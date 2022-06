Anche tu hai problemi con il login Canva? Non temere, ecco in questo articolo come fare immediatamente. Scoprirai esattamente cosa serve per fare il login Canva, tutti sui problemi di accesso, come entrare con i vari metodi forniti dal programma di grafica web, come registrarsi e come accedere in soli 4 step

Il programma per fare grafica sul web, Canva, completamente gratuito fornisce diversi modi per registrarsi e per accedere subito, per cui, se anche tu hai problemi con il login Canva, non preoccuparti, leggendo questo articolo risolverai in un batter d’occhio.

Questa applicazione molto utile quanto vantaggiosa consente di progettare qualsiasi grafica con stili predefiniti o personalizzati. Una versione totalmente gratis, amata da esperti e da principianti. Si tratta di una valida alternativa ai programmi professionali a pagamento, nonchè tool grafici.

Per entrare nella pagina Canva login occorre veramente poco, puoi farlo con l’applicazione mobile oppure entrando dal desktop del tuo computer direttamente online. Per scaricare progetti per qualsiasi occasione, si sa, questo strumento è uno dei migliori perché gratuito.

Non ne hai ancora uno? Iscrivi ora con questi semplici passaggi. E poi, qualora tu fossi un insegnante oppure un’azienda, anche in questo caso il login Canva è disponibile in versioni speciali, come “Canva per la Scuola”, “Canva for Enterprise” o “Canva per il No Profit”. Tantissime funzioni utili ha Canva: uno dei migliori!

Cosa serve per fare il login Canva

Per entrare nella pagina Canva login occorre prima creare un account, registrarsi, e poi accedere tramite applicazione o sito web ufficiale. Inoltre, per fare l’accesso a Canva login c’è la possibilità di decidere tra differenti modalità di configurazione dell’account, in maniera molto semplice e veloce.

Per iniziare ad usare il programma di grafica, puoi accedere mediante indirizzo e-mail, account Google, pagina Facebook o tanti altri metodi. Invece, nel caso in cui tu abbia già un account, con le credenziali, è facilissimo entrare in modo automatico.

Ad esempio, nell’applicazione Canva, a differenza del sito web, puoi accedere la prima volta inserendo ID e password e poi farlo automaticamente senza dover mettere manualmente ogni volta le credenziali. Cosa serve per fare il login Canva con i dispositivi computer e telefono?

Per quanto riguarda accedere a Canva login dall’applicazione mobile, è sufficiente solamente scaricare l’applicazione sul proprio smartphone, che sia Android o iPhone.

Invece, quando si vuole fare accesso a Canva login dal web è necessario navigare nella pagina ufficiale della piattaforma e cliccare in alto a destra sul pulsante “accedi”.

1. Problemi con Canva login? Accedi con l’indirizzo l’e-mail

Il primo step da fare per accedere a Canva login è creare un account. In questo caso possiamo immaginare di scegliere di usare l’indirizzo e-mail.

Procederemo scegliendo l’opzione e-mail nella pagina di registrazione, inserendola, impostando una nuova password e verificando l’indirizzo della casella di posta dopo avvenuta ricezione da parte della piattaforma di grafica.

Dopodiché, proprio su questa e-mail arrivata ci sarà un codice che dovrai copiare e incollare per poterlo inserire all’interno della pagina in cui ti stai iscrivendo.

Quindi dovrai recarti nella casella di posta personale inserita e prendere il codice per poi accedere a Canva login. Ad avvenuta registrazione è tutto pronto, puoi iniziare ad usare lo strumento.

2. Problemi con Canva Login? Entra con Facebook, Google o Apple

Un altro modo per entrare in Canva login quando si hanno problemi di accesso è quello di usare un indirizzo Google, oppure, si può fare l’accesso con Facebook o con ID Apple. Usando uno di questi metodi si può fare login Canva in modo facile e semplice, ma soprattutto veloce.

Nella pagina di registrazione o di accesso, dovresti selezionare il bottone “Accedi - Continua con” e se richiesto, inserire i codici di autenticazione.

I metodi supportati per entrare nel login Canva quando si hanno problemi ad accedere e non solo, sono precisamente: Apple, Facebook, Google, E-mail, Numero di telefono e Microsoft.

Per cui nella pagina di accesso Canva dovrai semplicemente cliccare sul pulsante di uno di questi metodi appena elencati, ovviamente scegliendo quello che si preferisce.

3. Problemi con il login Canva? Registrazione

Nel momento in cui hai problemi di registrazione alla pagina di Canva login non preoccuparti perché potrebbe succedere a tutti. Il primo step da fare è recarsi quindi nella pagina ufficiale del sito per potersi iscrivere e registrarsi.

Una volta arrivati li devo prima di ogni cosa specificare l’utilizzo che ne farai, se privato o aziendale. Successivamente, scegliendo le varie modalità di registrazione a Canva login, tra indirizzo e-mail, pagina Facebook, ID Apple e tanti altri, potrai entrare direttamente oppure inserire le credenziali, in basi al metodo di accesso scelto.

Ad esempio, nel momento in cui si effettua la registrazione con l’indirizzo e-mail si dovranno inserire le credenziali con la relativa password.

Diversamente, clicca sul pulsante “connetti a Facebook” oppure all’ “ID Apple” o “connetti con Google”. Una volta inseriti i dati personali riceverai una comunicazione scritta per confermare l’accesso e per poter iniziare ad usare il programma di grafica sul web.

4. Problemi con il login Canva? Ecco come accedere

L’ultimo step riguarda è proprio l’accesso dopo la registrazione quando si hanno problemi con il login Canva. Scegliendo il metodo per accedere, considerando che in alcuni paesi si può entrare anche con il numero di cellulare, dovrai solamente inserire le credenziali nel caso di accesso con e-mail oppure semplicemente pigiare un tasto in tutti gli altri casi di accesso precedentemente descritti.

Scaricando l’applicazione dal cellulare, una volta entrati per la prima volta non è necessario ogni volta fare l’accesso. Invece, se si vuole accedere dal computer si dovrà accedere oppure accettare la richiesta del browser per salvare la password in modo tale da entrare su Canva login senza problemi e senza identificarsi ogni volta.