ha annunciato la società in un post sul blog lunedì. La società sta introducendo un nuovo logo, carattere tipografico e layout di marketing a schermo intero leggermente ottimizzati. Instagram afferma che l'aggiornamento è progettato per abbracciare la continua evoluzione e per aiutarlo a "creare esperienze più coinvolgenti e inclusive"

Perché è stato cambiato il colore al logo Instagram 2022?

La veste grafica del logo Instagram è stata preannunciata da un po’ di tempo. Un nuovo modo per aumentare la memorabilità dell’identità visiva del marchio IG. Si presenta come una innovazione legata all’estensione della community.

E’ stato spiegato che durante la progettazione, l’obiettivo era rendere IG un posto accessibile per tutti a livello mondiale. Il social network ha collaborato con vari esperti del settore per rendere il nuovo logo Instagram più inclusivo.

Il motivo è che il social media vuole supportare tutti i creator e anche gli utenti di tutta la community, passando da varie culture senza tralasciare nemmeno una. Il gradiente colore del nuovo logo Instagram rende la forma più dinamica e allo stesso tempo luminoso e vivo.

Distractify.com ha dato un’altra interpretazione:

L'unico cambiamento nel logo è stato un aumento della sua luminosità. (…) È possibile che non si aspettassero che qualcuno se ne accorgesse, ma se è quello che pensavano, si sbagliavano di grosso. Molti utenti di Instagram l'hanno notato e molti di loro non erano contenti dei colori cangianti.

Diversamente da quanto scrive e riporta businessinsider.in:

L'azienda ha affermato che il suo nuovo sistema di design pone il contenuto al centro, con particolare attenzione alla semplicità e all'espressione di sé. "Stiamo apportando nuova energia e scopo ai nostri colori, carattere tipografico, logo e altri elementi del marchio con un'identità visiva rinnovata. Il nostro nuovo sistema è progettato per abbracciare l'evoluzione continua per aiutarci a creare esperienze più coinvolgenti e inclusive per la nostra comunità", ha affermato Instagram in una dichiarazione.

Questo è un periodo ricco di novità e di cambiamenti, per questo motivo, l’applicazione vuole adattarsi ai tempi e ha deciso di rinnovare.

Infatti, il restyling non è solo riferito all’aspetto grafico e del design ma anche all’esperienza utente, che è un punto di forza a favore, per potersi differenziare dalle altre piattaforme concorrenti come Tik Tok.

I trend grafici sono da sempre seguiti dalle migliori agenzie di comunicazione che progettano brand identity ma anche gli elementi base che piacciono molto alle persone sono sempre stati presi in considerazione. Questo perché i gusti degli utenti sono importanti.

Storia logo Instagram: qualche info in più!

La prima icona del logo Instagram era una macchina fotografica in stile anni 50, ispirata al modello Bell & Howell. All’inizio, il marchio era una Polaroid tridimensionale con effetto realistico. Con il tempo si è minimizzato adattandosi ai tempi e alle tendenze grafiche.

Arriva il logo Instagram stilizzato con i colori arcobaleno in uno dei ultimi restyling del marchio Instagram. Nel 2016 diventa iconico, riconoscibile, memorabile e semplicissimo. Inoltre, nel tempo ha subito anche una riduzione dei colori e la gamma cromatica.

Arriviamo ad oggi, un icona minimalista e inconfondibile al contempo. Gli elementi che sono prettamente cambiati nel corso del tempo sono stati descritti da pixartprinting.it:

Dov’è finito l’arcobaleno, l’elemento iconico dell’app? E dove sono finiti il mirino e l’obiettivo? Certo serve un piccolo sforzo, ma a ben vedere questi elementi continuano a vivere nella nuova icona. Sono stati semplicemente astratti: l’arcobaleno vive nel gradiente dei tre colori dell’icona e il mirino e l’obiettivo sono stati sintetizzati in linee e punti. Il logo suggerisce ancora l’idea di una macchina fotografica, quindi rimangono la storia e l’anima dell’azienda, ma è un’immagine astratta che guarda al futuro. Il nuovo design minimale è perfettamente in linea con le nuove tendenze di progettazione grafica.

Dalla nascita all’evoluzione, è sempre stato un marchio che cattura subito l’attenzione e che rimane nella mente per tanto tempo.

Le caratteristiche del logo Instagram sono diverse, come, la forma a macchina fotografica stilizzata e i tratti elementari e semplici. Per non parlare dei colori inconfondibili e caratteristici del social media.