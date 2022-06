Ecco 4 cause con le relative soluzioni al problema del login Facebook Business Suite. Per i meno esperti, anche cos'è, come funzione e tutte le vie per accedere. Nell'articolo troverai le più comuni e diffuse difficoltà e come risolverle: trova quella che fa al caso tuo.

Oltre alle ultime difficoltà affrontate dagli utenti legate alla programmazione, il problema Facebook business suite login persiste ancora da un po' di tempo. La nuova versione potrebbe avere dei bug? Quando finirà quest’incubo per i marketer? Il problema si presenta di lunedì? È solo un caso e una coincidenza oppure i server si sovrappongono dopo il weekend?

La soluzione non è smettere di provarci, bensì, risolvere contattando l’assistenza nei casi peggiori, e tentare altre soluzioni nei casi meno critici. Nel frattempo, potresti provare delle soluzioni per diverse cause che riguardano il problema Facebook business suite login.

Perché non si ha più l’accesso a Facebook business suite? I motivi possono essere tanti, come il fatto che il nome delle pagine è troppo generico oppure una il profilo di qualcuno che ti aiuta a gestire le pagine è stato violato.

Pubblicare in tempo reale e sprecare tutta la tua vita non è la soluzione nel caso in cui non riesci ad entrare nello strumento di marketing. Oggi scoprirai come accedere a Facebook business suite login generalmente con i vari modi ufficiali esistenti e come comportarsi quando non funziona, affrontando 4 cause con le rispettive soluzioni.

Se sei una persona alle prime armi, fermati al primo paragrafo per scoprire anche cos’è Facebook business suite e come funziona, altrimenti prosegui dritto per la tua causa e trova la soluzione che fa al caso tuo.

Cos’è Facebook Business Suite e come funziona

Cos’è Facebook business suite e come funziona è il primo passo da comprendere ancor prima di fare l’accesso. Lo strumento gratuito Facebook Business Suite ha lo scopo di unire le funzioni e le attività con finalità di marketing di diversi profili aziendali, in una intera piattaforma con un’unica finestra.

Con questo tool ufficialmente fornito gratuitamente da Meta, il gruppo e casa madre di Facebook e Instagram, puoi fare diverse cose, come, pubblicare e programmare i post sia su Facebook che su Instagram, leggere e rispondere e messaggi e commenti, monitorare le inserzioni e visualizzare i dati statistici. Dividendolo per sezioni, nel menu a sinistra, troviamo:

home: riepilogo di tutte le attività dei diversi account collegati





attività: qui si visualizzano le interazioni con le relative notifiche





posta: messaggi, commenti e risposte automatiche





post: panoramica generale dei contenuti anche posti come nel feed e griglia





inserzioni: pubblicità attive





dati statistici: insights dei vari account sia per IG che per FB

Uno strumento gratuito che permette di riunire tutte le strategie di marketing digitale all’interno di una sola interfaccia suddivisa in varie sezioni, ognuna con un compito diverso. La svolta per i marketer fin dal giorno del suo debutto. Funziona sempre?

Come ogni cosa potrebbe avere dei bug ma la maggior parte delle volte non va per colpa nostra. Dipende sempre, ecco perché successivamente troverai informazioni su come fare bene l’accesso e le cause ai problemi del login Facebook business suite e come risolvere.

Come si accede a Facebook business suite

Per accedere a Facebook business suite non abbiamo solo una possibilità ma ben tre. Possiamo farlo dal computer o dal cellulare.

Per fare login Facebook business suite dal pc bisogna recarsi sul link business.facebook.com, oppure, diversamente se si vuole accedere da mobile, è necessario scaricare l’app ed entrare con le credenziali.

Di default, il sistema prevede il collegamento automatico delle pagine Facebook, mentre, per quanto riguarda Instagram bisogna fare il collegamento. Invece, il terzo modo per fare login a Facebook business suite è entrare nel proprio profilo dell’amministratore della pagina, entrare nella pagina in questione e cliccare sulla voce nel menu a sinistra business suite.

Come si accede a Facebook business suite è molto semplice, per cui, quando ci sono problemi, è meglio allarmarsi per trovare la causa e la soluzione. A volte si possono riscontrare problemi login Facebook business suite ma come in tutti gli strumenti al mondo.

Per questo motivo, di seguito, scoprirai le 4 comuni cause per il problema del login Facebook business suite e le soluzioni ad ognuna.

1.Facebook Business Suite non funziona: account disabilitato (linee guida violate)

Può succedere a tutti di non aver letto le norme di Facebook e violare le linee guida. In questo caso Facebook business suite non funziona e il tuo account è disabilitato. Nella maggior parte dei casi, quando succede, arriva una e-mail da parte di Meta che ti comunica l’accaduto.

Molto spesso il profilo disabilitato Facebook è fino a nuova data o da destinarsi o semplicemente decidono il giorno e l’ora in cui verrà riaperto. È una sorta di punizione. Per scoprire se è questa la causa, dovrai trovar la notifica o il messaggio dove viene riportato ciò.

Il perché succede è per vari casi e quando si prova ad accedere si vedrà queste informazioni sulla disattivazione. Se continuando nei vari tentativi ad effettuare l’accesso a Facebook business suite e il messaggio viene continuamente riportato, allora, è proprio questa la causa.

L’account potrebbe essere stato disabilitato per non aver rispettato le condizioni di Facebook, in merito alla pubblicazione di contenuti, nomi falsi, furti d’identità, azioni non ammesse ripetute e contatti con persone a scopi pubblicitari con condotte non consentite, ad esempio, aver usato involontariamente parole molestanti.

Generalmente, le pratiche commerciali non accettate sono relative ai linguaggi sensazionalisti e fuorvianti, pagine di destinazione non funzionate, violazioni ripetute e contenuti per adulti.

Qual è la soluzione in questo caso? Se ritieni sia stato un errore puoi contattare immediatamente l’assistenza, altrimenti, bisogna aspettare la riapertura del profilo alla data prestabilita da Facebook. Per risolvere dovrai accedere alla sezione “qualità dell’account” e cliccare sull’area “cosa puoi fare” e poi richiedere il controllo e continuare procedura guidata per poi aspettare la risposta.

2.Facebook Business Suite login non va: account violato o software dannoso

Nel caso in cui Facebook business suite login non va potrebbe essere stato per un software dannoso collegato oppure per colpa dell’account violato. In quest’ultimo caso potrebbe essere che qualcuno stia utilizzando l’account senza permesso, quindi, bisogna risolvere subito.

Pensi che il profilo Facebook sia stato hackerato? Per capire se è questa la causa del problema Facebook business suite login puoi vedere se sono state apportate modifiche ai dati, al nome, messaggi scritti da qualcun altro o richieste d’amicizia non mandate. Anche nel caso in cui sono stati pubblicati dei contenuti bisogna allarmarsi.

Invece, puoi proteggerlo con le soluzioni fornite da Meta, segnalando l’account compromesso all’assistenza da parte tua e dei tuoi amici. Nell’altra circostanza in cui il problema Facebook business suite login è legato ad un software dannoso collegato si dovrà eseguire la scansione direttamente sul computer poiché la criticità viene riscontrata proprio dal pc.

Un software dannoso può infettare Facebook business suite e si potrebbero verificare eventi spiacevoli che sono illuminanti per comprendere la causa, come lo spam, le posizioni sospette nella cronologia dell’account. In generale le applicazioni sul dispositivo sono più lente?

Allora potrebbe essere stato proprio questo ad aver compromesso il login Facebook business suite. La soluzione è quella di eseguire la scansione del dispositivo, pulire la cache di tutti i browser e aggiornare quest’ultimo.

3.Problema Facebook business login bloccato? non va la connessione

L’errore di rete non è scontato ed è tra l’altro il più comune riscontrato quando c’è un problema Facebook business suite login bloccato. Non si pensa mai che sia una difficoltà legata alla rete, invece, la maggior parte delle volte la criticità riguarda proprio che non va la connessione e non si riesce ad accedere a Facebook business suite.

La pagina di login non si carica anche a te? Tra le cause vi è anche il problema della connessione. Infatti, molto spesso viene sottovalutata e non si riesce a risolvere finché non si ristabilisce da sola. Potrebbero essere i temporali o semplicemente un bug del tuo fornitore di connessione o ancora una difficoltà di sovraccarico.

Sembrerà banale ma questa è una di quelle cause più sottovalutate e la più sicura in assoluta. Nel senso che le persone non pensano subito che non va la connessione e quindi pensano che il problema Facebook business login bloccato sia legato ad altro.

Intanto si potrebbero perdere dei minuti preziosi, ecco perché la primissima cosa da verificare sempre è proprio la rete. Qual è la soluzione? Per ristabilire la connessione Facebook business login bloccato e risolvere il problema si dovrà procedere in nel seguente modo descritto.

Il primo tentativo è sempre provare a riaccendere alla rete dal dispositivo. Di conseguenza provare a inserire la modalità offline e poi ritentare ad accedere al wi-fi. Il passo successivo nel caso in cui non va Facebook business suite login è quello di scollegare e spegnere il router, aspettare qualche minuto e riaccenderlo.

Se anche così il problema persiste, bisogna provare a fare accesso Facebook business suite da un altro dispositivo collegato ad un’altra rete. Quindi, è necessario recarsi in un altro posto e verificare la connessione di un amico, parente o familiare.

4.Perdere l’accesso è una causa al problema Facebook Business Suite: la soluzione

A volte non si pensa che il problema Facebook business suite login è per via della perdita delle credenziali di accesso. Spesso si dimentica la password o si è convinti di saperla per la poco concentrazione in quel momento o per robe simili.

Una volta individuata la causa puoi riottenere l’accesso. Cosa puoi fare praticamente? In primis, provare a richiedere la reimpostazione della password. Puoi farlo accedendo alla pagina “trova il tuo account” di Facebook, digitare l’indirizzo e-mail, il numero di telefono, il nome completo e il nome del profilo e seguire le istruzioni sullo schermo.