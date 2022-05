Le piattaforme social sono utili alla tua azienda per connettersi con il pubblico target e i potenziali clienti. Un Social Media Manager come si deve è quindi una parte essenziale della tua strategia di marketing digitale. Ecco cinque ragioni per cui ne hai davvero bisogno.

Oggi, un’azienda non può fare a meno di una presenza online ben consolidata e gestita, perché la mole di utenti internet a livello globale e locale offre un’opportunità imperdibile per accrescere la visibilità, la credibilità – e di conseguenza i profitti – di un’azienda.

Quando si parla di presenza online sono due gli elementi chiave che saltano subito all’occhio: il primo, il sito web, fondamentale come vetrina per esporre prodotti e/o servizi offerti. Il secondo, le piattaforme social, utili per connettersi con il pubblico target e i potenziali clienti.

I Social Network nel 2022

Attualmente, oltre 3 milioni di aziende sono attive ed implementano campagne pubblicitarie solo su Facebook. Un dato simile dovrebbe già far trillare un campanello d’allarme in un imprenditore, che si chiederà come distinguersi in un mondo dove la competizione è così spietata.

Tuttavia, guardando il lato positivo, questo dato dimostra come il marketing su Facebook, e più in generale sui Social Network, si sia sviluppato negli anni fino a diventare una pietra miliare di qualsiasi strategia di marketing che si rispetti.

Il lavoro di Social Media Manager, inizialmente veniva affidato a uno staff con competenze generali di marketing, che andava a pubblicare contenuti organici e a spotting per sfruttare un briciolo di visibilità sui social media. Tuttavia, oggi non è più così.

Ecco qualche novità che lo dimostra:

Facebook ha introdotto un nuovo componente sull’algoritmo che andrà a limitare la copertura dei contenuti brandizzati sul feed

Twitter ha annunciato che non permetterà più la duplicazione dei contenuti su account multipli

Capito dove voglio arrivare? Il panorama dei social cambia continuamente, e rimanere aggiornati su questi cambiamenti richiede un esperto che possieda un occhio specializzato, e che si assicuri che il brand mantenga il successo ottenuto nel tempo.

Naturalmente, è importante anche appuntare un responsabile che si occupa di comunicazione come mansione secondaria, per monitorare il lavoro dei collaboratori esterni, perché i processi aziendali vanno comunque coinvolti in questo tipo di lavoro.

Tuttavia, oggi è imperativo affidarsi a un professionista – prevalentemente esterno, che si tratti di un freelance o di un’agenzia di comunicazione – che si occupi di gestire, mantenere ed eseguire campagne di social media marketing ed assicurarti un ritorno sull’investimento consistente.

Ecco cinque ragioni.

1. Il panorama dei Social Network cambia costantemente

Un social media manager potrà tenere traccia dei cambiamenti sull’algoritmo e rimanere al passo con le tendenze delle varie piattaforme, ma anche adattare la tua strategia e i contenuti basandosi sugli ultimi aggiornamenti.

Inoltre, un social media manager dovrà tenere la mente aperta e consigliarti nuove piattaforme da tenere in considerazione, nonché assicurarti il successo sperato quando vai a testare una nuova strategia su questi social.

Prendiamo l’esempio più celebre, ovvero TikTok. Sorpassata ormai la soglia dei 2 miliardi di download a livello globale, è abbastanza certo il potenziale di sviluppo che qualsiasi brand potrebbe avere su questa piattaforma.

Il che è lo stesso per le nuove funzionalità sviluppate sulle diverse piattaforme. Ricordiamo tutti il lancio dei Reels e delle funzionalità Shopping su Instagram, e ad oggi possiamo osservarne il successo planetario. E tu hai saputo come sfruttarli al meglio?

Un social media manager potrà introiettare i cambiamenti appena accadono, e destreggiarsi creando nuove strategie ad hoc per raggiungere gli obiettivi di marketing che ti sei prefissato. Inoltre, contenuti creati professionalmente avranno molta più presa rispetto a quelli amatoriali.

2. L’engagement sui Social Network è fondamentale

A chi ti affidi ora per la gestione delle tue piattaforme? Magari lo fai tu stesso, o un tuo collaboratore che pubblica ogni tanto giusto per non lasciare il feed vuoto per troppo tempo. Ecco, ti sorprenderà sapere che questo tipo di atteggiamento danneggia il tuo brand online più che non postare affatto.

La strategia social non è qualcosa di improvvisabile. In tantissimi modi, anzi, l’improvvisazione ti danneggia, perché influenza la metrica di engagement, che alla fine è quella principale che l’algorirmo usa per determinare se il tuo post è interessante o meno.

Interagire con i tuoi utenti, su una pagina o un gruppo, è vitale. Perche? I social media sono una conversazione bilaterale, e il tuo pubblico di potenziali clienti vuole sapere che ci sei e che ti interessa cosa pensa e di loro.

Un social media manager dovrebbe sempre monitorare la pagina della tua azienda, non solo per la gestione della tua reputazione, ma anche per avere accesso ad ulteriori metriche che potrebbero aiutare il tuo brand in maniere inimmaginabili.

Ad esempio, un social media manager avrà la capacità di malleare le campagne a seconda del feeback degli utenti. Sia esso positivo o negativo, la tua campagna dovrà cambiare costantemente direzione per aderire alle esigenze dei tuoi clienti.

I social media sono un potentissimo mezzo per donare agli utenti un’esperienza cliente unica, e incontrare le loro esigenze in tempo reale. Ad, esempio, immagina che essi abbiamo ricevuto un prodotto sbagliato. Il 99,9% delle volte – statistica esagerata per licenza poetica – proveranno prima di tutto a contattarti sui social network.

Implementare una parte del tuo servizio clienti sui social media ti consentirà di fornire ai tuoi clienti un ambiente più familiare – a cui sono già abituati e che non avranno il timore di utilizzare.

3. Prenditi cura dell atua reputazione e aiuta i tuoi clienti sui Social Network

Un social media manager è in allerta costante per individuare ogni messaggio, recensione e commento sulle tue piattaforme social in merito al tuo brand. Non solo hanno una metodologia ben delineata, ma conoscono anche i modi migliori per parlare come parlerebbe il tuo rband.

Assumere un professionista con un expertise simile è importantissimo, perché – in caso di problemi – egli saprà mitigare la situazione nel caso in cui un cliente insoddisfatto cominciasse a trollare sulle tue pagine. Ciò che si sarebbe potuto trasformare in un disastro potrebbe invece diventare un’opportunità.

È fondamentale che un social media manager sviluppi non solo il tono di voce giusto e il linguaggio del tuo brand sui social media, ma che collabori anche con altri attori chiave del settore marketing – come il servizio clienti e i PR – così da poter sviluppare una strategia multipiattaforma utile a gestire eventuali crisi e a ispirare fiducia e consistenza nel pubblico rispetto al tuo brand.

Senza contare che i Social Network sono un ambiente veloce e dinamico, e quindi è fondamentale adottare questo atteggiamento nel rispondere ai commenti, condividere contenuti e arginare eventuali problemi. Il modo in cui ti poni su queste piattaforme influenzerà il comportamento dei potenziali clienti più di quanto credi!

4. Incrementare il pubblico sui Social Network

Qui si comincia a navigare più nel territorio di un community manager, che è una figura distinta rispetto al social media manager. Tuttavia, affidandoti al professionista giusto, potrai vedere il numero dei tuoi followers crescere anche senza dover assumere troppe figure professionali.

Partiamo dal presupposto che il pubblico è la ragione per cui detieni delle piattaforme social. Secondo uno studio di settore recente, il 51% degli utenti social afferma che il modo in cui un’azienda si pone sui social network va a influenzare il processo decisionale che porta all’acquisto.

Di questi, il 29% acquista entro un giorno dopo aver visto il prodotto sui social media.

Per la legge dei grandi numeri, più il tuo following cresce, più possibilità avrai di vendere, ma non è sufficiente – anzi è deleterio – comprare followers per sembrare dei mostri sacri del settore. Se quelle 50k persone sono tutti bot che non interagiscono con nessuno dei tuoi post, sei nei guai.

Pensa al tuo pubblico come ai primi brand ambassadors, che fungono non solo come clienti, ma anche come promotori dei benefici dei tuoi prodotti o servizi. Se il tuo audience cresce in maniera organica e fidelizzata, così farà anche la credibilità del tuo brand.

Magari potresti trovare delle collaborazioni importanti con altri brand o influencer del tuo settore, e così facendo sbloccare nuove fasce di pubblico. O magari vorresti condividere il tuo expertise tramite un articolo che hai curato personalmente.

Avere a disposizione un pubblico vasto potrà aiutarti a costruire credibilità e autorità nel settore, il che porterà naturalmente a più followers, lead e vendite. Ma per farlo, avrai bisogno di un professionista che sa come muoversi.

5. Analizzare le metriche sui Social Network

Disporre di un social media manager che si occupa di tutte le tue piattaforme ti permetterà di creare campagne pubblicitarie sempre più rilevanti. Ma un professionista potrà anche aiutarti a scegliere e modificare i tuoi obiettivi, il tuo contenuto e rivoluzionare la strategia che hai portato avanti finora.

Come? Attraverso l’analisi delle metriche.

Un social media manager andrà ad analizzare regolarmente le tue campagne, andando a chiudere quelle sottoperformanti e ottimizzando quelle che stanno ottenendo risultati discreti, assicurandoti un ritorno sul capitale investito in marketing e comunicazione.

Andrà ad analizzare i risultati ottenuti e individuerà criticità e punti di forza delle tue campagne, osservando il momento in cui una campagna comincia a perdere trazione ed è quindi il momento di avviarne un’altra.

Il che porta un valore aggiunto formidabile in sede di debriefing del comparto marketing a fine mese, perché un professionista potrà dettagliare:

Le strategie implementate durante il mese

Il paragone tra le campagne precedenti e quelle attuali

Qual è il passo successivo a seconda delle metriche riscontrate

A volte, è possibile dare continuità a campagne già implementate e di successo, il che non potrebbe essere possibile senza il supporto di un professionista.