Come fare a trovare le parole chiave a coda lunga? Le long tail keyword sono quanto di più fruttuoso ci sia per un SEO expert. Sono infatti quei brevi gruppi di parole, molto specifici, che riusciranno non soltanto ad attrarre traffico al tuo sito web, ma soprattutto ad attrarre il traffico giusto! Ecco come fare a trovare le parole chiave long tail nel modo più efficace.

Brevi gruppi di parole chiave molto specifiche e che presentano uno basso volume di ricerca sono conosciute come parole chiave a coda lunga, o long-tail keyword.

Per tutti gli esperti SEO in fatto di ottimizzazione per i motori di ricerca, queste parole chiave sono una vera e propria manna: grazie all'utilizzo corretto delle parole chiave a coda lunga, infatti, è possibile aumentare notevolmente il traffico del proprio sito web, ma non soltanto, come vedremo tra poco.

A maggior ragione perché si tratta di parole chiave dal volume di ricerca molto basso sono anche parole che devono essere scelte con molta cura, onde evitare l'inefficacia della propria strategia.

Parole chiave a coda lunga: cosa sono le long tail keyword

Chi inizia a conoscere le regole che stanno alla base della SEO, la Search Engine Optimization, è perfettamente consapevole del fatto che essa non sia altro che un gioco di delicati equilibri.

Infatti, un esperto di SEO deve saper mediare tra quello che cerca l'utente, quello che l'azienda offre e quello che il motore di ricerca apprezza, in modo da riuscire a cavalcare le prime posizioni della SERP (la pagina dei risultati di ricerca).

A questo punto, comprenderai come le parole chiave usate dai professionisti della SEO affinché il sito venga trovato non sono altro che le query impostate dagli utenti, ovvero la stringa di parole digitate nel momento in cui si avvia una ricerca sul web.

Le parole chiave si dividono sostanzialmente nelle parole chiave secche (short tail keyword) che sono formate da una o due parole, e quelle a coda lunga (long tail keyword) che sono formate da 3 o più parole. Mentre le prime sono caratterizzate da alti volumi di ricerca, quelle a coda lunga, restringendo il campo di pertinenza, hanno volumi nettamente più bassi.

Perché ad un SEO (e al proprietario del sito, naturalmente) dovrebbero interessare delle parole chiave con volumi di ricerca bassi?

A cosa servono le parole chiave a coda lunga? L'efficacia delle long tail keyword

Un primo motivo è certamente legato al posizionamento.

Normalmente, infatti, a parole chiave con volumi di ricerca molto alti, corrispondono anche livelli di competizione altrettanto elevati che possono rendere più complicato scalare la serp e raggiungere le prime posizioni. Utilizzare invece le long tail, sempre se fatto in maniera corretta, potrebbe essere meno interessante se si guarda al volume di ricerca in sè ma offre sicuramente maggiori possibilità di finire nei gradini più alti del podio SERP.

Questo, però, è solo il primo vantaggio.

Un secondo vantaggio, e ben più importante, è legato ad un fattore di conversione.

Infatti, quando abbiamo a che fare con parole chiave brevi, e quindi molto generiche, è assai difficile che l'utente sia pronto alla conversione.

Se anche il nostro sito si posizionasse benissimo per la parola chiave 'scarpe', ad esempio, non è detto che il nostro utente sia interessato a comprare delle scarpe. Potrebbe essere semplicemente in cerca di una definizione della parole, o di un suo sinonimo.

Se invece il nostro sito si posizionasse bene per la parola chiave 'scarpe da tennis rosse' sicuramente catturerebbe l'attenzione di un gruppo di persone che potrebbero essere interessate all'acquisto delle nostre scarpe. In effetti, se digitiamo questa query nella barra di ricerca otteniamo una SERP ben ricca di annunci di ecommerce e di negozi fisici.

Più la nostra parola chiave long tail è specifica ('scarpe da tennis' probabilmente è ancora troppo generica) e più siamo in grado di intercettare la nicchia di nostro interesse.

In questo modo, ad una parola chiave con un volume di ricerca molto basso corrisponde un tasso di conversione molto più alto. Nonostante il numero di persone che visualizzerà la nostra pagina sarà molto basso, infatti, è assai probabile che, con la giusta CTA (call to action), venga spinto al click.

Come trovare le parole chiave a coda lunga giuste ed aumentare il traffico al proprio sito web

Ci sono diversi modi per riuscire a trovare le parole chiave a coda lunga più giuste per portare maggiore traffico al proprio sito web.

Scommettiamo che già ti immaginerai che ti sciorineremo una lunga lista di tool, la maggior parte dei quali a pagamento. In parte certamente sarà così, ma in parte assolutamente no.

Il primo passo che dovrai fare per trovare le tue parole chiave long tail sarà quella di usare il più grande strumento che hai a disposizione: il tuo cervello. Il primo metodo che ti suggeriamo infatti è quello di prendere un foglio di carta, una penna, ed iniziare a ideare la mappa mentale del sito web.

Si parte dal centro con la parola chiave principale (ad esempio 'scarpe') e da lì si inizia a ramificarla. Potrebbe essere utile iniziare con un piccolo brainstorming e poi posizionare tutte le parole chiave interessanti all'interno della nostra mappa.

Più ramifichiamo la parola chiave principale e più saremo in grado di trovare delle long tail keyword di valore (e che incontrano sia la nostra offerta sia la domanda del nostro pubblico).

Il secondo step è quello di usare i motori di ricerca. Sono di per sé una miniera d'oro di parole chiave. Una prima idea è quella di sfruttare la funzione di autocompletamento (ovvero ciò che il motore di ricerca suggerisce nel momento in cui stiamo digitando la nostra query); un'altra idea è quella di osservare le proposte correlate. Tutte queste parole chiave andranno ad arricchire la nostra mappa del sito web.

A quel punto, siamo pronti per i tool. SemRush, Ubersuggest, SeoZoom: sono tutti validissimi e dovresti utilizzarli in combinazione. Analizzano infatti SERP, parole chiave correlate, volumi di ricerca.

Ti suggeriamo però di usare anche il Keyword planner di Google ADS. Lì c'è una vera miniera di parole chiave a coda lunga che potrai sfruttare per aumentare il traffico al tuo sito web ma, soprattutto, le conversioni.

