E' ufficialmente arrivato il nuovo plugin tiktok per woocommerce per vendere direttamente sul sitoweb. Lo sapevi? Una novità assolutamente sorprendente per vendere in un click. Non farti trovare impreparato: scopri tutto! Sarai a conoscenza di tante funzioni e di vantaggi, come usarlo e cos'è.

Vendere online? Il nuovo plugin Tik Tok per Woocommerce semplifica la connessione e raggiunge tutto il pubblico. Un’estensione gratuita che permette di impostare una pubblicità efficace e performante. La novità che tutti aspettavamo!

Scaricarlo e istallarlo è semplicissimo ed è possibile farlo dalla pagina ufficiale. Nel mondo di WordPress, i programmatori e i professionisti si stanno attrezzando già per iniziare una nuova era di vendita su Tik Tok. Vuoi vendere anche tu in un click con questo nuovo plugin?

Scopri Tik Tok per Wocommerce adesso: leggi tutto e non farti scappare nemmeno un dettaglio. Sarà l’inizio di una nuova era di acquisti e vendite online? Uno dei benefici è proprio quello di portelo fare in un solo click! Un’estensione che nessuno si aspettava e che è una positiva sorpresa per tutti!

Oggi non raccontiamo solo novità! Seppur è un argomento nuovo, in questa breve guida approfondiamo bene cos'è il plugin Tik Tok con Woocommerce, a cosa serve, le funzioni, i vantaggi e come usarlo per vendere. Scopri anche tu il nuovo plugin Tik Tok per Woocommerce e vendi in un click.

Cos'è il plugin Tik Tok per WooCommerce? Un modo per vendere gratis e non solo!

La cosa più importante per iniziare, è proprio comprendere al massimo cos’è il plugin Tik Tok con Wocommerce. Quest’ultimo è un’estensione di WordPress che permette di vendere all’interno del sito web o di una piattaforma.

Si tratta di un plugin che permette di creare uno shop online. Infatti, consente di sviluppare un e-commerce e vendere. Per essere più chiari, WordPress è la piattaforma che contiene il sito web, Woocommerce è una estensione installabile gratuitamente su WordPress, mentre, il nuovo plugin Tik Tok per Woocommerce è un’ulteriore integrazione gratis da collegare.

Socialmediatoday.com spiega:

TikTok ha annunciato una nuova integrazione con WooCommerce che consentirà ai commercianti di WooCommerce di sincronizzare il catalogo del loro negozio con il loro profilo TikTok, potenziando le sue offerte di visualizzazione dei prodotti più avanzate. (…) La maggior parte delle entrate di TikTok in Cina ora proviene da integrazioni di eCommerce in-stream , con i creatori che collaborano con i marchi per attingere al crescente interesse per gli acquisti in-app, insieme alla popolarità dell’app video in formato breve. Vari utenti con sede negli Stati Uniti ora stanno anche generando entrate solide dagli acquisti in live streaming

Il nuovo plugin Tik Tok per Woocommerce è scaricabile e collegabile al negozio online. Sincronizzando il catalogo e installando il pixel di Tik Tok, si potranno anche monitorare le prestazioni e personalizzare annunci in pochi click.

È semplicissimo da usare: una premessa. Tutto completamente gratuito! L’obiettivo è vendere sul tuo sito tramite Tik Tok? Allora anche tu devi iniziare ad usare il nuovo plugin per Woocommerce.

A cosa serve il plugin Tik Tok con WooCommerce: semplificare e molto di più!

L’utilità di questo nuovo plugin Tik Tok con Woocommerce non è solo una. È un’integrazione spettacolare, per iniziare. Prima di tutto, serve a creare campagne pubblicitarie. Con questo strumento puoi raggiungere un miliardo di persone al mondo.

Questo nuovo plugin Tik Tok con Woocommerce aiuta a far crescere l’attività del sito web con Tik Tok. Oltre ad aumentare il numero delle vendite online attraverso la promozione di prodotti o servizi con utenti attivi, puoi impostare annunci in un click.

Non solo, sincronizzare il catalogo dei prodotti, installare il pixel di Tik Tok e indirizzare tutto al pubblico in pochi e brevi secondi. Raggiungere nuovi segmenti di target non è mai stato così semplice.

Per non parlare del fatto che potrai fare tutto direttamente all’interno del nuovo plugin Tik Tok per Woocommerce senza dover passare dalla piattaforma.

Non siamo i soli a dirlo: ecco cosa riporta la pagina ufficiale del plugin su WordPress:

Che si tratti del momento del passare del tempo o dell'esplorazione di alcune cose interessanti, TikTok sta sicuramente guidando il discorso tra la Gen-X, Y, Z. Per lo più dominata dai giovani, questa piattaforma è un perfetto killer di tempo per le persone di tutte le età. esplorare il potenziale dei contenuti generati dagli utenti. TikTok può diventare un potente strumento per i marchi per promuovere i propri prodotti in modo intelligente attraverso video di breve durata, enfatizzando l'uso di contenuti intelligenti e orientati all'utente. Ha la capacità di influenzare i giovani prendendo di mira i loro interessi.

Con questa nuova spettacolare estensione si potrà tenere tutto sotto controllo direttamente dal sito web. Per cui, serve tanto ad unificare ma soprattutto a semplificare i procedimenti di vendita. Te lo saresti mai aspettato?

Funzioni del plugin Tik Tok con WooCommerce: 10 sorprese che non ti aspettavi!

Le funzioni del nuovo plugin Tik Tok per Woocommerce sono delle formidabili sorprese che nessuno si aspettava. Tutto basato su un’interfaccia semplice, potrai creare annunci e promozioni in un click.

Nello specifico: creare una campagna direttamente dalla dashboard del tuo e-commerce e utilizzare lo strumento smart video generation per sfruttare immagini e video di prodotti. Il tutto ottimizzando il tempo! Solo questo? Assolutamente no! Ecco altre funzioni del nuovo plugin Tik Tok con Woocommerce:

Aggiungere in modo facile Tik Tok al negozio su Woocommerce

Connettere direttamente l’account Tik Tok per il business

Sincronizzare in automatico il catalogo dei prodotti

Progettare annunci guidati in pochi secondi che consentono di arrivare agli acquirenti realmente interessati

Aggiungere un pixel di Tik Tok per monitorare le prestazioni sulla dashboard di Woocommerce.

Quali sono i formati? Annunci basati su catalogo del sito e-commerce, spark ads (utilizzando i post di Tik Tok) e generazione di lead. Per di più, è stato studiato per fornire maggiore creatività.

Il blog di hootsuite.com ha confermato che:

Per migliorare ulteriormente le capacità di acquisto online della piattaforma, TikTok ha annunciato che lancerà una nuova integrazione WooCommerce. WooCommerce è un plug-in di e-commerce open source generalmente utilizzato per i siti Web WordPress. Con la nuova integrazione, i marchi saranno in grado di sincronizzare i cataloghi dei loro negozi, installare TikTok pixel per il monitoraggio delle prestazioni delle campagne e sviluppare annunci per semplificare la promozione di prodotti specifici.

15 Vantaggi e benefici di Tik Tok integrato in WooCommerce!

È bene fare una premessa: Tik Tok è il nuovo mondo dello shopping, non solo un social media che intrattiene gli utenti con video divertenti. Hanno verificato che ci sono oltre 12 miliardi di visualizzazioni e di persone che interagiscono in modo attivo con Tik Tok per i propri acquisti.

Una delle più grandi invenzioni del momento? Il nuovo plugin Tik Tok integrato con Woocommerce è sorprendentemente una delle novità del momento più apprezzate dai brand. D'altronde, il 53% delle persone ha affermato che consiglia agli amici questo social media come unica fonte di ispirazione.

I numeri parlano da soli; il 58% degli utenti usa il social network per scoprire nuovi prodotti. Invece, il 48% ha acquistato almeno una volta tramite questo social media. I vantaggi e i benefici di Tik Tok per Woocommerce sono tantissimi altri.

È una soluzione per lo shopping online più all’avanguardia di questo secolo. Con questo pazzesco strumento puoi:

Far crescere l’attività

Rendere facile ai commercianti collegare la piattaforma sul sito web

Raggiungere un pubblico globale

Soluzione flessibile e veloce ma soprattutto facile da usare

Vendere qualsiasi cosa

Misurare le performance

Creare annunci creativi e guidati con Smart Video Generation integrato (unisce in automatico foto e video dei prodotti per la campagna pubblicitaria)

Esplorare vari formati di annunci

Raccogliere i dati di nuovi clienti (lead generation)

Vendere in fretta? È il nuovo strumento per eccellenza che ti aiuta a farlo in pochi click. Ottenere follower direttamente dall’applicazione? Non solo, anche raggiungere più spettatori attivi.

Ne parla anche popupmag.it:

Un modo facile e veloce di incrementare le proprie entrate, utilizzando uno dei social più in voga del momento. Il tutto facilmente e senza uscire dal proprio negozio online. Automatizzando il processo, il web marketer avrà così l’opportunità di lavorare in maniera integrata con la piattaforma cinese e questo è uno dei pregi principali di questa plug-in.

Come usare Tik Tok per WooCommerce e vendere in un click? Solo 3 step!

La novità è piaciuta a tutti, ora la domanda principale è: come si usa? Come usare Tik Tok per Woocommerce è super semplice. Vendi anche tu in un click grazie allo strumento integrato che ti consente di vendere ad un vasto pubblico online.

Nel particolare, permette di eseguire campagne su formati basati sui prodotti, ad esempio: annunci di raccolta o vetrina dinamici. La prima cosa da fare è sincronizzare i prodotti per poter creare il tuo primo annuncio.

È direttamente la pagina ufficiale del plugin su Woocommerce a riportare le principali e più importanti funzioni:

Facile configurazione dell'account TikTok for Business e TikTok Ad. Installazione con un clic del pixel TikTok più avanzato per un migliore monitoraggio. Sincronizzazione automatica del catalogo che semplifica la creazione di annunci di raccolta e vetrina dinamici oltre all'accesso a nuove funzionalità di eCommerce organico in arrivo. Accesso alla creazione assistita di campagne pubblicitarie all'interno della tua dashboard.

Servono solo 3 semplici step per iniziare. Il primo è scaricare e aggiungere il plugin Tik Tok per Woocommerce all’interno di WordPress. Successivamente, seguendo le istruzioni fornite si potranno configurare e collegare gli account del social media sul sito web.

Di conseguenza si potrà accedere o creare un nuovo account e autorizzare Woocommerce a collegarsi con Tik Tok per business. Collegando gli account business center o Tik Tok Ads manager potrai iniziare.

Prima installerai il pixel che attiva il monitoraggio delle campagne. Infine, sincronizzare il catalogo dei prodotti. Quanto è facile?