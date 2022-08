Il phygital marketing è un aspetto interessante che accomuna più sfaccettature del marketing odierno. Scopriamo come utilizzarlo e come possiamo sfruttarlo a nostro favore.

Nel grande universo del marketing odierno si possono scovare tantissime sfaccettature, tecniche e particolarità che la vendita utilizza quotidianamente. Uno di questi è il phygital marketing. Vediamo come possiamo sfruttarlo a nostro favore per essere competitivi sul mercato e crescere come brand.

Phygital Marketing: cos’è e cosa significa

Nel mondo del marketing nascono continuamente nuovi media, nuove modalità di comunicazione e tutte sono indispensabili per raggiungere una fetta consistente di marcato. È corretto selezionare quelle più adatte per il nostro brand, ma limitarsi a sfruttare solamente una direzione rischia di compromettere i risultati e gli obiettivi fissati in precedenza dallo stesso brand. Per questo motivo sono nate - e nasceranno - forme di vendita e di marketing sempre più ibride e meno delineate. Una di queste è, senza ombra di dubbio, il Phygital Marketing. Ma cosa si intende per Phygital? Quali sono le sue caratteristiche?

“Phygital” è una parola nata dall’incrocio e dall’unione di due parole: Physical (fisico) e Digital (digitale). Si tratta, quindi, di una tipologia di marketing ibrido che comprende sia strategie di marketing offline e Above the Line (come il field marketing, i negozi fisici, i roadshow, la distribuzione di volantini o gadget) sia strategie digitali online (campagne di marketing online, influencer marketing, banner su siti web, sponsorship su video YouTube).

L’importanza dell’unione tra due differenti tipologie di marketing e comunicazione consiste nella costruzione di un approccio integrato e completo, in modo da "colpire" target di riferimento diversificati, essere più presenti nei vari touchpoint e raggiungere tutti gli stakeholders, creando un sistema esaustivo e vincente. Basti pensare che il cliente non frequenta solamente un ambiente. La stessa persona che possiede profili Social, può incontrare il brand anche offline, ad esempio all’interno di un centro commerciale.

Al contrario, un potenziale cliente che non frequente i centri commerciali e i negozi, può frequentare spesso il web e trovare online l'azienda di riferimento. Il Phygital Marketing diventa, quindi, un ottimo sistema per toccare vari ecosistemi. Si parla di una vera e propria relazione omnicanale (omnichannel in lingua inglese) e continuativa tra brand e consumatore. Quando viene rappresentato graficamente, si tende a utilizzare due cerchi (marketing online ed offline) che, incrociandosi, formano l'universo del Phygital Marketing.

I vantaggi del Phygital Marketing

Uno dei più evidenti vantaggi che regala questa strategia di marketing è sicuramente l’immersione a 360°. Il potenziale cliente riconosce, in ambienti differenti, un brand, una comunicazione o uno dei tanti touchpoint che aveva già notato in precedenza in altri contesti. La convivenza tra le differenti forme di marketing porta sia ad un approccio separato ma integrato tra online e offline (come il marketing sui social e il marketing in negozio), sia a strategie continuative, nella quale un’azione di marketing online prosegue offline, come nel caso di particolari scontistiche in negozio. I brand più capaci riescono a creare una relazione continuativa, coinvolgente e interattiva tra online e offline, rafforzando sempre più la potenza del marchio. Anche l'ambito degli eventi è sempre più Phygital: gli spettatori hanno spesso la possibilità di godere l'evento dal vivo, ma anche di essere spettatore digitale, comodamente da casa o dal proprio ufficio.

Esempi di Phygital Marketing

Un classico esempio di Phygital Marketing che tutti conosciamo è l’acquisto di un prodotto online con successivo ritiro in negozio. In questa modalità, l’utente è più incentivato a dare un’occhiata agli altri prodotti presenti sia online che in sede, ed è conveniente per lo stesso cliente perché non paga i costi di spedizione. Un altro esempio sempre più in voga è il Try&Buy, operazione che capita spesso in ambito moda con scarpe o abbigliamento.

L’utente prova un capo in negozio, per comprendere l’indossabilità o l’estetica, per poi concludere l’acquisto online, evitando le file in cassa. Un ultimo esempio interessante di Phygital Marketing riguarda l’incentivo di andare in negozio regalando una scontistica online. Il brand propone uno sconto (es. 10%) se l’utente porta in negozio uno screenshot fatto con il proprio smartphone sul profilo social o sul sito di riferimento. In questo modo lo si incentiva a recarsi in negozio invece che proporre direttamente lo sconto offline, utilizzando nel migliore dei modi i benefici di un marketing ibrido con il modello Phygital.